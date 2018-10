Brett Kavanaugh: Hunderte Jura-Professoren lehnen Richterkandidaten ab

Mehr als 650 Professoren warnen in einem Brief vor Brett Kavanaugh. Er tauge nicht als Richter. Sonnabend könnte der Senat abstimmen.

Washington. Der Streit in der Missbrauchsdebatte in den USA geht weiter. Der Senat erhält nun offenbar früher als erwartet Einblick in einen Bericht des FBI zu Vorwürfen gegen den Richterkandidaten Brett Kavanaugh.

Einer mit der Sache vertrauten Person zufolge sollten die Senatoren den Bericht entweder am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen (jeweils Ortszeit) erhalten. Zum Ergebnis der Untersuchung war zunächst nichts bekannt.

Die meisten Republikaner, die im Senat die Mehrheit halten, wollen trotz der jüngsten Entwicklung über die Berufung Kavanaughs an das Oberste Gericht des Landes noch in dieser Woche abstimmen. Bereits am Samstag könnte es soweit sein.

Richter Kavanaugh beteuert in emotionalem Auftritt Unschuld Trump reagierte prompt mit einem Tweet, in dem er die Aussage Kavanaughs als "kraftvoll, ehrlich und fesselnd" bezeichnete. Richter Kavanaugh beteuert in emotionalem Auftritt Unschuld

US-Senat könnte am Samstag über Kavanaugh abstimmen

Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell schrieb am Mittwoch auf Twitter, er habe den Antrag zur Beendigung der Senatsdebatte über die Nominierung Kavanaughs eingereicht. Am Freitag solle darüber abgestimmt werden, ob die Debatte beendet werden solle. Den Mitgliedern bleibe genügend Zeit, das zusätzliche Material zu prüfen und darüber informiert zu werden.

Damit könnte der Senat, wenn er für ein Ende der Debatte votiert, den Wunschkandidaten von US-Präsident Donald Trump schon am Samstag als neuen Richter am Obersten US-Gericht bestätigen.

Die Demokraten lehnen den Richter ab. Auch Hunderte Jura-Professoren riefen jetzt den US-Senat auf, Brett Kavanaugh nicht als neuen Richter für das Oberste US-Gericht zu bestätigen.

Jura-Professoren werfen Kavanaugh Unparteilichkeit vor

In einem in der „New York Times“ veröffentlichten Brief schreiben sie, der Kandidat besitze nicht die erforderliche Objektivität und die Unparteilichkeit, um im höchsten Gericht des Landes zu sitzen. Das habe seine Anhörung vor dem Justizausschuss des Senats vergangene Woche gezeigt.

Christine Blasey (r.) Ford bei einer Anhörung im US-Senat.

Foto: POOL / REUTERS

Kavanaugh habe den Fragestellern in unmäßiger, aufhetzerischer und parteiischer Art geantwortet. Sicherlich sei das Thema der Anhörung für jeden schmerzhaft gewesen. Aber Kavanaugh habe wiederholt aggressiv auf die Fragesteller reagiert, anstatt bei der notwendigen Suche nach Richtigkeit offen zu sein.

Gegen Kavanough ermittelt das FBI wegen Missbrauchsvorwürfen . Drei Frauen werfen Kavanaugh sexuelle Übergriffe vor, darunter die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford. Sie hat erklärt, Kavanaugh habe sie 1982 auf einer Party zu vergewaltigen versucht.

Donald Trump macht sich über Zeugin lustig

Am Dienstag hatte sich auch US-Präsident Donald Trump erneut in die Debatte eingemischt und sich bei einer Wahlkampfveranstaltung über die Zeugin Blasey Ford lustig gemacht. Unter Gelächter seiner Anhänger ahmte Trump die Befragung des mutmaßlichen Opfers nach: „Wie sind Sie nach Hause gekommen? – Ich erinnere mich nicht“, sagte Trump. „Wie sind Sie dorthin gekommen? – Ich erinnere mich nicht. Wo ist der Ort? – Ich erinnere mich nicht. Vor wie vielen Jahren ist es passiert? – Ich weiß es nicht.“ (dpa/rtr/jha)

In seinem ersten Jahr als US-Präsident hat Donald Trump mit vielen Konventionen gebrochen – und mit seinem Verhalten für viel Aufsehen gesorgt. Das ging gleich gut los am Tag seiner Vereidigung: Als die Trumps am 20. Januar 2017 am Weißen Haus ankommen, um mit den Obamas vor der Zeremonie Tee zu trinken, lässt der künftige Präsident seine Frau Melania einfach stehen und geht schon mal die Stufen hinauf. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Eine der letzten Amtshandlungen des noch amtierenden Präsidenten Barack Obama und der scheidenden First Lady Michelle: der nächsten First Lady Melania das Gefühl geben, willkommen zu sein. Das Bild, das dabei entstand, sprach für viele Betrachter Bände. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS

War da was? Beim ersten Staatsbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim neuen US-Präsidenten am 17. März 2017 ist auf Videos vom Fototermin im Oval Office deutlich zu hören, wie die deutsche Regierungschefin Trump fragt, ob er fürs Foto Hände schütteln wolle. Tump schien Merkel zu ignorieren, dieses Bild sorgte für viel Aufsehen, nicht nur in Deutschland. Trump erklärte später, er habe Merkels Frage nicht gehört. Dass er ihr nicht die Hand geben wollte, war tatsächlich eine Überinterpretation vieler Medien – die beiden hatten sich an dem Tag bereits mehrmals Hände geschüttelt. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS

In den ersten Monaten seiner Präsidentschaft machte Donald Trumps eigenwillige Art, Hände zu schütteln, viele Schlagzeilen. Dass es noch eigenwilliger geht, bewiesen die Teilnehmer des Asean-Gipfels im philippinischen Manila dem US-Präsidenten. Sie haben den ganz besonderen Asean-Handshake. Und der stellte Trump zunächst vor mittelgroße Probleme. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Schließlich hatte es aber auch Trump verstanden. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS



Für viel Spott nicht nur in den sozialen Medien sorgte ein Bild, dass bei Donald Trumps erster Auslandsreise als US-Präsident im saudi-arabischen Riad entstand: Bei der Eröffnungszeremonie für das „Globale Zentrum für den Kampf gegen extremistische Ideologie“ legten Trump (in Begleitung von First Lady Melania), der saudische König Salman bin Abdulaziz al-Saud (2.v.l.) und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi (l.) ihre Hände auf eine leuchtende Kugel. Das Bild könne sehr gut als Beleg für Verschwörungstheorien herhalten, witzelten viele Twitterer. Foto: dpa Picture-Alliance / AA/ABACA / picture alliance / abaca

Gar nicht lustig fanden viele das, was Trump am 23. Mai 2017 nach seinem Besuch in der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem im Gästebuch hinterließ. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

„Es ist eine große Ehre, mit all meinen Freunden hier zu sein – so fantastisch + werde es nie vergessen“, schrieb Trump, nachdem er mit Gattin Melania einen Kranz niedergelegt hatte. Viele hielten die Wortwahl Trumps dieses Ortes und Anlasses für völlig unangemessen. Foto: POOL New / REUTERS

Unangemessen ist auch eine treffende Beschreibung für Donald Trumps Aussage im Angesicht der französischen Première Dame Brigitte Macron:„Sie sind wirklich gut in Form“, sagte der 71-Jährige, als er im Juli 2017 zum ersten Mal die 64-jährige Frau des damals 39 Jahre alten französischen Präsidenten Emmanuel Macron (r., mit Melania Trump, 47) traf. Weite Teile der politisch interessierten Menschheit erlebten ein schweren Fall von Fremdscham. Foto: POOL New / REUTERS

Unglaube und Spott waren verbreitete Reaktionen, als Präsident Trump am 21. August 2017 ohne Schutzbrille in die Sonne blickte, um die Sonnenfinsternis über den USA zu beobachten. First Lady Melania hatte auf die unzähligen Warnungen gehört und sah sich das Himmelsphänomen mit Schutzbrille an. Foto: dpa Picture-Alliance / Sachs Ron/CNP/ABACA / picture alliance / abaca



Er ist kein eleganter Mann, soviel ist klar. Schon mehrfach haben Bilder wie dieses das Netz erfreut: Twitterer machen sich mit großem Vergnügen über die ungeschickte Haltung des Präsidenten beim Trinken lustig. Foto: REUTERS / KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Kein bisschen witzig fanden die meisten Trumps Auftritt in Puerto Ricos Hauptstadt San Juan, nachdem Hurrikan Maria das Außengebiet der USA verwüstet hatte. Der US-Präsident traf auf Bewohner und warf Küchenrollen in die Menge, als wären es Basketbälle. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS

Der US-Präsident verabschiedete sich von Menschen in dem in weiten Teilen zerstörten Gebiet mit „have a good time“ – „schöne Zeit euch noch“. Foto: REUTERS / JONATHAN ERNST / REUTERS







© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.