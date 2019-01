Angriff auf AfD-Chef Magnitz: Sonderkommission eingesetzt

Mehrere Unbekannte griffen den AfD-Politiker Magnitz an und verletzten ihn schwer. Nun äußerte sich der 66-Jährige selbst zum Angriff.

Attacke AfD-Mann Frank Magnitz: „Nur noch Schlag in Erinnerung“

Bremen. Die Polizei Bremen hat nach der Attacke auf den AfD-Politiker Frank Magnitz eine Sonderkommission gebildet. Auch das BKA ermittelt. Laut Polizei hätten mindestens drei Männer den 66-Jährigen beim Theater am Bremer Goetheplatz angegriffen und ihn mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen.

Magnitz wird nach eigenen Angaben ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Die Polizei und das BKA hätten ihn bereits befragt. Er habe aber kaum Erinnerungen an die Tat.

Er habe lediglich die Schläge in Erinnerung, sagte Magnitz im Gespräch mit dem Nachrichtensender „Welt“. „Ich weiß nur noch, dass ich auf dem Weg zu meinem Auto war, dann fehlt ein Stück“, so der AfD-Politiker. Er erinnere sich erst wieder daran, wie er aufwachte und jemand an seinem Arm gerüttelt habe.

AfD-Politiker bei Angriff schwer verletzt – das Wichtigste in Kürze:

Frank Magnitz, AfD-Landesvorsitzender aus Bremen, wurde bei einem Angriff schwer verletzt

Auf den Politiker wurde mehrfach eingeschlagen

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Die Ermittler bildete eine Sonderkommission

Er äußerte sich bereits zu dem Übergriff

Nach Angaben des „Weser-Kuriers“ war der AfD-Politiker auf dem Rückweg vom Neujahrsempfang der Zeitung.

Nach der Tat flohen die Täter. Eine Fahndung blieb erfolglos. Zwei Handwerker entdeckten am frühen Montagabend den am Boden liegenden Magnitz und riefen einen Rettungswagen. Die Polizei sperrte den Tatort ab und sicherte erste Spuren.

AfD-Politiker Frank Magnitz von mehreren Tätern angegriffen

Laut AfD Bremen handelte es sich um drei Vermummte. Auf ihrer Facebook-Seite postete die Partei ein Foto, dass Frank Magnitz mit einer tiefen Kopfwunde zeigt. Die Täter sollen mit einem Kantholz zugeschlagen haben, Magnitz sei bewusstlos gewesen.

Polizei geht von politisch motivierter Tat aus

Laut Mitteilung der Polizei sei der Landesvorsitzender gegen 17.20 Uhr angegriffen worden. Die Polizei Bremen geht davon aus, dass es sich bei dem Angriff um eine politisch motivierte Tat handelt und bittet um Hinweise von Zeugen unter 04 21 / 362 38 88. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln.

Die Bundesregierung verurteilte die Attacke. Der „brutale Angriff“ sei „scharf zu verurteilen“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag bei Twitter. Er fügte hinzu: „Hoffentlich gelingt es der Polizei rasch, die Täter zu fassen.“

Cem Özdemir.

Foto: Christoph Schmidt / dpa

Zahlreiche Politiker reagierten bestürzt auf den Überfall. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir twitterte in der Nacht, er hoffe, dass der oder die Täter bald ermittelt und verurteilt werden.

Ich hoffe der oder die Täter werden bald ermittelt & verurteilt. Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. #nazisraus aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates! https://t.co/mhaYpjeZt2 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) January 7, 2019

„Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte den Angriff in einem Brief an den verletzten Bundestagsabgeordneten. „Jede Form der Gewalt gegen Mandatsträger ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat.“

Und weiter: „Dem müssen wir uns geeint und entschlossen entgegenstellen“, schrieb Steinmeier nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag an Magnitz. „Unsere Demokratie braucht Kontroverse, den Schlagabtausch mit Argumenten, auch wenn dieser einmal scharf sein mag. Politische Gewalt aber – gleich von welcher Seite – dürfen wir niemals zulassen.“

Auch der SPD-Politiker Johannes Kahrs reagierte auf den Angriff.

gewalt geht garnicht. gegen niemanden. extremismus jeder art ist mist. ich wünsche gute besserung! https://t.co/vukck98Fth — Johannes Kahrs (@kahrs) January 8, 2019

Gauland spricht von „Hetze“

Alexander Gauland, AfD-Bundesvorsitzender.

Foto: Bernd Settnik / dpa

Zahlreiche AfD-Politiker verurteilten den Überfall ebenfalls – und beklagen eine Hetzkampagne. Die Gewalttat sei das Ergebnis der andauernden Hetze von Politikern und Medien gegen uns, sagte der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland bei einer Pressekonferenz.

Es handele sich um einen „Mordanschlag“. Wer diesen Angriff jetzt nicht öffentlich ablehne, mache sich stillschweigend mit den brutalen Tätern gemein. „Wie groß wäre der Aufschrei gewesen, wenn eine solche Tat zum Beispiel einen Landesvorsitzenden von CDU, SPD oder Grünen getroffen hätte?“

Der Vorsitzend der Thüringer AfD-Landtagsfraktion, Björn Höcke, sieht ein Zeichen der Verrohung. „Dieses Verbrechen ist das bisher deutlichste Indiz dafür, dass die politische Kultur im Land und damit letztlich die Demokratie vor unseren Augen zerfällt“, sagte Höcke laut einer Mitteilung seiner Fraktion von Dienstag.

AfD schon häufiger Ziel von Angriffen

Die AfD in Bremen ist laut „Weser Kurier“ in den vergangenen Monaten häufiger Ziel von Angriffen geworden. Im Juli hatten Unbekannte die Scheiben des AfD-Parteibüros eingeworfen und „Fuck AfD“ auf die Fassade gesprüht.

Erst im Dezember hatte es einen Brandanschlag auf einen Lkw gegeben, der auf dem Firmengelände eines vermeintlichen AfD-Sympathisanten geparkt war. Beide Taten stufte die Polizei als politisch motiviert ein.

Am Donnerstagabend ereignete sich zudem eine Explosion vor dem AfD-Büro im sächsischen Döbeln. Eine Tür und eine Fensterscheibe waren stark beschädigt worden, verletzt wurde aber niemand. Drei Männer gelten als tatverdächtig, Ermittlungen laufen. (sdo/les/dpa)

