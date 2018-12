Tempolimit: Umwelthilfe will 120 km/h auf Autobahnen – Scheuer lehnt das ab

Nach den Diesel-Fahrverboten kratzt die Umwelthilfe am nächsten Tabu. Sie will Tempo 120 auf Autobahnen. Minister Scheuer lehnt das ab.

Mit ihren häufig erfolgreichen Klagen für Diesel-Fahrverbote in Innenstädten hat sich die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schon bei vielen Autofahrern unbeliebt gemacht. Das nächste Ziel der Organisation dürfte auf noch größeren Widerstand stoßen – sie will ein Tempolimit von 120 auf den Autobahnen erreichen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erteilte der Forderung eine Absage. Der Vorstoß sei „eine Nebelkerze, die fachlich nicht den Argumenten standhält“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

„Ja, wir prüfen auch, welche juristischen Möglichkeiten wir hier für die Durchsetzungen haben“, sagte DUH-Chef Jürgen Resch am Dienstag in Berlin. Mit einem Tempolimit lasse sich Klimaschutz im Verkehr auch bei denjenigen Autos erreichen, die schon auf der Straße seien. Die DUH wolle auch mit ungewöhnlichen Allianzen für die Beschränkung werben, so Resch.

Verkehrsminister Scheuer sperrt sich gegen Tempolimit 120

Scheuer zufolge brauche es weniger Verkehr, weniger Emissionen und eine bessere Mobilität. Aber ein Tempolimit sei in der großen Koalition von CDU, CSU und SPD nicht vorgesehen, um das zu erreichen.

„Sondern wir wollen es durch andere Möglichkeiten erfüllen, nämlich mit mehr Förderung, mit mehr Anreiz und nicht mit Einschränkungen und auch nicht mit Verboten“, sagte er.

Kritik an EU-Klimazielen

Die DUH äußerte auch Kritik an den am Montagabend in Brüssel vereinbarten neuen Klimaschutzziele für Pkw-Neuwagen. Sie hält sie für nicht ausreichend. Problematisch sei unter anderem das Kleingedruckte – etwa die Art, wie Elektroautos auf den Schnitt der Neuwagen angerechnet würden, sagte Resch.

Weniger CO2-Ausstoß für Neuwagen beschlossen

Unterhändler der EU-Staaten, des Europaparlaments und der EU-Kommission hatten sich darauf geeinigt, dass der CO2-Ausstoß von Neuwagen bis zum Jahr 2030 um 37,5 Prozent im Vergleich zu 2021 sinken soll. Die Branche hält das für unverhältnismäßig und unrealistisch. Vom Erfolg der Grenzwerte wird abhängen, ob das Ende des Verbrennungsmotors in die Nähe rückt.

Zuletzt hatte der Weltklimarat vor drastischen Folgen für die Umwelt gewarnt, sollte die Weltgemeinschaft nicht ihren CO2-Ausstoß drastisch verringern.

