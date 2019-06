SPD-Vize Stegner ruft SPD-Führung zur Teamarbeit auf

Ralf Stegner will Geschlossenheit. Er kündigt auch an, die SPD werde Blockaden der CDU bei Klimaschutz und Grundrente nicht hinnehmen.

Berlin. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat seine Partei vor einem Führungswechsel gewarnt. „Der Parteivorstand ist bis zum nächsten Parteitag gewählt“, sagte er unserer Redaktion. „Die Parteiführung der SPD muss gerade jetzt als Team arbeiten und Orientierung geben, was unsere inhaltliche, organisatorische und kommunikative Aufstellung betrifft.“

Andrea Nahles hat die Wahl der Fraktionsspitze um ein halbes Jahr vorgezogen. War das ein kluger Schachzug, Herr Stegner?

Ralf Stegner: Der Parteivorstand hat am Tag nach den enttäuschenden Wahlergebnissen in Europa und Bremen umgehend darüber diskutiert, was wir ändern müssen, wie wir mit der Arbeit in der GroKo weiterverfahren und wie wir uns inhaltlich besser aufstellen. Diese strategische Weichenstellung wurde durch Meldungen aus der Bundestagsfraktion über Personalfragen konterkariert. Es ist sicher besser, wenn Entscheidungen schnell fallen, als wenn wir monatelang über Personen diskutieren. Im Herbst stehen in drei Bundesländern Landtagswahlen an, und da verdienen die Wahlkämpfer unsere Solidarität.

Bisher hat sich kein Gegenkandidat gemeldet. Wie deuten Sie das?

Es ist immer leichter, Kritik an Personen zu äußern, als selbst Verantwortung zu übernehmen und sich einer Wahl zu stellen.

Ist es gut für die SPD, wenn Nahles an der Spitze von Partei und Fraktion bleibt?

Die Bundestagsfraktion entscheidet selbst, was sie für richtig hält. Wir haben Klarheit geschaffen bei unserem Sozialstaatskonzept, vom Bürgergeld bis zur Grundrente. Gleiches ist notwendig, wenn es um den Klimaschutz und den sozial verträglichen Umbau unserer Industriegesellschaft geht.

Wird es Zeit, intensiver über einen Ausstieg aus der großen Koalition nachzudenken?

Unsere Mitglieder haben sich 2018 – mit dem Hinweis ein Weiter-so darf es nicht geben – mehrheitlich für die GroKo entschieden. Wir müssen nun liefern. Hierzu gehören ein wirksames Klimaschutzgesetz, unsere Grundrente, das Berufsbildungsgesetz, das Einwanderungsgesetz und die Besteuerung multinationaler Konzerne sowie die internationale Mindestbesteuerung. Bei diesen zentralen Fragen werden wir eine Blockade der Union nicht hinnehmen.