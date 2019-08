TV-Debatte: Demokratische Kandidaten setzen Biden unter Druck

Detroit.. In Umfragen ist er der Favorit – und auch deshalb ein interessantes Ziel für Angriffe der Rivalen: Ex-Vizepräsident Joe Biden hat sich in einer TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber gegen heftige Attacken seiner Konkurrenten zur Wehr setzen müssen.

In der Nacht zu Donnerstag wurde es für den 76-jährigen Biden bei der zweiten Fernsehdebatte in Detroit ungemütlich: Mehrere Mitbewerber konfrontierten Biden mit dessen Vergangenheit in der US-Regierung unter Präsident Barack Obama.

Sie kritisierten unter anderem die damaligen Massenabschiebungen illegal eingewanderter Migranten. Auch bei anderen Themen setzten die Konkurrenten Biden unter Druck. Der wehrte sich mit Gegenangriffen – und zahlreichen Ausweichmanövern.

Mehr als 20 Politiker kämpfen um Demokraten-Nominierung

Noch sind es mehr als 20 Demokraten, die sich um die Kandidatur bei der US-Präsidentenwahl im November 2020 bewerben – mehr als je zuvor in der Geschichte der Partei. Wer letztendlich gegen US-Präsident Donald Trump antreten wird, wird in den Vorwahlen ab Februar 2020 entschieden; der Kandidat oder die Kandidatin wird beim Parteitag im Juli 2020 gekürt.

Angesichts des großen Bewerberfeldes wurde die zweite Runde der TV-Debatten auf zwei Abende aufgeteilt – mit jeweils zehn Bewerbern. In der Nacht zu Mittwoch hatten bereits die ersten zehn Anwärter in Detroit ihren Auftritt gehabt.

Joe Biden verteidigte Obamas Migrationspolitik

Biden liegt in den Umfragen zu den Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten seit Wochen vorne. In Detroit schien sich die Konkurrenz daher ganz auf ihn einzuschießen. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio etwa bedrängte Biden mehrfach mit der Frage, ob dieser die Massenabschiebungen in den Obama-Jahren im Nachhinein für einen Fehler halte und Obama davon abgeraten habe.

New Jerseys Senator Cory Booker erklärte mehrfach, Biden könne sich mit Blick auf seine Vergangenheit in der Obama-Administration nicht wegducken. Julian Castro, einst Ex-Arbeitsminister in Obamas Regierung, sagte mit Blick auf Biden, nicht alle würden aus Fehlern der Vergangenheit lernen.

Biden wich aus und betonte, er sei damals Vizepräsident gewesen, nicht Präsident. Seine damaligen Ratschläge behalte er für sich. Zugleich verteidigte er Obamas Migrationspolitik insgesamt und versicherte, unter ihm würde es keine Massenabschiebungen geben. Zugleich attackierte er Castro und sagte, dieser habe damals in der Regierung keine Einwände zu dem Thema vorgebracht.

Joe Biden und Kamala Harris stritten über Gesundheitspolitik

Beim Thema Gesundheitspolitik geriet Biden vor allem mit der kalifornischen Senatorin Kamala Harris aneinander. Die 54-Jährige warf Biden vor, mit seinem Konzept für die Krankenversicherung Millionen Amerikaner außen vor zu lassen. Biden wiederum hielt Harris entgegen, ihr Gesundheitsprogramm sei unbezahlbar

Harris hatte Biden bereits in der ersten Runde der TV-Debatten Ende Juni in Miami schwer unter Druck gesetzt, damals ging es um das Thema Diskriminierung von Schwarzen in den USA. Auch in Detroit kritisierte sie ihn erneut dafür, dass er zu Beginn seiner Karriere im Senat mit zwei Abgeordneten, die Befürworter der Rassentrennung waren, zusammengearbeitet habe.

Biden versuchte, Attacken auf Trump umzulenken

Auch bei anderen Themen - etwa der Diskussion über Justizreformen oder Gleichstellungsfragen – setzten die demokratischen Präsidentschaftsanwärter ihrem Parteikollegen zu. Biden versuchte mitunter, die Aufmerksamkeit durch Attacken auf den Amtsinhaber im Weißen Haus, US-Präsident Donald Trump, in eine andere Richtung zu steuern – allerdings ohne echten Erfolg.

In seinen Schlussworten appellierte Biden an die Wähler, sich für ihn zu entscheiden, um vier weitere Trump-Jahre zu verhindern. „Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion, Hoffnung anstelle von Angst, Einigkeit anstelle von Spaltung“, lautete sein Credo.

Wie demokratische Präsidentschaftsanwärter um Aufmerksamkeit kämpfen

Die TV-Debatten bieten den Präsidentschaftsbewerbern die Gelegenheit, sich vor einem nationalen Publikum zu präsentieren. Für die Teilnahme mussten sie in Umfragen und beim Spendenaufkommen bestimmte Mindestwerte vorweisen. Nicht alle Anwärter schafften das.

Für die dritte Debattenrunde im September in Houston gelten noch mal strengere Voraussetzungen, weshalb sich der Kreis verkleinern dürfte. (dpa/moi)