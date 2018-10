Hessen-Wahl: Angela Merkel und Andrea Nahles kämpfen auch um ihre Chefposten

Der Wahlkampfendspurt in Hessen lässt die Spitzen von CDU und SPD immer nervöser werden. Kann die GroKo an der Landtagswahl zerbrechen?

Heuchelheim. Die SPD-Prominenz ist noch nicht in Sicht, da wartet Thomas Huber schon ungeduldig am Eingang des „Rustico“ auf die ersten Gäste. Das Vereinslokal der Turn- und Sportfreunde aus Heuchelheim bei Gießen, in dem der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel und Parteichefin Andrea Nahles an diesem Abend im Endspurt der Hessen-Wahl unschlüssige Wähler überzeugen wollen, ist eine Institution. Einst kickte Erfolgsregisseur Til Schweiger nebenan in der B-Jugend, vom Foto in der Glasvitrine grüßt Ex-Nationalkeeper Toni Schumacher bierselige Rentner und treue Genossen.

Wirt Huber selbst hat es vor ein paar Monaten im hessischen Wahlkampf zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Als die AfD sich inkognito bei ihm einen Saal buchen wollte, spielte er nicht mit. Das brachte Huber im Netz einen Shitstorm, im echten Leben viel Respekt seiner Stammkundschaft ein. „Die AfD und die Linken kommen mir nicht ins Haus“, erzählt der leutselige, gut gebräunte Gastronom.

Seine Gäste im „Rustico“ – dort schaut gern der aus Gießen stammende Kanzleramtsminister Helge Braun auf ein „Heuchelheimer Leibgericht“ (Schweinekotelette mit Speckbratkartoffeln) für 13 Euro vorbei – ruft Huber auf, ihr Kreuz bei CDU, SPD, FDP, Grünen oder Freien Wählern zu machen. Und wem vertraut er Hessens Zukunft an? „Ich glaube, mit der zweiten Stimme werde ich den Bouffier wählen. Der macht das nicht schlecht. Hessen geht es doch gut.“

Angela Merkel hängt sich in Hessen mächtig rein

Das wird die Kanzlerin freuen. Angela Merkel hängt sich in Hessen mächtig rein. Selten hatte eine Landtagswahl das Zeug, eine Bundesregierung in existentielle Not zu bringen. Das letzte Mal war das 2005, der Machtverlust der SPD in Nordrhein-Westfalen läutete das Ende der rot-grünen Koalition im Bund ein.

Gerhard Schröder setzte alles auf eine Karte, nach einer absichtlich verlorenen Vertrauensfrage im Bundestag kam es zu Neuwahlen, die Schröder trotz glorreicher Aufholjagd knapp verlor. Angela Merkel wurde Kanzlerin. Nun, 13 Jahre später, ist Hessen womöglich für sie eine Schicksalswahl wie es damals NRW für Schröder war. Aber das wurde vor Bayern auch gesagt. Trotz riesiger CSU-Verluste passierte nichts. Horst Seehofer allerdings könnte vor Weihnachten als CSU-Chef Geschichte sein.

Bouffier muss es jetzt für Merkel reißen. Verliert der 66-Jährige, der mal Deutschlands jüngster Scheidungsanwalt war, nach 19 Jahren die CDU-Macht in Wiesbaden, dürfte das schmerzhafte Trennungsprozesse auslösen. Merkel und Bouffier sahen sich zuletzt vermutlich häufiger als ihre Ehepartner. Sie touren durch große Hallen wie am Donnerstag in Fulda, oder klingeln bei treuen CDU-Wahlkämpfern durch.

Bouffier und Merkel machen Wahlkampf alter Schule

Dabei entstand dieser Tage ein Foto, das die CDU stolz im Internet verbreitet. Ein Büro im Konrad-Adenauer-Haus, das wie eine „Tatort“-Kulisse aus den 90ern aussieht. Die Kommissare Merkel und Bouffier, vor riesigen weißen Telefonknochen sitzend, hängen an der Strippe, um Parteisoldaten in Hessen Mut zu machen. Wahlkampf alter Schule, um die Katastrophe abzuwenden. Bouffier könnte mehr als zehn Prozentpunkte gegenüber 2013 verlieren. Zerbröselt dann nach der roten die schwarze Volkspartei in Rekordzeit – und mit ihr Merkels Kanzlerschaft?

In einem Radio-Interview machte sich die Kanzlerin keine Illusionen, wie unerbittlich das Geschäft läuft: „Alle Versuche, dass diejenigen, die heute oder in der Vergangenheit tätig waren, ihre Nachfolge bestimmen wollen, sind immer total schiefgegangen. Und das ist auch richtig so“, sagte Merkel. Sie ahnt: Fällt Bouffier, könnte es das beim CDU-Parteitag im Dezember in Hamburg auch für sie gewesen sein, als Vorsitzende und als Kanzlerin.

Hessen-Wahl: Volker Bouffier (CDU) stemmt sich gegen den Bundestrend Nur noch 28 Prozent Zustimmung haben die Demoskopen für die CDU in Hessen ermittelt. Das wären zehn Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl 2013. Hessen-Wahl: Volker Bouffier (CDU) stemmt sich gegen den Bundestrend

Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer lauert. Oder wird es Armin Laschet? Wolfgang Schäuble käme als Übergangskanzler infrage, weil außer den Grünen kaum jemand eine Neuwahl wagen will. Es kann natürlich ganz anders kommen. Legt Bouffier hinten raus zu und bleibt mit Schwarz-Grün, Jamaika oder einer großen Koalition in Wiesbaden am Drücker, kann Merkel durchschnaufen.

Schäfer-Gümbel erhielt schon mal Gratulation zum Wahlsieg

Danach sieht es bei Thorsten Schäfer-Gümbel – Spitzname TSG – nicht aus. Der Auftritt am Mittwochabend in der 100 Jahre alten Heuchelheimer Turnhalle ist für ihn ein Heimspiel. Er wohnt um die Ecke, hat in Gießen studiert, lernte an der Uni seine Frau kennen, die er einem anderen ausspannte („Der Thorsten hat das sehr geschickt gemacht“), zusammen haben sie drei Kinder.

Für Annette trat er wieder in die Kirche ein, sie dafür in die SPD. Am Sonntag will er es im dritten Anlauf schaffen, Ministerpräsident zu werden. Die Neuwahl 2009 zählte nicht wirklich, da war er ein Nobody, der die Suppe (Absturz der SPD von 37 auf 24 Prozent) auslöffeln musste, die Vorgängerin Andrea Ypsilanti im Jahr zuvor der Partei eingebrockt hatte. Ypsilanti brach ihr Wort, wollte sich von den Linken dulden lassen. Das endete im Desaster. Ypsilantis Karriere übrigens läuft jetzt still und leise aus. Sie wird dem nächsten Landtag nicht mehr angehören.

AfD will bei Hessenwahl den letzten Landtag erobern Mit dem Einzug der Rechtspopulisten um Spitzenkandidat Rainer Rahn könnte das Wiesbadener Landesparlament in Zukunft sechs Fraktionen umfassen. AfD will bei Hessenwahl den letzten Landtag erobern

Vier Jahre später, am Wahlsonntag 2013, gratulierten Wahlforscher um 17.15 Uhr Schäfer-Gümbel per SMS schon zum Sieg. Rot-Grün wurde dann doch noch abgefangen, weil FDP und Linke in den Landtag kamen. Jetzt kämpft Schäfer-Gümbel gegen den Bayern-Trend.

Schäfer-Gümbel: „Es wird super knapp“

Monatelang lag die SPD bei bis zu 25 Prozent in den Umfragen, die CDU schien in Schlagdistanz, bis zum Bayern-Schock. Der Absturz der SPD auf 9,7 Prozent, der Erfolgsrausch der Grünen haben die Karten neu gemischt. Wird es wieder nichts mit der Staatskanzlei? „Ich will eine Regierung führen als Ministerpräsident“, ruft der SPD-Mann, der nach einer sehr schweren Augenerkrankung in seiner Jugend eine Spezialbrille tragen muss, trotzig in den Saal. 40 bis 45 Prozent der Hessen seien noch unentschlossen: „Es wird super knapp.“

Vor fast 400 Leuten rattert TSG runter, was er besser machen will als Bouffier. Öffentliches Bauland für neue Mietwohnungen verpachten, 1000 Erzieher pro Jahr mehr ausbilden lassen, für gute Bahnen und schnelles Internet überall sorgen. Beim Diesel attackiert er Merkel scharf wie nie. Statt die Konzerne zur Nachrüstung zu zwingen, wolle die Kanzlerin an den Grenzwerten herumschrauben, um Fahrverbote in Frankfurt oder Mainz abzuwenden: „Das sind Chaostage, die da stattfinden im Bundeskanzleramt.“

Nahles, die nach Schäfer-Gümbel mit einem Mikro in der Hand über den frisch gewienerten Parkettboden der Turnhalle tigert, lobt TSG über den grünen Klee. Von seinem Abschneiden hängt maßgeblich ab, wie ungemütlich die Woche nach Hessen für die SPD-Vorsitzende wird. Schäfer-Gümbel habe keine Fehler gemacht, drücke den Rücken durch, dabei gebe es aus Berlin nur Groko-Gegenwind.

Nahles poltert gegen Seehofer und die CSU

Nahles, die freundlichen, aber mäßigen Applaus erhält, poltert gegen Seehofer und die CSU, verteidigt die Pläne ihrer Partei, die mit der Union vereinbarte Rentengarantie bis 2025 auf das Jahr 2040 auszudehnen. „Das ist finanzierbar, wir sind ein reiches Land! Wer das Gegenteil behauptet, erzählt Blödsinn.“ Kurz fällt das Mikro aus, Nahles‘ Botschaften verhallen. Sie macht „Hö“, der Saft ist wieder da.

Viele Sozialdemokraten sind nach Bayern von Selbstzweifeln und Selbstmitleid geplagt. Ein Putsch gegen Nahles scheint wenig wahrscheinlich, da sich niemand anderer den Vorsitz gerade jetzt antun will. Aber die Dramaqueen SPD neigt zu irrationalen Ausbrüchen.

Kürzlich klagte ein Spitzengenosse über „suizidale Tendenzen“ in der Partei. Am 4. und 5. November tagt – wie bei der CDU – der Vorstand. Durchtrennen die Groko-Gegner den zuletzt viel zitierten Geduldsfaden? Aber die Koalition beenden, nur weil es bei Landtagswahlen mies gelaufen ist? Das wäre riskant. Nahles will die Koalition fortsetzen, Politik für die Malocher, Alleinerziehenden und Familien im Land machen, in der Hoffnung, dass es sich irgendwann für die SPD wieder auszahlt.

Umfragen sagen Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei voraus

In Hessen ist noch alles drin: In einer neuen „Spiegel Online“-Befragung liegt die SPD mit 22 Prozent vor den Grünen mit 18,5 Prozent, andere Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei voraus. Machen SPD, Grüne und Linke gemeinsame Sache, um Bouffier zu stürzen? Oder lässt sich die FDP in eine Ampel locken?

1987 wollte der damalige SPD-Regierungschef Holger Börner das Problem mit aufmüpfigen Grünen noch auf seine Art regeln: „Früher auf dem Bau hätten wir das mit der Dachlatte gelöst“, zeterte der gelernte Maurer, der dann doch die erste rot-grüne Regierung auf Länderebene bildete. Ein gewisser Joschka Fischer kam in weißen Turnschuhen zur Vereidigung als Umweltminister.

Läuft es am Sonntag richtig gut für die Ökopartei, knallt bei Tarek Al-Wazir nicht die Dachlatte, sondern der Sektkorken. Der Vize-Ministerpräsident, der geräuschlos mit Bouffier zusammenarbeitet, könnte nach Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zum zweiten grünen Regierungschef aufsteigen.

Für Schäfer-Gümbel wird „zu viel gelabert“

Für Schäfer-Gümbel, den ewigen, aufrechten Herausforderer, wäre das ein Drama. Vor 1740 Tagen stellte er sich auf seinem Handy einen Timer ein. Am 28. Oktober soll es klingeln, Schwarz-Grün Geschichte sein.

Zum Abschluss in der Heuchelheimer Turnhalle klagt Schäfer-Gümbel über die in Berlin ausgelöste Vertrauenskrise, die das ganze Land verrückt und unruhig mache. „Das hat ganz viel damit zu tun, dass auf allen Ebenen zu viel gelabert und zu wenig gemacht wird“, sagt er. Am Sonntag haben die hessischen Wähler das Wort.

