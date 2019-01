Bremer AfD-Chef Frank Magnitz bei Überfall schwer verletzt

Mehrere Unbekannte griffen den AfD-Politiker Frank Magnitz an und verletzten ihn schwer. Die Polizei in Bremen sucht dringend Zeugen.

Bremen. Sie lauerten ihm auf und griffen ihn an: Der Landesvorsitzende der AfD Bremen, Frank Magnitz, ist am Montagabend bei einem Überfall schwer verletzt worden. Mehrere Personen schlugen nach Polizeiangaben in der Bremer Innenstadt auf den 66-Jährigen ein.

Laut AfD Bremen handelte es sich um drei Vermummte. Auf ihrer Facebook-Seite postete die Partei ein Foto, dass Frank Magnitz mit einer tiefen Kopfwunde zeigt. Die Täter sollen mit einem Kantholz zugeschlagen haben, Magnitz sei bewusstlos gewesen. Ein Bauarbeiter sei schließlich eingeschritten. Magnitz, der auch Abgeordneter des Bundestags ist, liege nun schwer verletzt im Krankenhaus.

Nach Angaben des „Weser-Kuriers“ war der AfD-Politiker auf dem Rückweg vom Neujahrsempfang der Zeitung.

Polizei geht von politisch motivierter Tat aus

Die Polizei äußerte sich bisher nicht konkret zum Tathergang und auch nicht zum Gesundheitszustand des Politikers.

Die Polizei Bremen geht davon aus, dass es sich bei dem Angriff um eine politisch motivierte Tat handelt und bittet um Hinweise von Zeugen unter 04 21 / 362 38 88. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen ermitteln.

Zahlreiche Politiker reagierten bestürzt auf den Überfall. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir twitterte in der Nacht, er hoffe, dass der oder die Täter bald ermittelt und verurteilt werden.

Ich hoffe der oder die Täter werden bald ermittelt & verurteilt. Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen. #nazisraus aber mit den Methoden unseres Rechtsstaates! https://t.co/mhaYpjeZt2 — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) January 7, 2019

„Auch gegenüber der AfD gibt es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt. Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen.“

Zahlreiche AfD-Politiker verurteilten den Angriff . „Im Moment bin ich so erschüttert, dass ich mich außerstande sehe, dies weiter zu kommentieren. Ich werde mich morgen zu diesem feigen und widerwärtigen Anschlag äußern“, schrieb AfD-Sprecher Jörg Meuthen auf Twitter. (sdo/dpa)

