"Alan Kurdi": Erneut nimmt deutsches Rettungsschiff Kurs auf Italien

Lampedusa.. Wieder geht ein deutsches Rettungsschiff auf Konfrontationskurs mit dem italienischen Innenminister. Die „Alan Kurdi“ der in Regensburg ansässigen Hilfsorganisation Sea Eye fährt mit 65 Migranten an Bord auf die italienische Insel Lampedusa zu. Matteo Salvini verbot dem Schiff die Weiterfahrt nach Italien.



Dennoch: Am Samstagmorgen erreichte das Schiff nach Angaben des Leiters der Rettungsmission die italienischen Hoheitsgewässer vor der Insel. Beamte der italienischen Zollpolizei seien bereits an Bord gewesen, sagt Gorden Isler unserer Redaktion. Sie hätten noch einmal bekräftigt, dass der „Alan Kurdi“ die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verwehrt werde.

„Alan Kurdi“: Rückfahrt nach Libyen ausgeschlossen

Laut Sea Eye hat die „Alan Kurdi“ die Menschen vor Libyen von einem überfüllten Schlauchboot gerettet. 39 von ihnen hätten angegeben, noch minderjährig zu sein. Der Jüngste sei erst zwölf Jahre alt, berichtet Sea-Eye. Insgesamt 48 der Geflüchteten stammten aus Somalia in Ostafrika, zwei seien Libyer.

Das blaue Schlauchboot, sagt Isler, wäre im Nirgendwo des Mittelmeeres verschwunden. An Deck ihres kleines Bootes mit Außenbordmotor hatten die 65 Geflüchteten und Migranten zwar jede Menge Treibstoff, aber kaum Wasser und Nahrung, keine Rettungswesten und keine Geräte zur Navigation. „Die hätten es niemals bis Lampedusa geschafft. Allein bei besten Seebedingungen wären sie fünf Tage unterwegs gewesen“.

Die Menschen wurden durch die Crew mit warmen Essen versorgt und werden derzeit medizinisch untersucht. Zwei Ärzte sind an Bord. „Einen Notfall haben wir bisher nicht“, sagt Missionsleiter Isler. Eine Fahrt zurück nach Libyen schloss die Crew aus. Mehrere Berichte von Diplomaten, Medien und internationalen Organisationen belegen die Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge.

„Rettungsschiff „Alan Kurdi“: Fall erinnert an „Sea-Watch 3“

„Wir lassen uns von einem Innenminister nicht einschüchtern, sondern steuern den nächsten sicheren Hafen an. Das Seerecht gilt, auch wenn manche Regierungsvertreter das nicht wahrhaben wollen“, schrieb die Hilfsorganisation Sea Eye auf Twitter.

Italiens Innenminister Salvini hatte erklärt, das Schiff dürfe auch nicht im Fall einer späteren Weiterverteilung der Migranten auf andere Staaten nach Italien fahren. „Italien (...) beabsichtigt nicht, weiterhin der einzige ‘Hotspot von Europa’ zu sein“, betonte er.

Sea-Eye will dennoch weiter in Italien und Malta um die Einfahrt in einen sicheren Hafen bitten. „Salvini kann nicht per Dekret von heute auf morgen das geltende internationale Recht aushebeln“, sagt Isler. Das habe auch das erste Urteil eines italienischen Gerichts im Fall der „Sea-Watch“-Kapitänin Carola Rackete gezeigt. Auch mit dem Auswärtigen Amt in Berlin steht die „Alan Kurdi“ nach eigenen Angaben in Kontakt. Die EU-Kommission sei zudem in den Fall eingeschaltet. „Es heißt, sie bemühen sich um eine Lösung“, sagt Isler.



Der Fall „Alan Kurdi“ erinnert tatsächlich an das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“, das vor wenigen Wochen ohne Erlaubnis nach Lampedusa gefahren war. Kapitänin Carola Rackete war bei der Ankunft verhaftet worden. Sie wurde vergangene Woche wieder freigelassen und ist derzeit noch in Italien, allerdings an einem geheimen Ort.

In einem Interview hatte sie sich am Freitag erstmals seit ihrer Freilassung geäußert – und die Bundesregierung für ihre Haltung zur Seenotrettung kritisiert. Zudem kündigte ihr Anwalt an, dass Carola Rackete den italienischen Innenminister Salvini wegen Verleumdung verklagen will. Er hatte die Kapitänin immer wieder beschimpft und unter anderem als „reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin“ bezeichnet.

Sea-Watch-Kapitänin Rackete nach Drohungen an geheimen Ort gebracht

