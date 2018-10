"Bavaria One": Spott und Hohn für Söders Raumfahrtprogramm

München. Bayern will ins All. Zumindest plant Markus Söder das so. Was er bereits im April beim „Dialektpreis Bayern“ ankündigte, macht er nun konkret: „Wir starten Bavaria One. Mit unserem Raumfahrtprogramm entwickeln wir aus dem All Lösungen für Probleme der Menschen, bei Medizin oder Ökologie. Wir investieren 700 Millionen Euro, bauen einen bayerischen Satelliten und gründen die größte Raumfahrt-Fakultät Europas an der TU München“, twitterte er am Dienstag.

Bereits dieser Beitrag sorgte für Spott. Doch der CSU-Politiker schob noch einen zweiten Tweet nach: „Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer.“

Söder ist schon im Wahlkampf-Fieber

Dazu postete er ein Foto, das den redenden Söder zeigt, hinter ihm ein Banner mit seinem übergroßen Konterfei, das mit der Aufschrift „Bavaria One – Mission Zukunft“ versehen ist. Söder ist offenbar voll im Wahlkampf-Fieber. Denn am 14. Oktober wird in Bayern gewählt.

Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer. pic.twitter.com/v3GpSi7YP5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) October 2, 2018

Zahlreiche Twitter-Nutzer kommentierten diese Beiträge. Während einige meinten, Söder stelle sich so das Neuland vor, sind andere der Überzeugung, Söders Twitter-Account sei von einem Satire-Magazin gehackt worden. Manch einer wünscht sich lieber einen besseren Handyempfang statt einer Reise ins All.

Auch aus der Politik kamen hämische Reaktionen:

So kommentierte Dennis Radtke, Europa-Abgeordneter der CDU, den Beitrag:

Vielleicht hätte man in den letzten Monaten besser über diese Themen gesprochen, statt einen Krieg der Sterne gegen die Schwesterpartei und Bundeskanzlerin zu führen — Dennis Radtke (@RadtkeMdEP) October 2, 2018

Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos, meint:

Worin Sie währenddessen nicht investieren: Bezahlbare öffentliche Wohnungen, gebührenfreie Kitas, unbefristete Jobs für Angestellte Lehrkräfte und vieles mehr.



Vielleicht muss man wirklich hinterm Mond leben, um Prioritäten so zu setzen. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) October 2, 2018

Daniel Schwerd, Die Linke, ehemals Piratenpartei, fragt:

Bavaria One? Fliegen Sie demnächst zum Mars, Herr Söder? — Daniel Schwerd (@netnrd) October 2, 2018

Samira El Ouassil, Schauspielerin und ehemalige Die-Partei-Kanzlerkandidatin schrieb:

es ist fūr mich ein astrometrisches Wunder wie man sein eigener Satellit werden kann pic.twitter.com/ZFONvsk0jr — Samira El Ouassil (@samelou) October 2, 2018

