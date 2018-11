Midterm Elections 2018: Die wichtigsten Informationen

Die Kongresswahlen finden am 6. November in den USA statt. Das Ergebnis der Midterms könnte auch Präsident Trump gefährlich werden.

US-Kongresswahlen: Deshalb sind die Midterm Elections so wichtig

Washington. In den USA stehen die Midterm Elections an. Die Zwischenwahlen sind auch ein Stimmungstest über die Arbeit von US-Präsident Donald Trump. Und das, obwohl es nicht mal um ihn direkt geht.

Doch um was geht es genau bei den US-Kongresswahlen, die man im Amerikanischen einfach nur „Midterms“ nennt, eigentlich? Warum sind sie so wichtig? Und wie sieht es in aktuellen Umfragen aus? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Midterm Elections 2018 – was wird da eigentlich gewählt?

Alle zwei Jahre, am ersten Dienstag im November, wird bei den Midterms über den Kongress und ein Drittel des Senats abgestimmt. Gleichzeitig finden in vielen Bundesstaaten Gouverneurswahlen und die Wahlen zu den Verwaltungen der Bezirke statt.

Das wird zu den Midterms am 6. November alles gewählt:

435 Sitze im Repräsentantenhaus

33 Sitze im Senat

Gouvernswahlen in insgesamt 36 Bundesstaaten sowie den Außengebieten Guam, Amerikanische Jungferninseln und Nördliche Marianen

Was ist der Kongress in den USA?

Der Kongress ist das Parlament der USA und besteht aus zwei Kammern: Dem Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten und dem Senat mit 100 Sitzen.

Midterms: Wer hat derzeit die Mehrheit im Repräsentantenhaus?

Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine Mehrheit. 236 Sitze stehen derzeit ihnen, 193 den Demokraten zu.

Vor den Kongresswahlen: Wer hat derzeit die Mehrheit im Senat?

Noch knapper sieht die Lage vor den Midterms im Senat aus. Hier haben die Republikaner nur einen hauchdünnen Vorsprung von einer Stimme.

Dass es hier zu einem Wechsel kommt, scheint aber unwahrscheinlich: 24 Sitze, bei denen die Demokraten die Mehrheit haben, werden neu gewählt – aber nur neun von Republikanern. Die Demokraten könnten derzeit also mehr verlieren, als gewinnen.

Kommt es dennoch dazu, könnte Trump nach den Kongresswahlen außer Band und Rand geraten, kommentiert unser Autor.

Midterm in den USA: Das sagen aktuelle Umfragen

Für die Demokraten spricht, dass die Partei, die den Präsidenten stellt, üblicherweise bei der Zwischenwahl Verluste erleidet. Für die Republikaner spricht die gute Wirtschaftslage.

Der Statistik-Website FiveThirtyEight zufolge beträgt die Wahrscheinlichkeit etwa 86 Prozent, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus erobern. Beim Senat liegt die Chance bei knapp 15 Prozent. (Stand: 30. Oktober 2018)

Midterm Wahlen in den USA – das Datum der Abstimmung

Gewählt wird in den USA an einem Dienstag. Termin ist Dienstag, der 6. November 2018. Dass der Wahltag unter der Woche stattfindet, liegt an der Geschichte des Landes als religiöser Bauernstaat.

Früher waren die Wahllokale teils mehr als eine Tagesreise entfernt und die Landesväter im 19. Jahrhundert fanden es unverantwortlich, dass mögliche Wähler zu den Midterms am Sonntag die Kutschfahrt zum Wahllokal antraten.

Obama wirft Trump Politik des Zorns und der Angstmache vor Umfragen zufolge haben die Demokraten bei den Kongresswahlen gute Chancen, im Repräsentantenhaus 23 zusätzliche Sitze zu gewinnen und damit die Mehrheit zu übernehmen. Obama wirft Trump Politik des Zorns und der Angstmache vor

Midterm Elections 2018: Wann schließen die Wahllokale bei den Zwischenwahlen?

Vier Zeitzonen gibt es in den USA. Das bedeutet, dass es bei Schließung der Wahllokale um 18 Uhr kein richtiges Ergebnis gibt. Denn dann ist die Wahl in vielen der insgesamt 50 Staaten noch nicht beendet.

An diesen Zeiten schließen die Wahllokale in den USA:

18 Uhr EST (0 Uhr MEZ): Indiana, Kentucky

Indiana, Kentucky 19 Uhr EST (1 Uhr MEZ): Alabama, Florida, Georgia, New Hampshire, South Carolina, Vermont, Virginia

Alabama, Florida, Georgia, New Hampshire, South Carolina, Vermont, Virginia 19.30 Uhr EST (1.30 Uhr MEZ): North Carolina, Ohio, West Virginia

North Carolina, Ohio, West Virginia 20 Uhr EST (2. Uhr MEZ): Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas

Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas 20.30 Uhr EST (2.30 Uhr MEZ): Arkansas

Arkansas 21 Uhr EST (3 Uhr MEZ): Arizona, Colorado, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexiko, New York, South Dakota, Wisconsin, Wyoming

Arizona, Colorado, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexiko, New York, South Dakota, Wisconsin, Wyoming 22 Uhr EST (4 MEZ): Idaho, Iowa, Montana, Nevada, Utah

Idaho, Iowa, Montana, Nevada, Utah 23 Uhr EST (5 Uhr MEZ): California, Hawaii, Oregon, Washington

California, Hawaii, Oregon, Washington 24 Uhr EST (6 Uhr MEZ): Alaska

Wie liefen die letzten US-Kongresswahlen ab?

Bei der Kongresswahl in der Mitte zwischen zwei Präsidentenwahlen bekommt meist die Regierungspartei einen Denkzettel verpasst.

Auch Trumps demokratischer Vorgänger Barack Obama musste das bei den Zwischenwahlen vor vier Jahren schmerzlich erfahren: Damals blieben die Republikaner nicht nur stärkste Partei im Repräsentantenhaus, sondern eroberten die Mehrheit im Senat zurück.

Midterm Wahlen USA – Warum sind die US-Kongresswahlen so wichtig?

Sollten die Demokraten das Repräsentantenhaus oder sogar auch den Senat bei den Midterm erobern, hat das weitreichende Folgen für den US-Präsidenten: Beide Kammern könnten dann Gesetzesprojekte von Trump blockieren.

So wie es auch schon Vorgänger Barack Obama geschehen ist. Hier hatten sich die Republikaner durch ihre Mehrheit im Kongress häufig quergestellt. Im Falle eines Sieges könnten die Demokraten aber auch ein Veto gegen bestimmte Entscheidungen wie etwa gegen die Ernennung von obersten Richtern einlegen.

Barack Obama rührt vor den Midterms kräftig die Wahlkampftrommel.

Foto: Nam Y. Huh / dpa

Die Vereidigung von Brett Kavanaugh als Richter hätte so womöglich verhindert werden können.

Für Trump selbst brisant: Schon jetzt beschäftigen sich mehrere Ausschüsse im Kongress – ebenso wie FBI-Sonderermittler Robert Mueller – mit der Frage, ob Trumps Wahlkampfteam 2016 geheime Absprachen mit Russland getroffen hat . Auch an anderen heiklen Themen mangelt es nicht.

Die Ergebnisse zu den Midterms könnten die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren („Impeachment“) von Trump bilden, das mit der einfachen Mehrheit im Repräsentantenhaus beschlossen werden kann. Die Demokraten könnten auch versuchen, Trump zur Offenlegung seiner Steuererklärungen zu zwingen.

Die US-Kongresswahlen sind aber auch ein Stimmungstest für den US-Präsidenten. Trump hatte vor der US-Wahl zahlreiche Versprechungen gemacht. Zu den Midterms könnte es eine erste Abrechnung geben.

Midterm Elections 2018: Wie sieht die Wahlbeteiligung zu den US-Kongresswahlen aus?

Von zentraler Bedeutung ist die Wahlbeteiligung. Üblicherweise geben nur vier von zehn US-Bürgern bei den Zwischenwahlen ihre Stimme ab.

In diesem Jahr könnte sie höher ausfallen: Der University of Florida zufolge hatten bis zum 2. November fast 32,4 Millionen Bürger bereits ihre Stimme abgegeben. Die Zahl liegt mehr als 50 Prozent über der aller Frühwähler bei der Zwischenwahl 2014.

Donald Trump hält seine Wahlkampfauftritte direkt an Flughäfen ab. Das ist praktischer.

Foto: Janie Osborne / dpa

Midterm Elections 2018 - Was sonst noch wichtig ist

Wie vor jeder Wahl geht auch diesem Jahr die Angst um, die Kongresswahlen könnten in den sozialen Netzwerken manipuliert werden. Facebook wappnet sich zu den US-Kongresswahlen dagegen und hat die Zahl der Mitarbeiter im Kampf gegen Bots und Trolle erhöht.

Vor der Abstimmung hat sich auch Guns N’ Roses-Sänger Axl Rose zu Wort gemeldet. Sänger Axl Rose ist sauer, weil die Republikaner seine Musik ohne seine Erlaubnis spielten.

(bekö/dpa/msb)

