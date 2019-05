Vermisster Deutscher am Flughafen Rom aufgetaucht

Seit November hatte seine Familie nichts mehr von ihm gehört: Nun ist der Vermisste in Rom aufgetaucht.

In diesem Gewirr ist ein Deutscher am Flughafen in Rom unter obdachlosen Menschen wieder aufgetaucht. Seine Familie hatte ihn dort aufgespürt.

Polizei Vermisster Deutscher unter Obdachlosen in Rom entdeckt

Rom. Ein über Monate in Deutschland vermisster Mann ist unter Obdachlosen am römischen Flughafen Fiumicino aufgetaucht. Der 36-Jährige sei mit seiner Familie wiedervereint worden, teilte die italienische Polizei am Samstag mit. Den Angaben zufolge hatte der Mann im November seine Heimat verlassen. Seine Verwandten hatten seit Januar nichts mehr von ihm gehört.

Die Polizei war am Mittwoch auf den Mann aufmerksam geworden, als er am Terminal 3 laut mit zwei Frauen stritt. „Wir sahen diesen heruntergekommen aussehenden Mann, der eine hitzige Diskussion mit zwei gut gekleideten Damen führte. Also sind wir hingegangen und haben uns das angesehen“, sagte Polizeikommandant Emanuele Meleleo der Deutschen Presse-Agentur.

Familienmitglieder wollten Mann nach Hause holen

Die beiden Frauen entpuppten sich als Mutter und Tante des Mannes. Sie hatten von seinem Aufenthaltsort Wind bekommen und wollten den 36-Jährigen nach Hause holen.

Die Polizei brachte den Mann zunächst zu der katholischen Gemeinde des Flughafens, wo er duschen konnte und mit sauberer Kleidung und Essen versorgt wurde. Noch am selben Tag stieg der Mann in seinen Flieger nach Düsseldorf. (dpa/aba)