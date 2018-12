CDU Parteitag Hamburg: Angela Merkel eröffnet Parteitag unter Beifall

CDU-Parteitag in Hamburg: Die Partei bestimmt die Nachfolge von Angela Merkel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hamburg. Der CDU-Parteitag beginnt in Hamburg. Er ist längst nicht nur für die Partei von Bedeutung. Denn nach dem angekündigten Rückzug von Angela Merkel als Parteichefin geht es bei der Wahl zum neuen CDU-Vorsitz auch um den nächsten möglichen Kanzlerkandidaten in der Union.

CDU-Parteitag in Hamburg – das muss man wissen:

Auf dem CDU-Parteitag wird gewählt, wer Angela Merkel als Parteichefin beerben soll

Zur Wahl stehen unter anderem Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn

Der Parteitag dauert bis Samstag

Die Wahl findet am Freitag statt

+++ Freitag, 7. Dezember 2019 +++

Daniel Günther gespannt auf Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer

10.54 Uhr: Kurz vor Beginn des Parteitages hat Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, mit unserer Redaktion über seine Unterstützung für Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen.

Ministerpräsident Günther: Darum kann AKK es besser als Merz

Er sei gespannt auf die Rede den CDU-Generalsekretärin, so Günther.

Angela Merkel eröffnet Parteitag und Jubel und Standing Ovations

10.38 Uhr: Angela Merkel hat zum letzten Mal einen CDU-Parteitag als Parteivorsitzende eröffnet. Merkel bekam jedoch zu Beginn kaum zu Wort. Die Delegierten in der Messehalle jubelten der Kanzlerin zu und standen zum Klatschen auf.

Merkel dankte zu Beginn den Delegierten und den Organisatoren des Parteitages.

Friedrich Merz wird bei Ankunft auf CDU-Parteitag umlagert

10.04 Uhr: Mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz sind am Morgen alle aussichtsreichen Kandidaten auf den Parteivorsitz rechtzeitig in die Messehalle gekommen.

#Merz ist da. Und komplett umlagert. Heute kommen hier statistisch mehr als 1,5 Journalisten auf einen Delegierten. Und auf einen #CDUVorsitz Kandidaten dann auch mal 1.600 #CDUBPT18 @FunkeBerlin pic.twitter.com/XKgdJTMji0 — Johanna Rüdiger (@JohannaRudiger) December 7, 2018

Regelrecht umlagert wurde bei seiner Ankunft in der Halle Friedrich Merz, der sich regelrecht durch Kameras und Mikrofone kämpfen musste. Neben den Spitzenkandidaten sind auch weitere andere prominente CDU-Mitglieder nach Hamburg gekommen. So unter anderem auch der ehemalige Ministerpräsident Hessens, Roland Koch.

Macht sie das Rennen? AKK @_A_K_K_ lässt sich vor dem Finale im Rheinland-Pfalz-Block herzen...Hessens Ex-MP Roland Koch gilt natürlich als Merz-Fan #cdubpt18 #CDUVorsitz @FunkeBerlin pic.twitter.com/TG88jxFb8g — Tim Braune (@BrauneTim) December 7, 2018

Angela Merkel wird auf CDU-Parteitag wohl kürzer reden als sonst

9.49 Uhr: Bei ihrem letzten Auftritt als Parteichefin wird Angela Merkel wohl kürzer reden als bei vergangenen Parteitagen. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, dass Merkel wohl rund eine Stunde sprechen wird.

Protest vor der Messehalle in Hamburg

9.10 Uhr: Vor der Messehalle in Hamburg, in der der Bundesparteitag der CDU stattfindet, haben sich zahlreiche Demonstranten eingefunden. Gewerkschaftsvertreter demonstrieren dabei für steigende Löhne.

Die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, positioniert sich mit Plakaten gegen Friedrich Merz.

Nervosität vor der Abstimmung auf dem CDU-Parteitag

8.28 Uhr: Vor der Abstimmung über den CDU-Vorsitz am Freitag herrscht in der Partei eine leichte Nervosität. Nach der Wahlempfehlung von Wolfgang Schäuble für Friedrich Merz ist eine Diskussion darüber ausgebrochen, ob prominente Parteimitglieder überhaupt zur Wahl eines bestimmten Kandidaten aufrufen sollten.

Während sich auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier für Annegret Kramp-Karrenbauer aussprach, verzichtete Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier auf eine Empfehlung. „Ich werde keine Empfehlung abgeben, weil ich Respekt vor den Delegierten habe.“, sagte Bouffier.

CDU-Bundesvize Thomas Strobl warf schon einen Blick auf die Zeit nach der Wahl der Parteispitze. „Nach dem Freitag kommt der Samstag, und da müssen sich dann alle, egal für wen sie vor der Wahl waren, hinter der oder dem neuen Vorsitzenden versammeln“, sagte Strobl der „Heilbronner Stimme“.

Angela Merkel tritt mit Bitterkeit, aber auch Genugtuung ab

8.05 Uhr: Die bisherige CDU-Vorsitzende Angela Merkel wirkte bei der Besichtigung der Parteitagshalle am Donnerstag routiniert und dennoch ändert sich für sie mit dem Parteitag viel. Es war Merkels letzte Hallenbegehung als Parteichefin.

Doch Merkel scheint auch befreit zu sein, weil sie weiß, wie schwierig es für Nachfolger werden kann, beschreibt unsere Reporterin die Eindrücke vor Ort .

Während Angela Merkel sich selbst als Parteichefin 18 Jahre lang eine starke Machtposition sichern konnte, hat die Partei aus Sicht von Beobachtern durchaus gelitten. Das Profil der CDU franste aus wie der Saum eines Teppichs , schreibt unser Kommentator.

+++ Donnerstag, 6. Dezember 2019 +++

Vor CDU-Parteitag: Von der Leyen wundert sich über Schäuble

21.10 Uhr: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich verwundert über die klare Positionierung Wolfgang Schäubles im Kampf um den Vorsitz der CDU gezeigt. Dass sich Schäuble für Friedrich Merz ausgesprochen habe, habe sie „verblüfft“, sagte von der Leyen am Donnerstag laut ZDF in der vorab aufgezeichneten Sendung „Maybrit Illner“.

Dass der Bundestagspräsident ein Freund von Merz sei, sei bekannt, sagte die stellvertretende Parteivorsitzende und fügte hinzu: „Er hat sich so entschieden.“ Ihre eigene Favoritin oder ihren Favoriten für das Amt nannte von der Leyen in der Sendung nicht. „Das Rennen ist offen.“

Gegen 17 Uhr am Freitag steht der Sieger fest – vielleicht

20.05 Uhr: Alle fragen sich: Wann ist es an diesem Freitag so weit, dass der oder die Nachfolger/in von Angela Merkel feststeht? Der Zeitplan des CDU-Parteitags sieht vor, dass gegen 17 Uhr klar ist, wer die Partei künftig führt. Allerdings: Wetten will darauf keiner. Und ein zweiter Wahlgang scheint sehr wahrscheinlich.

Kramp-Karrenbauer liegt bei CDU-Anhängern vor Merz

18.20 Uhr: Wenn es nach den CDU-Anhängern ginge, ergäbe sich laut dem ARD-Deutschlandtrend aktuell folgendes Bild: 47 Prozent wünschen sich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer den Job übernimmt. Das ist ein Punkt mehr als im Vormonat.

Für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden sprechen sich 37 Prozent der CDU-Anhänger aus, sechs Punkte mehr als im November. Jens Spahn wünschen sich nur zwölf Prozent der CDU-Anhänger als neuen Parteichef.

CDU legt vor Parteitag in Umfrage deutlich zu

18.05 Uhr: Kurz vor dem Wechsel an der CDU-Spitze hat die Union in der Wählergunst deutlich zugelegt. Im neuen ARD-Deutschlandtrend, der am Freitagabend bei tagesschau.de veröffentlicht wurde, gewinnt die Union von CDU und CSU vier Prozentpunkte hinzu und kommt auf 30 Prozent.

Die Grünen verlieren im Vergleich zur letzten Umfrage Mitte November drei Punkte und landen bei 20 Prozent. SPD und AfD bleiben stabil bei jeweils 14 Prozent. Die FDP (unverändert) und die Linke (minus 1) kommen auf jeweils 8 Prozent.

CDU-Parteitag der Rekorde

17.40 Uhr: Auf dem CDU-Parteitag in Hamburg sind 1600 Journalisten akkreditiert. Es werden 1700 Gäste erwartet. Anzahl der Delegierten: 1001. Das sind die wichtigsten Informationen zum CDU-Parteitag in Hamburg.

CDU-Bundesgeschäftsführer Schüler spricht von "Parteitag der Rekorde": über 1.700 Gäste, 1.600 Journalisten. #cdupt18 — Florian Neuhann (@fneuhann) December 6, 2018

So reagiert Angela Merkel auf Wolfgang Schäuble

14.43 Uhr: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich am Dienstag für Friedrich Merz als CDU-Chef ausgesprochen . Darauf angesprochen sagt Angela Merkel vor dem CDU-Parteitag: „In diesem Land herrscht Meinungsfreiheit.“

„Ich bin dankbar für die Zeit“ sagt Merkel über die 18 Jahre Vorsitz. Schäuble? „ in diesem Land herrscht Meinungsfreiheit“. @FunkeBerlin #CDUBPT18 pic.twitter.com/icCw6jTYwX — Kerstin Münstermann (@KMuenstermann) December 6, 2018

Saarländischer Ministerpräsident spricht sich für AKK aus

14.23 Uhr: Unmittelbar vor dem CDU-Parteitag hat sich auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans öffentlich positioniert. „Annegret Kramp-Karrenbauer ist bestens geeignet, dieses Amt in schwierigen Zeiten zu übernehmen“, sagte er unserer Redaktion.

Merkel - bin dankbar für 18 Jahre CDU-Parteivorsitz

Merkel besichtigt vor CDU-Parteitag die Messehallen

13.56 Uhr: Richtig los geht es beim CDU-Parteitag erst am Freitag. Schon jetzt besichtigt Angela Merkel die Messehallen.

CDU-Parteitag wählt nach Merkel-Rückzug neuen Vorsitz

Merkel hatte im Oktober angekündigt, nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren zu wollen. Gleichzeitig markiert diese Ankündigung auch den Anfang vom Ende ihrer Kanzlerschaft. Merkel selbst sagte, dass sie nicht als Kanzlerin geboren wurde.

Sollte sie bis 2021 an der Spitze der Regierung stehen, wäre sie 16 Jahre lang Kanzlerin gewesen. Merkels Karriere ist ohne Beispiel in der Geschichte.

Merkels Schicksal liegt in den Händen des künftigen CDU-Chefs, der auf dem CDU-Parteitag in Hamburg gewählt wird. Kramp-Karrenbauer, Spahn und Merz kämpfen um den CDU-Vorsitz.

(bekö/hip/ac/fmg/dpa)

