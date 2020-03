Berlin. Olaf Scholz ist sehr früh da. Um 8.35 Uhr setzt er sich auf seinen Stuhl auf der Regierungsbank und studiert sein Redemanuskript. Sein linker Platz ist wie am Mittwoch im Kabinett leer. Die Kanzlerin schmort zu Hause in Corona-Quarantäne. Ihr zweiter Test auf das Virus ist ebenfalls negativ. So bekommt der Vizekanzler die Chance, die großen Linien der Regierung zur Eindämmung der Krise zu ziehen.

Zuvor inspiziert Alexander Gauland das Rednerpult. Misstrauisch beäugt der AfD-Fraktionschef das Pult, als ob er versuchen würde, fiese Coronaviren mit bloßem Auge zu erkennen. Mit 79 Jahren zählt Gauland zur Hochrisikogruppe.

Aber auch Jüngere wappnen sich auf ihre Art. Katja Kipping, die Parteichefin der Linken, hebelt das Vermummungsverbot aus. Sie hat sich einen grauen Wollschal um Hals und Mund gewickelt. Virologen hatten wegen der Knappheit ja dazu geraten, einen Mundschutz zu basteln.

Bundestag im Corona-Modus: Desinfektionsmitteln an allen wichtigen Eingängen

Wolfgang Schäuble hat das nicht nötig. Er hustet zwar, ist aber sonst wie immer. Der Bundestagspräsident hat viel erlebt in 48 Jahren, in denen er als dienstältester Abgeordneter dem Hohen Haus angehört. Dort ist diesmal alles anders. Wie im Rest der Republik ist eine konzentrierte Anspannung zu spüren.

Aber auch Nervosität und Wachsamkeit. Der Bundestag im Corona-Ausnahmezustand. Alle wichtigen Eingänge im Reichstagsgebäude sind mit Desinfektionsspendern ausgestattet. Die Abgeordneten selbst sitzen versetzt und füllen so den ganzen Saal unter der gläsernen Kuppel aus.

Das wirkt wie eine Riesengruppe an Prüflingen, die nicht voneinander abschreiben sollen. Sogar auf zwei Besuchertribünen sitzen vereinzelt Abgeordnete und schauen ihren Kollegen zu. Für jeden Redner bringen die mit Einweghandschuhen und Feuchttüchern ausstaffierten Saaldiener nicht wie sonst ein Glas Wasser ans Pult. Da steht nun ein Plastik-Wegwerfbecher.

Alle Abgeordneten erheben sich und applaudieren

Die namentliche Abstimmung am Nachmittag über das Aussetzen der Schuldenbremse findet an sechs, in einem langen Flur aufgestellten Urnen in der Westlobby statt, um die übliche Rudelbildung an nur einer einzigen Urne zu verhindern. 469 Abgeordnete sagen Ja zu einem Krisen-Nachtragshaushalt.

Es gibt nur drei Gegenstimmen. 55 Abgeordnete enthalten sich. Das sind 527 abgegebene Stimmen, bei einem Parlament mit 709 Abgeordneten. Einige sind positiv auf Covid-19 getestet worden oder bleiben aus Vorsicht zu Hause.

In seiner Eröffnungsansprache beschwört Schäuble die Anwesenden, als gewählte Repräsentanten des Volkes ihre Aufgaben unverändert wahrzunehmen. In der Corona-Krise schlage zwar die Stunde der Exekutive, also der Bundesregierung: „Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt.“

Die große Leere: Bilder aus Coronavirus-Deutschland Die große Leere- Bilder aus Coronavirus-Deutschland

Die Handlungsfähigkeit des Bundestages müsse „unter allen Umständen“ gewahrt bleiben. Schäuble sorgt für den eindringlichsten Moment dieses denkwürdigen Corona-Tages, an dem das Regierungspaket im irren Tempo mit erster bis dritter Lesung an einem Tag beschlossen wird. Schäuble dankt Ärzten, Pflegekräften, Polizisten und Kassierinnen, die täglich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gingen. Da erheben sich alle Abgeordneten und applaudieren.

Für die Corona-Bedrohung aber „gibt’s kein Drehbuch“

Dann ist Frühaufsteher Scholz dran. Er übermittelt „herzliche Grüße der Bundeskanzlerin, die gerne dabei gewesen wäre“. Deutschland und die Welt erlebten eine schicksalhafte Herausforderung. „Vor uns liegen harte Wochen. Wir können sie bewältigen, wenn wir solidarisch sind“, sagt Scholz. Aus der Bankenkrise habe die Politik einiges gelernt.

Für die Corona-Bedrohung aber „gibt’s kein Drehbuch“. Die Bundesregierung will mit sehr viel Geld gegen den dramatischen Einbruch der Wirtschaft und den drohenden Verlust vieler Jobs ankämpfen. Scholz wird dafür 156 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen. „Das ist eine gigantische Summe, fast die Hälfte unseres normalen Haushalts.“

AfD-Mann Gauland sagt, seine Fraktion trage die Maßnahmen begrenzt mit. Nach der Krise werde die AfD über die „Fehler“ der Bundesregierung reden. Das Land sei schlecht gerüstet für den Ausnahmezustand. Die Grenzkontrollen seien viel zu spät gekommen, ebenso wie die Einlagerung von Schutzausrüstung. Gauland warnt, der Shutdown sei nicht lange durchzuhalten.

„Was ist der Plan für in drei Monaten?“ Die Antwort rufen Gauland zwei SPD-Frauen von der Tribüne zu: „Meine Güte!“ Unruhig wird es, während CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn redet. Vor den Pulten der AfD kommt es zur Grüppchenbildung. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, regt das furchtbar auf: „Wir haben klare Regeln vereinbart“, brüllt sie.

Die jetzigen Beschränkungen seien verhältnismäßig

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus will Mut machen: „Die Menschen in Deutschland wachsen derzeit über sich hinaus.“ Doch der Westfale macht auch klar, dass diese Krise nicht kalkulierbar ist: „Wir wissen nicht, ob wir jetzt alles richtig entscheiden.“ CSU-Mann Alexander Dobrindt rechnet vor, wie gigantisch die Rettungspakete sind – alles zusammen belaufe sich auf etwa 1400 Milliarden Euro.

„Wir können uns das leisten, weil wir in der Vergangenheit solide gewirtschaftet, solide gehaushaltet haben“, sagt er mit Stolz auch darauf, dass die Union in den vergangenen Jahren immer an der schwarzen Null im Haushalt festgehalten hat. Christian Lindner tritt ebenfalls staatsmännisch auf. Die jetzigen Beschränkungen seien verhältnismäßig, sagt der FDP-Chef.

Er denke nicht an statistische Größen bei den Corona-Fallzahlen, „sondern an meine Omas“. Man müsse jedoch aufpassen, dass der wirtschaftliche Schaden nicht irreparabel werde. Wenn die Akzeptanz der Menschen nachlasse, sei der soziale Frieden in Gefahr. Deshalb müssten Regierung und Behörden alles dafür tun, „damit die Menschen schnellstmöglich in die Freiheit zurückkehren können“.

Das Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Diese Fotos zeigen, wie die Menschen weltweit mit der Pandemie leben. Dieser Passant geht am Times Square in New York City kreativ mit der Corona-Krise um. Foto: Kena Betancur / AFP

Ungewohntes Bild am Times Square in New York City: fast leere Straßen. Foto: Kena Betancur / AFP

Auch der Berliner Alexanderplatz ist verwaist. In ganz Deutschland ist die Bewegungsfreiheit auf der Straße extrem eingeschränkt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die französische Polizei kontrolliert in Marseille mit Drohnen, ob sich die Menschen an Ausgangsbeschränkungen halten. Foto: GERARD JULIEN / AFP

In Messehallen in Barcelona haben die Behörden Schlafplätze für Obdachlose eingerichtet. Foto: David Zorrakino / dpa



Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. In ganz Österreich gelten bis zum 13. April aufgrund der Corona-Pandemie weitreichende Ausgangsbeschränkungen. Foto: Privat / dpa

Verwaiste Straßen in Neu Delhi, Mumbai und anderen Metropolen in Indien. Seit dem 25. März gilt in dem südasiatischen Staat drei Wochen lang eine vollständige Ausgangssperre. 1,3 Milliarden Menschen sind betroffen. Foto: STAFF / AFP

Irakische Einsatzkräfte nutzen in Basra einen Wasserwerfer der Polizei, um Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus zu versprühen. Foto: Hussein Faleh / AFP

Passantinnen mit Atemschutzmasken an einer Busstation in Prag. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Soziale Distanzierung in Daegu, Südkorea. Die Stadt ist das Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Südkorea. Foto: --- / dpa



Ein Mitglied des Gesundheitspersonals schaut aus dem Fenster eines Pflegeheims in Madrid, das desinfiziert werden soll. Nach Italien hat nun auch Spanien mehr Todesfälle durch die Coronavirus-Pandemie als China gemeldet. Foto: Eduardo Parra / dpa

Italien ist das in Europa am schlimmsten von der Ausbreitung des Coronavirus betroffene Land. In einem Krankenhaus in der Nähe von Rom behandelt ein Krankenhaus-Mitarbeiter in Schutzkleidung einen Covid-19-Patienten. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Deshalb gibt es in allen Bundesländern Kontaktverbote oder Ausgangsbeschränkungen. Nahezu menschenleer ist deshalb auch der Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor in Berlin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Um möglichst viele Menschen auf das Coronavirus testen zu können und den Kontakt gering zu halten, wurden Drive-In-Stationen für Corona-Tests eingerichtet. Wie hier in Düsseldorf werden direkt am Auto Abstriche genommen. Foto: Ingo Lammer / dpa

Atemschutzmasken sind aktuell sehr gefragt. Die Berliner Modedesignerin Pia Fischer näht deshalb Mundschutze und verkauft sie in ihrem Laden in Schöneberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images



Ein Priester und ein Sargträger tragen Atemschutzmasken während einer Beerdigung in Bolgare in der italienischen Lombardei. In Italien sind bereits Tausende nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Foto: Piero Cruciatti / AFP

Dieses palästinensische Paar setzt den Mundschutz auch nicht während eines Fotoshootings direkt vor ihrer Hochzeitsfeier in Khan Yunis ab. Foto: SAID KHATIB / AFP

Auf einer Autobahn bei Glasgow rufen Leuchtschilder die Autofahrer dazu auf, wenn möglich Reisen zu vermeiden. Foto: Andy Buchanan / AFP

Diese Reinigungskräfte haben sich für Anweisungen aufgestellt, bevor sie einen Bahnhof im chinesischen Wuhan desinfizieren sollen. Wuhan war der Ausgangspunkt der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Foto: Str / AFP

Ein Mann mit Mundschutzmaske und einem Hund in einer Umhängetasche wartet mit weiteren Menschen in Fukushima in einer Schlange, um während einer Zeremonie die olympische Flamme zu sehen. Die Olympischen Spiele in Tokyo wurden mittlerweile auf Sommer 2021 verschoben. Foto: - / dpa



Indonesische Einsatzkräfte der Feuerwehr sprühen in Bandar Lampung Desinfektionsmittel auf Straßen und Autos, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Foto: PERDIANSYAH / AFP

Venice Beach in Kalifornien: Nur ein Mann macht Sportübungen. Ansonsten scheint der 4,5 Kilometer lange Strand fast menschenleer. In Kalifornien gilt eine Ausgangssperre. Foto: Mario Tama / AFP

In Italien gelten die Ausgangssperren bereits seit dem 9. März. Viele Nachbarn unterhalten sich mittlerweile über Balkone hinweg. Diese Frau in Rom hat ein Plakat mit der Aufschrift „Andrà tutto bene“ (deutsch: Es wird alles gut) an ihr Fenster gehängt. Foto: Marco Di Lauro / Getty Images



Mützenich knöpft sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán vor

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, die aus Thüringen kommt, erzählt, als Ostdeutsche schlucke sie schon, wenn Menschen auf der Straße wieder nach dem Ausweis gefragt würden. Beschämt habe sie, dass als Erstes in Europa Grenzen geschlossen worden seien. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich räumt ein: „Wir werden Fehler machen.“ Er sei aber froh, in einem Land zu leben, wo nicht gleich nach Schuldigen gesucht werde.

Mützenich knöpft sich noch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán vor, der bei Corona von einer „italienischer Krankheit“ spricht: „Das ist peinlich.“ Der Kölner Mützenich prägt noch ein Bild, das vielen im Bundestag im Kopf bleiben dürfte. Im Mittelalter habe die Pest 25 Jahre gebraucht, um nach Europa zu kommen. Beim Coronavirus seien es in der globalen Welt 25 Tage gewesen. Dass der Ausnahmezustand in 25 Tagen wieder vorbei ist, daran glauben die wenigsten.