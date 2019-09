Kinderpornografie verbreitet? Ermittlungen gegen Metzelder

Hamburg. Fahnder des Landeskriminalamtes Hamburg haben am Dienstag die Wohnung und den Aufenthaltsort von Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder durchsucht. Dem 38-Jährigen werden laut Staatsanwaltschaft Hamburg Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen.

Am Mittag hatten die Durchsuchungen begonnen, die laut Staatsanwaltschaft bis in die Abendstunden dauerten. Angetroffen wurde Metzelder an der Sportschule Hennef. Einen Haftbefehl gegen den 38-Jährigen gibt es nicht. Er begleitete die Polizisten zu der Durchsuchung seines Wohnortes. Das ist als Beschuldigter sein Recht.

Metzelder, so hieß es aus Kreisen der Ermittlungsbehörden, habe sich kooperativ verhalten. Unsere Redaktion bemüht sich fortlaufend um eine Stellungnahme von Christoph Metzelders Anwalt.

Ermittler hatten es auf elektronische Geräte abgesehen

Abgesehen hatten es die Ermittler des Hamburger LKA 42, zuständig für Sexualdelikte beim Landeskriminalamt, vor allem auf elektronische Geräte wie Handy, Computer oder auch Datenträger.

Laut „Bild“ hatte eine Hamburgerin die Ermittlungen gegen den Vize-Fußballweltmeister von 2002 ausgelöst. Ihr soll er via WhatsApp mehr als ein Dutzend Fotos mit kinderpornografischem Inhalt geschickt haben. Die Frau soll dem „Bild“-Bericht zufolge zuvor ein Verhältnis mit Metzelder gehabt haben.

Sichergestelltes Beweismaterial wird ausgewertet

Am Mittwoch bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in einer Stellungnahme. Laut Liddy Oechtering, Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft, läuft die Auswertung des sichergestellten Beweismaterials.

Metzelder hatte bis 2013, zuletzt bei Schalke, als Profi-Fußballer gespielt. 2002 war der Verteidiger nicht nur Vize-Weltmeister, sondern auch Deutscher Meister mit Borussia Dortmund geworden. Unmittelbar nach dem Ende seiner aktiven Fußballerkarriere hatte er seine Fernsehkarriere bei Sky begonnen. Erst im August war er zur ARD gewechselt, wo er als Fußball-Experte Live-Übertragungen kommentiert.

Außerdem bekleidet der Träger des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen führende Positionen in mehreren Organisationen. Sozial engagiert sich der Ex-Nationalspieler unter anderem mit einer eigenen Stiftung, die vor allem Projekte unterstützt, bei der es um die Förderung von Jugendlichen geht. (fmg)