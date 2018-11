Midterms: Alles Wichtige zu den Kongresswahlen in den USA

Die Kongresswahlen finden am 6. November in den USA statt. Das Ergebnis der Midterms könnte auch Präsident Trump gefährlich werden.

Washington. Am Dienstag (6. November) finden in den USA die Zwischenwahlen statt, die sogenannten Midterms. Sie entscheiden auch über die Zukunft von Donald Trump. Den Republikanern droht eine Niederlage, die die politischen Spielräume des Präsidenten erheblich einschränken könnte.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Kongresswahlen:

Was ist der Kongress in den USA?

Der Kongress ist das Parlament der USA und besteht aus zwei Kammern: Dem Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten und dem Senat mit 100 Sitzen.

Was sind die Kongresswahlen?

Alle zwei Jahre, am ersten Dienstag im November, wird über das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats abgestimmt. Gleichzeitig finden in vielen Bundesstaaten Gouverneurswahlen und die Wahlen zu den Verwaltungen der Bezirke statt.

Kongresswahlen in den USA – das Datum der Abstimmung

Gewählt wird in den USA an einem Dienstag. Termin ist Dienstag, der 6. November 2018. Das liegt an der Geschichte des Landes als religiöser Bauernstaat. Früher waren die Wahllokale teils mehr als eine Tagesreise entfernt und die Landesväter im 19. Jahrhundert fanden es unverantwortlich, dass mögliche Wähler am Sonntag die Kutschfahrt zum Wahllokal antraten.

Warum sind die Kongresswahlen so wichtig?

Die Midterms sind für die weitere Präsidentschaft Donald Trumps von großer Bedeutung. Sie zeigen, wie zufrieden die Wähler mit seiner Leistung sind.

Wie ist das Wahlrecht bei den Kongresswahlen?

Anders als in Deutschland darf in den USA nicht jeder Wahlberechtigte mit dem Ausweis zum nächsten Wahlbüro. Es gibt Wahlverzeichnisse, bei denen die Eintragung in einigen Bundesstaaten überraschend schwer ist. Beispielsweise ist teils eine Geburtsurkunde nötig – besonders einige ältere Schwarze in den Südstaaten haben kein solches Dokument.

Wer hat derzeit die Mehrheit im Kongress?

Die Republikaner halten gegenwärtig in beiden Kongresskammern die Mehrheit. Im Repräsentantenhaus haben sie 235 von 435 Sitzen. Im Senat stellen die Republikaner 51 der 100 Senatoren, also nur knapp mehr als die Hälfte.

Wie sind die Umfragen für die Kongresswahlen?

Für die Demokraten spricht, dass die Partei, die den Präsidenten stellt, üblicherweise bei der Zwischenwahl Verluste erleidet. Für die Republikaner spricht die gute Wirtschaftslage.

Der Statistik-Website FiveThirtyEight zufolge beträgt die Wahrscheinlichkeit etwa 86 Prozent, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus erobern. Beim Senat liegt die Chance bei knapp 15 Prozent. (Stand: 30. Oktober 2018)

Ein Banner fordert die Menschen in einem Reservat in North Dakota auf zu wählen.

Foto: DAN KOECK / REUTERS

Wie verlaufen die Kongresswahlen traditionell?

Bei der Kongresswahl in der Mitte zwischen zwei Präsidentenwahlen bekommt meist die Regierungspartei einen Denkzettel verpasst.

Auch Trumps demokratischer Vorgänger Barack Obama musste das bei den Zwischenwahlen vor vier Jahren schmerzlich erfahren: Damals blieben die Republikaner nicht nur stärkste Partei im Repräsentantenhaus, sondern eroberten die Mehrheit im Senat zurück.

Wie können die Kongresswahlen Donald Trump gefährlich werden?

Sollten die Demokraten das Repräsentantenhaus erobern, könnten sie zahlreiche Untersuchungen gegen Trump einleiten. Schon jetzt beschäftigen sich mehrere Ausschüsse im Kongress – ebenso wie FBI-Sonderermittler Robert Mueller – mit der Frage, ob Trumps Wahlkampfteam 2016 geheime Absprachen mit Russland getroffen hat. Auch an anderen heiklen Themen mangelt es nicht.

Die Ergebnisse könnten die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren („Impeachment“) bilden, das mit der einfachen Mehrheit im Repräsentantenhaus beschlossen werden kann. Die Demokraten könnten auch versuchen, Trump zur Offenlegung seiner Steuererklärungen zu zwingen.

Könnte Trump durch die Kongresswahlen des Amts enthoben werden?

Die Demokraten könnten mit einem Sieg in einer der Kammern Anhörungen zu den umstrittenen Vorgängen der vergangenen Monate in der US-Politik ansetzen und Ermittlungen einleiten.

Außerdem können sie Kompromisse bei Gesetzentwürfen erzwingen oder diese ganz blockieren. Bei einem Sieg in beiden Kammern wäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump denkbar. Damit der amtierende Präsident tatsächlich entmachtet werden kann, braucht es im Senat eine Zweidrittel-Mehrheit.

Wofür kann ein US-Präsident des Amtes enthoben werden?

Nach der US-Verfassung muss ein Präsident des Verrats, der Korruption oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen für schuldig befunden werden, um des Amtes enthoben zu werden. Trump hat in diesem Fall vor einem Zusammenbruch der Märkte gewarnt.

Wer liegt bei den Wahlkampfspenden in Führung?

Bei den Wahlkampfspenden deutet sich ein Rekord an. Zwar liegen die Demokraten nach Reuters-Recherchen in Führung. Allerdings dürfte dies Experten zufolge mindestens zum Teil daran liegen, dass sie mit mehr Kandidaten antreten.

Aufruf zur Wahlbeteiligung auf einer Anschlagtafel in den Texas.

Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Welche Wahlbeteiligung wird bei den Kongresswahlen erwartet?

Von zentraler Bedeutung für die Kongresswahlen ist die Wahlbeteiligung. Üblicherweise geben nur vier von zehn US-Bürgern bei den Zwischenwahlen ihre Stimme ab. Experten zufolge könnte allerdings die ungewöhnlich hohe Zahl von Frühwählern in diesem Jahr auf eine hohe Wahlbeteiligung hindeuten.

Mehrere US-Stars haben bereits zur Wahl aufgerufen. So auch Sängerin Taylor Swift, die bei einem Konzert ihre Fans aufrief, am Dienstag ihre Stimme abzugeben.

Wie war die Wahlbeteiligung zu den Kongresswahlen 2014?

Bei den letzten Midterms 2014 fiel die Wahlbeteiligung mit nur rund 36 Prozent der Menschen im wahlberechtigten Alter auf den niedrigsten Stand seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Zu den Gründen dafür zählen die komplizierte Eintragung ins Wählerverzeichnis und die oft starke generelle Ablehnung der Politiker in Washington.

Mehreren Millionen Menschen wurde auch das Wahlrecht entzogen, weil sie früher im Gefängnis saßen. Allein in Florida betrifft das jeden zehnten Menschen im wahlberechtigten Alter. (Reuters/dpa/msb)

