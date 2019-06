Grüne in Umfrage mit 27 Prozent vor der CDU - SPD knapp vor AfD

Von einem so guten Ergebnis der Grünen bei der Europawahl habe er nicht zu träumen gewagt, sagte Grünen-Chef Robert Habeck am Montag in Berlin.

Berlin. Es ist eine kleine Sensation für die Grünen: Erstmals überholt die Partei in einer Umfrage zur Bundestagswahl die Union. Im Forsa-Trendbarometer von RTL und n-tv erreichen die Grünen 27 Prozent und gewinnen damit eine Woche nach ihrem Erfolg bei der Europawahl 9 Prozentpunkte hinzu.

CDU und CSU liegen mit 26 Prozent (minus 2 im Vergleich zur Vorwoche) nur knapp dahinter. Die SPD stürzt nach ihrer historischen Wahlniederlage vom vergangenen Sonntag um 5 Punkte auf 12 Prozent ab – ein historisches Tief. Damit liegt sie nur noch einen Punkt vor der AfD mit 11 Prozent (minus 2). Dahinter folgen die FDP mit 8 (unverändert) und die Linke mit 7 Prozent (minus 1).

Die Umfrage fand zwischen dem 27. und dem 31. Mai, also unmittelbar nach der Europawahl, statt. Danach hätten die Grünen bei einer Regierungsbildung sogar zwei Optionen: Mit der CDU/CSU kämen sie auf eine klare und mit SPD und Linke immerhin noch auf eine hauchdünne Mehrheit.

Die Grünen waren bei der Europawahl mit 20,5 Prozent erstmals zweitstärkste Kraft geworden. Union und SPD hatten dagegen mit 28,9 beziehungsweise 15,8 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans nannte im Gespräch mit unserer Redaktion eine Erklärung: Die CDU habe junge Menschen verprellt.

Bei der SPD hat die Wahl eine Debatte über die Zukunft von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles ausgelöst, in der es am kommenden Dienstag zum Showdown kommen könnte. Dann will sich Nahles in der Bundestagsfraktion vorzeitig zur Wahl stellen . Bisher gibt es keinen Gegenkandidaten. Auch der frühere Parteichef Martin Schulz wird nicht antreten , wie er kurz nach der Europawahl den SPD-Abgeordneten in einer Mail mitteilte.

• Interview mit SPD-Ministerpräsident Weil: „Wir müssen von den Grünen lernen.“

Sollte Nahles scheitern, könnte sie auch als Parteichefin stürzen . Die Auswirkungen der SPD-Führungskrise auf die große Koalition sind noch nicht absehbar. (jb/dpa)