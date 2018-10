Friedrich Merz will Angela Merkel als Parteivorsitzende beerben

Angela Merkel will nicht noch einmal für den CDU-Parteivorsitz antreten. Ein möglicher Nachfolger steht bereits in den Startlöchern.

Das einzige TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Kontrahenten Martin Schulz (SPD) vor der Bundestagswahl 2017: Der Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenkandidaten wurde live im ZDF, in der ARD, bei RTL und Sat.1 am 3. September 2017 übertragen.

Für ihre Reaktionen auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ ehrte das Time Magazine Angela Merkel als „Person of the Year 2015“. Vor der so betitelten „Kanzlerin der freien Welt“ hatten nur drei Deutsche diese Auszeichnung erhalten.

Der Start von Merkels dritter Amtszeit: Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, einigten sich die Parteispitzen Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) auf eine Große Koalition.

Bei der Bundestagswahl im September 2009 erhielten Union und FDP die notwendige Mehrheit der Stimmen für eine schwarz-gelbe Koalition. Merkel trat ihre zweite Amtszeit als Kanzlerin an – einer ihrer Stellvertreter in dieser Legislaturperiode war Guido Westerwelle.

2008 hielt Merkel dann auch Einzug ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Später kamen noch weitere Figuren hinzu für Ausstellungen in Berlin und Amsterdam.

Angela Merkel bekommt in Juni 2007 Blumen von José Manuel Barroso, dem damaligen Präsidenten der Europäische Kommission. 2007 trat Merkel erstmals die EU-Ratspräsidentschaft an.

Die Kombo zeigt Fernsehbilder des TV-Duells am 4. September 2005 zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel in Berlin.

Die SPD-Wahlschlappe in NRW im Mai 2005 veranlasste die Sozialdemokraten, eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages anzustreben. Am 30. Mai entschieden sich CDU und CSU für Angela Merkel als Kandidatin.

2004 endete unter anderem die Amtszeit von Johannes Rau als Bundespräsident. Wolfgang Schäuble brachte sich für die Nachfolge in Stellung, wurde unter anderem von Friedrich Merz unterstützt. Am Ende wurde Horst Köhler (Mitte) gewählt, der als Kandidat Merkels galt.

Christian Wulff (l.), damaliger niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat, Angela Merkel und Edmund Stoiber im Januar 2003: In diesem Jahr gab es CDU-Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Das stärkte die Position und den Einfluss der Oppositionsführerin Merkel im Bundestag.

Angela Merkel im März 2000 an der East Side Gallery in Berlin. Einen Monat später wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen zur Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt.

Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 holte Merkel in ihrem Wahlkreis einen klaren Sieg mit 48,5 Prozent der Erststimmen. Überraschend wurde die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete wenig später von Bundeskanzler Helmut Kohl für einen Ministerposten nominiert.

1973 begann Merkel ihr Studium der Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1977 heiratete sie ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, die Ehe hielt aber nur bis 1982. Merkel schloss ihr Studium 1978 mit ihrer Diplomarbeit ab. Thema: „Der Einfluß der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“, Note: sehr gut.

Auch die Templiner Waldschule besuchte die spätere CDU-Politikerin. An der Erweiterten Oberschule in der 16.000-Einwohner-Stadt machte Merkel 1973 das Abitur – Notenschnitt: 1,0.

Der Heimatort von Angela Merkel: In Templin in Brandenburg wuchs die spätere Kanzlerin auf und beendete dort auch ihre Schullaufbahn.

Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg-Barmbek geboren. Noch im selben Jahr zog es die Familie allerdings in die DDR. Das Bild zeigt Angela Kasner im Alter von etwa zwei Jahren.

Berlin. Bei der Hessen-Wahl hat die CDU schwere Verluste erlitten. Nun zieht Bundeskanzlerin Angela Merkel offenbar die Konsequenzen daraus: Sie wird nicht noch einmal für den CDU-Parteivorsitz kandidieren. Merkel soll ihren Entschluss am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht haben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.

Ihr Amt der Bundeskanzlerin will Merkel aber weiterhin ausführen. Bisher hatte sie immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Merkel ist seit 18 Jahren CDU-Chefin.

Christian Lindner (FDP) sagte am Montag in der Bundespressekonferenz: „Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt.“ Für die CDU möge es gut sein, wenn sich die Parteispitze neu sortiere. Für Deutschland aber wäre es besser, wenn sich an der Spitze der Regierung etwas ändere. Lindner regte die einer neuen Regierung oder aber Neuwahlen an. Es gebe mehrere Optionen.

Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren

Friedrich Merz (CDU).

Foto: Jens Büttner / dpa

Ein möglicher Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld des Politikers. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.

Der in Brilon im Sauerland geborene Politiker stand von 2000 bis 2002 an der Spitze der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU – bis Merkel ihn aus diesem Amt verdrängte. Merz gilt nach wie vor als ein Kopf der Konservativen in der Partei. Aus CDU-Kreisen hieß es, man müsse jetzt abwarten, welche Kandidaten noch in Frage kämen.

Die CDU-Spitze kommt an diesem Sonntag zu einer länger geplanten Vorstandsklausur zusammen. Der CDU-Parteitag findet Anfang Dezember in Hamburg statt. Für Montagmittag haben Angela Merkel und Volker Bouffier eine Pressekonferenz angekündigt.

Merkel hatte erst Ende September – vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen – durchblicken lassen, dass sie beim Parteitag erneut für den Vorsitz antreten wolle. „Ich habe gesagt, ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung und ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert“, sagte sie bei einer Veranstaltung der „Augsburger Allgemeinen“.

Günther Oettinger war für erneute Kandidatur Merkels

Angela Merkel und Friedrich Merz 2000 in Essen. Damals war Merkel zur neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden.

Foto: Michael Jung / dpa

Am Montagmorgen hatte sich Günther Oettinger nach der Hessen-Wahl noch für eine erneute Kandidatur von Merkel ausgesprochen. „Ich finde, dass man die Mannschaftsaufstellung immer prüfen kann“, sagte Oettinger beim Eintreffen zu Gremiensitzungen der CDU in Berlin.

„Aber wenn sie bereit ist, halte ich viel davon, dass sie weitermacht und vor allem gewählt wird.“ Der Parteivorsitz sei eine hervorragende Ergänzung zum Kanzleramt.

Merkel unter Druck

Die CDU war in Umfragen wie der Koaltionspartner SPD in Umfragen abgestürzt. Bei der Wahl verlor die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 11,3 Punkte im Vergleich zur Wahl 2013 und kam auf 27,0 Prozent. Durch den Verlust bei der Wahl in Hessen für die CDU ist Merkel noch weiter in Bedrängnis geraten.

(jha/dpa)

