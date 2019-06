Warum die Kanzlerin beim Empfang von Selenskyj zitterte

Berlin. Es ist heiß am Dienstagmittag in Berlin. Das bekommt auch Kanzlerin Angela Merkel zu spüren. Während sie gemeinsam mit dem neuen Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartet und der deutschen Nationalhymne lauscht, beginnt sie am ganzen Körper deutlich zu zittern.

Zuerst ihre Beine, dann am ganzen Körper. Sie kämpft darum, die Haltung zu bewahren, das machen auch ihre aufeinandergepressten Lippen deutlich. Allerdings währt der Zitteranfall nur kurz – denn wenig später, als sie mit dem Präsidenten dann die Formation abschritt, hatte sich das Zittern sichtbar wieder gelegt.

Den Grund nannte Merkel dann später auf der gemeinsamen Pressekonferenz selbst: Sie habe zu wenig getrunken Inzwischen habe sie jedoch drei Gläser Wasser getrunken – das habe ihr offenbar gefehlt, sagte die Kanzlerin. Wie man sehe, gehe es ihr wieder sehr gut.

Angela Merkel zittert – nicht das erste Mal

Selenskyj, der während des Vorfalls neben ihr stand und auf Videos und Fotos nicht den Eindruck machte, als hätte er von dem Zittern etwas gemerkt, sagte, Merkel sei aus seiner Sicht „in voller Sicherheit“ gestanden.

Die Kanzlerin hat am Dienstag den neuen ukrainischen Präsidenten zum Amtsantritt empfangen. Vor dem Kanzleramt gab es militärische Ehren für den 41-Jährigen – und dazu gehört auch das Abschreiten der Ehrenformation.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass die Kanzlerin bei ähnlichen Gelegenheiten ein solches Zittern gezeigt hat. Bei früheren Vorfällen war als Ursache Wassermangel bei großer Hitze genannt worden. (sdo/dpa)