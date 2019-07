Impfpflicht beschlossen: Masernschutz ab 2020 vorgeschrieben

Berlin.. Glaubenskrieg hin oder her – die Masernimpfung ist ab März 2020 verpflichtend und muss zur Aufnahme in eine Kita oder Schule nachgewiesen werden. Das hat das Kabinett am Mittwoch beschlossen. Diese damit de facto geschaffene Impfpflicht ist auch ausgedehnt auf Tagesmütter und für das Personal in Kitas, Schulen, in der Medizin und in Gemeinschaftseinrichtungen, wie Flüchtlingsunterkünften. Zwar muss der Bundestag noch zustimmen, das gilt aber als Formalie.

Kinder und Personal, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes im kommenden März schon in einer Kita, Schule oder Gemeinschaftseinrichtung sind, müssen die Impfung bis spätestens 31. Juli 2021 nachweisen.

Zum Nachweis soll der Impfausweis dienen, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass man die Masern schon hatte.

Impfpflicht ab 2020: Spahn will möglichst viele Kinder vor Masern bewahren

Impfpflicht eingeführt: Gesundheitsminister Jens Spahn.

Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

„Wir wollen möglichst alle Kinder vor einer Masernansteckung bewahren“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch – der offenbar nur knapp der Posten als Verteidigungsminister verpasst hat. Deshalb führe man den verpflichtenden Impfschutz ein. Hintergrund ist ein weltweiter Anstieg der Masernerkrankungen. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 543 Fälle gemeldet. In den ersten Monaten dieses Jahres schon mehr als 400 Fälle.

Nach dem Kabinett muss jetzt noch der Bundestag zustimmen. Im Bundesrat ist laut Gesundheitsministerium keine Zustimmung nötig. Die Weltgesundheitsorganisation hatte kürzlich die niedrige Impfquote massiv kritisiert und Sorge über den Einfluss von Impfgegnern geäußert. Insgesamt erreichen nur vier EU-Staaten die nötige Impfrate.

Spahn hat noch weitere dringende Ziele, unter anderem will er unbedingt Konversionstherapien verbieten, die Homosexuelle vermeintlich heilen sollen. (ses/dpa)