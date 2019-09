Clankriminalität: Doppelt so viele Verfahren wie gegen die Mafia

Das BKA hat erstmals die Rolle von arabischen und kurdischen Clans ausgewertet. Es gibt doppelt so viele Verfahren wie gegen die Mafia.

BKA So groß ist das Ausmaß der Clankriminalität in Deutschland

Berlin. An einem Freitag im Berliner Stadtteil Neukölln rückt die Polizei mit einer Hundertschaft in Mannschaftswagen aus. An der Seite der Polizisten sind Zollfahnder, Kriminalbeamte, Mitarbeiter des Ordnungsamts. Sie rücken aus – und statten auffälligen Shisha-Bars, Spiel-Kneipen und Cafés einen Besuch ab.