Jon Stewart: US-Satiriker erkämpft Hilfe für 9/11-Helfer

Terror in New York und in Washington:...

...Krebs: Jahre nach der Terror-Attacke erkranken immer mehr Männer und Frauen, die am 11. September und in den Wochen danach den mit Asbest verseuchten Staub eingeatmet haben.

Während die Männer und Frauen am Ground Zero schuften,...

...die 59 Menschen an Bord der Maschine und 125 Männer und Frauen im Pentagon. 106 weitere werden in dem ausbrechenden Feuer schwer verletzt. Wenig später...

Am Ground Zero suchen Feuerwehrleute und Polizisten fieberhaft nach Verletzten, Zivilisten und Kameraden.

...New Yorks Oberbürgermeister Rudolph Giuliani die Evakuierung des kompletten Bereichs südlich der 14. Straße an, und New Yorker wie Touristen machen sich durch die vom Staub vernebelten Straßen auf den...

...der Südturm ein. 110 Stockwerke Beton, Stahl und Glas halten den Temperaturen des brennenden Kerosins nicht stand und stürzen innerhalb von zehn Sekunden in sich zusammen. Die riesige Staubwolke, die dabei entsteht, quillt monströs durch die Häuserschluchten: In Todesangst versuchen die Menschen, zu flüchten. Die Bilder von New Yorkern, die mit einer...

Fassungslos schauen die Menschen in den Straßen der Stadt auf die brennenden Türme. Zu dem Zeitpunkt sind auf dem Areal des World Trade Centers und in der Umgebung bereits...

...in dem 417 Meter hohen Gebäude ein Inferno aus. Bei dem Aufprall der Flugzeuge sterben die Passagiere, Besatzungen und die Attentäter sofort, dazu Hunderte Menschen, die in den Zwillingstürmen arbeiten. Rund 50.000 sind es pro Tag, an diesem Septembermorgen, wird man später schätzen, waren vor der Katastrophe rund 20.000 in ihren Büros angekommen.

...8.46 Uhr Ortszeit flogen fünf Al-Kaida-Terroristen eine von ihnen entführte Maschine der Fluggesellschaft American Airlines in den nördlichen der Zwillingstürme an der...

Es war ein Tag, der die Welt veränderte: Durch die Terror-Anschläge am 11. September 2001 starben fast 3000 Menschen, die meisten von ihnen in den Trümmern des World Trade Centers in New York City. Der Tag hatte...

Washington.. Als Jon Stewart noch hinter dem Fernseh-Schreibtisch seiner „Daily Show“ saß und 16 Jahre lang mit brachialer Satire Abend für Abend sehr erfolgreich die Deformationen des politischen Betriebs in Amerika freilegte, wusste man: Der Mann ist viel mehr als ein smarter, auf die Einschaltquote schielender Faxenmacher. Stewart wollte die Welt schon damals besser, fairer, ehrlicher machen; und vor allem denen zugewandt, die wirklich Hilfe brauchen.

Jetzt hat der 56-Jährige es geschafft. Dank seines persönlichen Einsatzes, der unlängst im gefühlskalten Washington viele zu Tränen rührte, hat der Kongress einen Schandfleck beseitigt, der Amerika seit dem 11. September 2001 umtreibt. Die Feuerwehrleute, Polizisten und Arbeiter, die nach den Terroranschlägen am World Trade Center in New York über Monate zwischen Trümmerhaufen in giftigem Rauch und Staubwolken schufteten und dabei überproportional oft an Krebs erkrankten, müssen sich keine Sorgen mehr über die finanzielle Absicherung ihr Gesundheitsversorgung machen.

US-Senat verlängert Hilfsfonds für 9/11-Helfer bis Ende des Jahrhunderts

Ein Fonds, der 2015 mit 7,3 Milliarden Dollar gefüllt und in den nächsten Wochen erschöpft gewesen wäre, obwohl noch 19.000 Hilfsanträge auf Halde liegen, wurde am Dienstag im Senat mit sensationell überparteilichen 97 zu 2 Stimmen bis Ende dieses Jahrhunderts verlängert. Jon Stewarts Reaktion auf die Entscheidung ist im folgenden Video ab Minute 12:17 zu sehen.

Für die noch lebenden „first responder”, die gerade in New York in den ersten Tagen nach den Flugzeug-Anschlägen die Wiederaufbau-Mentalität der Metropole verkörperten, ist damit das jahrelange Betteln um annähernd angemessene Kompensation ihrer Leistungsbereitschaft vorbei.

Jon Stewart ist ein Lobbyist für die Helden des 11. September

Der New Yorker Satiriker Jon Stewart setzt sich für die Ersthelfer des 11. September 2011 ein, die nach ihrem Einsatz krank geworden sind.

Dass es so kam, dass der Kongress endlich von Lösungen mit kurzem Haltbarkeitsdatum Abstand nahm und somit Hunderten Familien Seelenfrieden gab, hängt vor allem mit einem denkwürdigen Auftritt Stewarts Anfang Juni zusammen. Der TV-Star, der seit Jahren ehrenamtlich als Lobbyist für die „Helden von 9/11” eine Lanze bricht und gegen das Vergessen anredet, hatte bei einer Anhörung im US-Parlament den Abgeordneten mit authentischer Wut derart gnadenlos die Leviten gelesen, dass die ganze Nation zuschaute. Und zitterte.

An seiner Seite damals: Luis Alvarez, ein früherer Polizist, der drei Monate auf Ground Zero gearbeitet hatte. Der 53-Jährige saß – von 68 Chemo-Therapien gezeichnet und bis auf die Knochen abgemagert – in Washington und mahnte die Volksvertreter mit brüchiger Stimme zur Eile. „Viele von uns haben nicht mehr viel Zeit”, sagte Alvarez.

Jon Stewarts Wutrede vor dem Kongress bewegte Millionen

Dass das Justizministerium den erkrankten Ersthelfern mitteilte, dass der Hilfsfonds bald ausläuft und ausstehende Zahlungen für die Arztrechnungen um bis zu 70 Prozent gekürzt werden müssten, sei „ein Schlag ins Gesicht derer, die am 11. September keine Sekunde gezögert haben, um unter Einsatz ihres Lebens zu helfen”.

Dass Demokraten wie Republikaner, die an jedem Gedenktag zum 11. September voller Pathos das hohe Lied auf die Selbstlosigkeit der Retter singen, der Anhörung weitgehend fernblieben, nannte Jon Stewart eine unglaubliche „Respektlosigkeit”. Hier haben sich Menschen „sterbenskrank” in die Hauptstadt geschleppt, donnerte er hochrotem Kopf und bebender Stimmen in die Kameras, „und nun ist niemand da, der ihnen zuhört”.

Menschen machten auch in sozialen Netzwerken Druck auf Politiker

Die Sequenz lief noch am gleichen Tag in fast allen großen Nachrichtensendungen. Verbunden mit dem Hinweis, dass bisher 350 Feuerwehrleute und Polizisten aus New York an den Folgen ihrer Vergiftungen gestorben sind, die sie an 9/11 erlitten haben. In vielen Fällen hatten die Angehörigen nicht einmal genug Geld für die Beerdigung. Stewart: „Das ist eine Schande für dieses Land.”

Binnen weniger Tagen wuchs gerade in sozialen Netzwerken der Druck auf den Kongress, die unwürdige Hängepartie zu beenden und den Spätfolgen-Opfern von 9/11 langfristig Planungssicherheit zu geben. Was, mit Ausnahme zweier republikanischer Senatoren (Paul und Lee), jetzt geschehen ist.

Der Satiriker Jon Stewart bei der Beerdigung des Polizisten Luis Alvarez, der kurz nach seinem Auftritt vor dem US-Kongress an den Folgen seiner Krebserkrankung starb.

Das neue Gesetz, das den Fonds mit weiteren Milliardensummen ausstattet und die Laufzeit bis 2092 verlängert, soll am Freitag von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Es trägt die Namen von drei „Helden”, die an den Spätfolgen von 9/11 gestorben sind. Darunter ist auch Luis Alvarez. Wenige Tage nach seinem geschichtsträchtigen Auftritt in Washington versagte die Leber. Jon Stewart war bei der Beerdigung und sprach der Familie Trost zu. Selbstverständlich.