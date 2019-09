FDP-Politiker schockiert mit Tweet über krebskranke Schwesig

Berlin. Es ist eine Entgleisung, für die sich seine Partei umgehend entschuldigte. Aber der Tweet von Johannes Hohenthaner wirkt nach: Der FDP-Mann hatte online auf seinem – mittlerweile stillgelegten – Twitter-Profil verkündet, er finde es schwer, Manuela Schwesig Gutes zu wünschen.

Das ist deshalb erschütternd, weil es nicht um das Gelingen politischer Projekte ging. Die SPD-Politikerin ist qua Parteibuch ja durchaus mal anderer Meinung. Vielmehr artikulierte der Bayer, dass er nicht wisse, ob er der mit Brustkrebs diagnostizierten Ministerpräsidenten angesichts eben jener Krankheit Gutes wünschen könne.

Sein Grund für die ausbleibenden Genesungswünsche – von lokalen Kollegen bis zu Angela Merkel sprachen parteiübergreifend viele der Politikerin Kraft zu – findet er in der Arbeit Schwesigs: „Bei all dem, was sie gegen Männer und den arbeitenden Teil der Gesellschaft in den letzten Jahren los gelassen hat, fällt es mit tatsächlich schwer, ihr Gutes zu wünschen.“

Von guten Mächten wunderbar geborgen...Darauf vertraue ich. Vielen Dank für die guten Wünsche! Das berührt mich sehr und gibt mir viel Kraft❤️ pic.twitter.com/w4r9yUhkwY — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) September 10, 2019

Und als würde er locker einem Kumpel schreiben, setzte er noch ein Emoji mit nach unten gezogenen Mundwinkeln dahinter.

Schwesig hatte Donnerstag ihre Erkrankung bekannt gemacht, die Diagnose sei ein „großer Schock gewesen“. Ihr Amt als kommissarische Vorsitzende der SPD legte sie nieder.

FDP Bayern entschuldigt sich für Verfehlung des Ex-Landtagskandidaten

Moderatorin Dunja Hayali gehörte zu denen, die bei Twitter einen Screenshot der verbalen Komplettverfehlung posteten. Sie fragt öffentlich, was da fehle – Anstand, Empathie, Hirn, Herz? Dann schrieb sie weiter: „mann faßt es nicht, frau auch nicht. mensch mensch mensch“

was fehlt da? 😠

anstand? empathie? hirn herz?



mann faßt es nicht, frau auch nicht. mensch mensch mensch @fdp 🤷🏻‍♀️ @fdpbay pic.twitter.com/cTTW4TidAI — Dunja Hayali ❤️🇩🇪🧠 (@dunjahayali) September 12, 2019

Der Landesvorsitzende der FDP Bayern – für den Landesverband kandidierte Hohenthaler zweimal für den Landtag – teilt diese Einschätzung. So schreibt Daniel Först: „Eine unglaubliche Entgleisung eines FDP-Basismitglieds, für das wir uns als @fdpbay in aller Form entschuldigen.“

Eine unglaubliche Entgleisung eines FDP-Basismitglieds, für das wir uns als @fdpbay in aller Form entschuldigen. Ich wünschen @ManuelaSchwesig viel Kraft und eine schnelle und vollständige Genesung.https://t.co/YKX2gJoZyO — Daniel Föst (@DFoest) September 12, 2019

Ein anderes Mitglied, Phil Hackemann, bezeichnet die Äußerung als „Eklig, schäbig.“ Er betont aber auch, dass es schwierig sei, die Meinung eines Basismitgliedes der Partei anzuhängen. Hayali hatte die FDP in dem Tweet markiert.

Volle Zustimmung; Eklig, schäbig. Finde es nur schade, dass jetzt versucht wird, diese Äußerung eines Basismitglieds der Partei (deren komplette Führungsriege ihr Beileid geäußert hat) anzuhängen. Schwarze Schafe gibt es überall. — Phil Hackemann (@PhilHackemann) September 12, 2019

Hohenthaner hat seine Facebook- und Twitter-Profile abgeschaltet und war auch telefonisch nicht erreichbar.

Der Stand der Forschung: Wie Brustkrebs entsteht und welche Therapien helfen. Viele prominente Frauen sind in der Vergangenheit bereits erkrankt. Ihre Diagnose ist der Beginn des härtesten Kampfes für Manuela Schwesig. (ses)