Thüringer CDU-Chef spricht bei Facebook über Krebserkrankung

Mike Mohring im Mai 2018. Am Sonntag machte der CDU-Politiker seine Krebserkrankung öffentlich.

Erfurt. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der Thüringer CDU, Mike Mohring, hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Er bestätigte in einer Videobotschaft auf Facebook, dass er bereits im Oktober operiert wurde.

Dabei hätten die Ärzte „nicht nur Gutartiges“ gefunden. Der Politiker betonte jedoch, dass er eine „sehr, sehr gute“ medizinische Prognose habe. Die Heilungschancen lägen laut Auskunft der Ärzte bei 95 Prozent.

Mohring sagte, dass die Behandlung, die im November begann, bereits im Februar enden solle. Er vertrage die Medikamente gut, aber man sehe inzwischen die äußerlichen Wirkungen – „Mein Arzt ist sozusagen mein Friseur.“ Zudem könne er derzeit nicht alle Termine wahrnehmen, da seine vollständige Genesung Priorität habe. Deshalb äußere er sich jetzt.

Mohring ist CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Oktober

Mohring, der im Dezember 47 wurde, ist Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl am 27. Oktober. Die offizielle Nominierung soll auf einem Parteitag im März erfolgen.

Der Landesvorsitzende dankte mit emotionalen Worten seiner Familie, seinen Freunden und seinen engsten politischen Weggefährten. Sie hätten ihm in den vergangenen Wochen Kraft gegeben und den Rücken frei gehalten. Gleichzeitig bat er die politische und mediale Öffentlichkeit um „pietätvolle Rücksichtnahme und Verständnis“.

Mohring nimmt seit diesem Sonntag an der Klausur der CDU-Bundesspitze in Potsdam teil. Er war im Dezember in das Bundespräsidium gewählt worden.

Er sitzt seit 1999 im Landtag, seit 2008 ist er Vorsitzender der CDU-Fraktion. Aus seinem Umfeld hieß es, er wolle die Fraktion weiter leiten.

