"Sea-Watch 3"-Kapitänin: Richter hebt Hausarrest vorerst auf

Schiff hat unerlaubt in Lampedusa angelegt. Kapitänin Carola Rackete wurde festgenommen und am Montagabend vernommen.

RomDer Fall der „Sea-Watch 3“ und ihrer festgenommenen Kapitänin Carola Rackete zieht in Europa weite Kreise. Am Dienstagabend die Nachricht, auf die viele gewartet hattet: Sie kommt vorerst wieder frei.

Ein italienischer Ermittlungsrichter hob den Hausarrest gegen die 31-Jährige wieder auf, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstagabend berichtete. Rackete hatte mit einem Schiff, das zuvor 40 Flüchtlinge vom Mittelmeer gerettet hatte, in Italien angelegt – und wurde inhaftiert.

Italiens Innenminister Matteo Salvini erklärte, Rackete solle wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit des Landes verwiesen werden. „Sie kehrt zurück in ihr Deutschland, wo sie nicht so tolerant mit einer Italienerin umgehen würden, die das Leben deutscher Polizisten gefährdet“, erklärte Salvini.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) begrüßte die Entscheidung des italienischen Gerichts. „Über die heutige Entscheidung des italienischen Untersuchungsgerichts, Carola Rackete freizulassen, bin ich erleichtert“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Ich hoffe, dass die Vorwürfe gegen Frau Rackete nun rasch in den dafür vorgesehenen Verfahren geklärt werden.“ Menschenleben zu retten sei keine Straftat, sondern ein humanitärer Akt.

Carola Rackete: Laut Anwalt mehrere Vorwürfe – Sea-Watch feiert Freilassung

Die Staatsanwaltschaft hatte der 31-Jährigen nach Angaben ihres Anwalts Widerstand gegen ein Militärschiff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Ihr könnte auch eine Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und im schlimmsten Fall Haft drohen.

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat die Freilassung ihrer Kapitänin Carola Rackete begrüßt. „Wir sind erleichtert, dass unsere Kapitänin frei ist!“, twitterte die Organisation am Dienstagabend. „Es gab keinen Grund, sie festnehmen zu lassen, da sie sich lediglich für Menschenrechte im Mittelmeerraum eingesetzt und Verantwortung übernommen hat, wo keine europäische Regierung es tat.“

Wir sind erleichtert, dass unsere Kapitänin frei ist! 🚀 Es gab keinen Grund, sie festnehmen zu lassen, da sie sich lediglich für Menschenrechte im Mittelmeerraum eingesetzt und Verantwortung übernommen hat, wo keine europäische Regierung es tat. #FreeCarolaRackete #CarolaRackete — Sea-Watch (@seawatchcrew) July 2, 2019

Staatsanwalt soll Ausweisung von Carola Rackete beantragt haben

Die italienischen Polizisten bewachen die Migranten, die über die „Sea-Watch 3“ nach Italien gekommen sind.

Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Am Montagnachmittag hatte bereits zwischenzeitlich eine baldige Entlassung Racketes aus dem Hausarrest in Aussicht gestanden. Laut „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) bestätigte ein Sprecher der Hilfsorganisation „Sea-Watch“, dass der italienische Staatsanwalt die Ausweisung der Kapitänin beantragt hat. „Es ist wahrscheinlich, dass Caro freikommt. Genaueres wissen wir aber noch nicht“, zitiert das RND den Sprecher. Die Nachrichtenagentur Reuters hingegen berichtete unter Berufung auf Justizkreise, dass Rackete vorerst unter Hausarrest bleiben soll.

Umstritten bleibt der Fall so oder so. Schon am Kai im Hafen von Lampedusa waren die Reaktionen auf die Einfahrt der „Sea-Watch 3“ gemischt. Als Carola Rackete in Handschellen abgeführt und danach in Hausarrest genommen wird, ist von der Mole ist Applaus zu hören, aber auch „Schande“ und „Haut ab“-Rufe. Italienische Behörden hatten erbittert Widerstand gegen das Anlegen der „Sea-Watch 3“ geleistet.

🔵 UPDATE: Der Richter in Agrigento hat die Entscheidung über die Verlängerung der Haft unserer Kapitänin #CarolaRackete auf morgen verschoben.



Heute Nacht wird sie unter Hausarrest bleiben.#FreeCarolaRackete#SeaWatch3 — Sea-Watch (@seawatchcrew) July 1, 2019

Steinmeier: Lebensrettter sind keine Verbrecher

Die EU-Kommission forderte im Zusammenhang mit dem Fall der „Sea-Watch 3“ einen neuen Ansatz bei der Verteilung von Flüchtlingen mit mehr Solidarität der Mitgliedsstaaten. „Es ist sehr klar, dass wir so nicht weitermachen können“, sagte EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos unserer Redaktion.

Die jüngste Odyssee der „Sea-Watch 3“ begann am 12. Juni, als die Organisation vor Libyen insgesamt 53 Bootsflüchtlinge aufnahm. Seitdem wartete die Organisation vergeblich auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Mitte vergangener Woche steuerte die Kapitänin Rackete schließlich in die Hoheitsgewässer Italiens.

Das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ liegt im Hafen der Insel Lampedusa.

Foto: Annalisa Camilli / dpa

Rackete erfährt in Deutschland viel Solidarität. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte im ZDF, „wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein“. Wie Außenminister Heiko Maas (SPD) warnte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer davor, Seenotrettung zu kriminalisieren. „Das menschliche Drama im Mittelmeer verhindern wir, indem wir die Fluchtursachen bekämpfen und nicht wegsehen, wenn sich Menschen auf den lebensgefährlichen Weg in einen sicheren Hafen machen“, sagte sie unserer Redaktion.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte aber auch, dass Seenotrettungsorganisationen vermeiden sollten, „mit ihrer Arbeit falsche Signale zu senden und so das Geschäft der Schlepper zu befördern“. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega-Partei sprach von „Verbrechern“ und einer „kriegerischen Handlung“.

Böhmermann und Heufer-Umlauf sammeln Spenden für Rackete

Die Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth erklärte, Seenotrettung sei kein Verbrechen, sondern humanitäre Pflicht und rechtlich geboten. „Carola Rackete hat das einzig Richtige getan“, sagte die Grünen-Politikerin. „Sie hat Menschen gerettet, die zu ertrinken drohten. Hat sie nach Lampedusa gebracht, statt sie den Schergen der libyschen Küstenwache zu überlassen.“

Für Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die 31-jährige Kapitänin einen Orden verdient. Soforthilfe leisteten die TV-Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf. Sie riefen zu Spenden auf. Bis zum Montag waren mehr als 700.000 Euro zusammengekommen.

Das Geld hat Rackete nötig – für Anwalts- und Prozesskosten. Ihr Manöver dürfte ihr eine Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts einbringen, womöglich auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Dreimal hatten Küstenwache und Zoll sie aufgefordert, abzudrehen – vergeblich. Mit ihrem 600-Tonnen-Schiff drängt Rackete ein Schnellboot der Zollpolizei ab. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber sie hat eine Katastrophe mit tödlichem Ausgang riskiert“, kritisiert Italiens Innenminister Matteo Salvini.

Vater von Carola Rackete: „Eine sozialrevolutionäre Ader hatte sie nie“

Wer mit Menschen spricht, die Carola Rackete kennen, erfährt, dass die junge Deutsche in den letzten Tagen auf dem Schiff sehr angespannt gewesen sei. Zugleich habe sie auch in dieser Ausnahmesituation „entschlossen gehandelt“, sagt Ruben Neugebauer, Sprecher der Organisation Sea-Watch. „Sie gehört zu unseren mutigsten Kapitäninnen.“ Auf den Videos schildert Carola Rackete die Lage auf dem Schiff immer wieder in einem ruhigen Ton.

Carola Rackete (31) hatte das Schiff in den Hafen von Lampedusa befördert.

Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Politisch interessiert und analytisch, so beschreibt Ekkehart Rackete seine Tochter. „Sie ist nicht blauäugig auf einen Abenteuertrip gegangen“, sagte der 74-Jährige der dpa. Bevor sie nach Lampedusa geflogen sei, habe sie Kontakt mit dem italienischen Rechtsbeistand von Sea-Watch gehabt. Durch ihre Tätigkeit als nautische Offizierin sei sie es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und vorher die Lage zu beurteilen. Sie tue, was sie für nötig halte, solange sie niemandem schade, sagt ihr Vater. „Eine sozialrevolutionäre Ader hat sie nie gehabt.“

Zukunft geretteter Flüchtlinge noch ungewiss

Wie es indes für die mit der „Sea-Watch 3“ geretteten Flüchtlinge weitergehen soll, ist noch weitgehend unklar. 40 Menschen waren es, die von Bord gingen. 13 weitere waren bereits in den Tagen zuvor von der italienischen Küstenwache evakuiert worden, weil sie medizinische Hilfe benötigten.

Fürs Erste sind die Menschen in einem Auffanglager auf der Insel, einem sogenannten Hotspot untergebracht. In Italien sollen sie aber auf Dauer nicht bleiben, das hat die italienische Regierung klargemacht. Die EU-Kommission koordiniert derzeit die Verteilung der Geretteten auf aufnahmebereite Mitgliedsstaaten der EU, darunter auch Deutschland, wie ein Sprecher des Innenministeriums erklärte. Wie viele der Geflüchteten von der „Sea-Watch 3“ in Deutschland aufgenommen werden, hängt davon ab, wie viele europäische Länder ebenfalls Menschen aufnehmen.

Im Vorfeld haben sich neben Deutschland Frankreich, Luxemburg, Finnland und Portugal zur Aufnahme bereit erklärt. In Deutschland werden die Menschen dann nach dem sogenannten Königssteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Die Bundesrepublik hat in der Vergangenheit bereits aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufgenommen.

50 deutsche Städte wollen „Sea-Watch“-Flüchtlinge aufnehmen

Schon vor zwei Wochen hatten 50 Städte und Gemeinden erklärt, die Menschen aufnehmen zu wollen, wie es aus dem Innenministerium heißt. Diese sollten jetzt besonders berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Flüchtlinge innerhalb Deutschlands zu verteilen, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, unserer Redaktion. „Sobald Deutschland Flüchtlinge aufnimmt, ist es Aufgabe der Länder, die Verteilung zu organisieren“, erklärte Landsberg.

Dabei seien die Länder „gut beraten“, gerade jene Städte zu berücksichtigen, die sich zur Aufnahme bereit erklärt haben. „Es ist bedauerlich, dass bei jedem neuen Rettungserfolg – wegen zumeist weniger Personen – ein umfangreicher Konsultationsprozess zwischen den Staaten ausgelöst wird.“

Der CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg erinnerte im Gespräch mit unserer Redaktion daran, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon 2012 entschieden habe, dass Gerettete nicht in Kriegsgebiete wie aktuell Libyen verbracht werden dürften. Andere Staaten, wie Tunesien, Algerien oder Ägypten seien aber möglich. „Hier müsste Sea-Watch die Geretteten eigentlich an Land bringen, sonst unterstützen sie im Kleinen die Arbeit der Schlepper.“

Nachdem Rackete es auf die Kraftprobe mit Italien ankommen ließ, drohen ihr bis zu 15 Jahre Haft. Kommt es zum Prozess, wird ein Gericht klären, wie groß die Not am Bord war, ob man keine Alternative zum Rettungsanker im Hafen von Lampedusa hatte.

(san/tb/ck/ba)