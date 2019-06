Nach Nahles-Rückritt: Kretschmer ist gegen Neuwahlen

Newsblog Nach Nahles-Rückritt: CDU-Spitze will an GroKo festhalten

Berlin. Nach dem angekündigten Rückzug von Andrea Nahles von der SPD-Spitze und der Politik werden die Laute nach einem Ende der großen Koalition immer lauter. Ob es dazu kommen wird, hängt von den Entwicklungen bei der SPD ab. Wir berichten von den aktuellen Entwicklungen im Newsblog.

20.19 Uhr: Die engste CDU-Spitze will die Regierung in der großen Koalition fortführen. Mitglieder des CDU-Präsidiums hätten die Verantwortung betont, die man nun für die Stabilität der Regierung habe, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus der von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Anwesenheit von Kanzlerin Angela Merkel geleiteten Sitzung. Man stehe zur großen Koalition und zur Kanzlerin. Die SPD sei ein mahnendes Beispiel, dass persönliche Befindlichkeiten wichtiger seien als die Verantwortung gegenüber dem Land. Soweit werde es bei der CDU nicht kommen, betonten Teilnehmer.

19.10 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat wegen der Führungskrise in der SPD seine für Montag geplante Frankreich-Reise verschoben. Der SPD-Politiker wollte in Paris eigentlich an einer Kabinettssitzung der französischen Regierung teilnehmen. Stattdessen wird er jetzt zur Sitzung des Parteivorstands in Berlin gehen, der über das weitere Vorgehen nach der Rücktrittsankündigung von Parteichefin Andrea Nahles beraten wird.

18.45 Uhr: Thomas Oppermann, früher Chef der SPD-Bundestagsfraktion zweifelt am Fortbestand der großen Koalition. Ihre Berechtigung hänge von der Lösung der wichtigen Probleme der Zukunft ab, sagte der stellvertretende Bundestagspräsident. Wenn es etwa beim Klimaschutz, der Einwanderung oder der Digitalisierung keine schnelle Lösungen gebe, „dann verliert die Groko schnell ihre Berechtigung“. Oppermann erklärt: „Und deshalb ist offen, ob es Weihnachten die Groko noch geben wird.“

18.12 Uhr: Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht sich gegen eine Neuwahl aus. „Wir können ja nicht stehenbleiben, deswegen ist eine Neuwahl mit Sicherheit nicht der beste Weg“, sagt der CDU-Politiker der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. „Es bedeutet Stillstand für viele Monate. Besser wäre in der Tat, diese Regierung würde Tritt fassen und vorangehen, aber dazu braucht es eben mehr Gemeinsinn und nicht so viel Eigensinn.“

Nahles-Rückritt: Angela Merkel will an Regierung festhalten

17.33 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel betont trotz der Krise beim Koalitionspartner SPD die Kontinuität der Bundesregierung. „Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und großem Verantwortungsbewusstsein“, sagt die CDU-Politikerin vor Beginn der CDU-Vorstandsklausur. Merkel verweist auf die Herausforderungen, vor denen Deutschland stehe. Andrea Nahles nennt sie einen „feinen Charakter“. So kam es zum Rücktritt von Andrea Nahles.

SPD-Chefin Andrea Nahles hatte am Sonntag angekündigt, sich komplett aus der Politik zurückzuziehen. Damit zog sie die Konsequenzen aus den Wahlschlappen für die Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen. Zuletzt hatte die SPD in Umfragen weiter verloren und lag nur noch hauchdünn vor der AfD.

Bereits vor dem Rücktritt von Nahles gab es heftige Diskussionen um ihre Zukunft. Medienberichten zufolge soll Martin Schulz soll zunächst geplant haben, gegen Nahles als Fraktionsvorsitzende anzutreten. Hinterher kündigte er Abgeordneten an, seinen Plan doch nicht umzusetzen.