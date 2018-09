Köthen: Rechte Szene ruft für Samstag zu Demonstrationen auf

Mit „Chemnitz ist überall!“ spielten die Demonstranten auf die Ereignisse im Nachbarbundesland an. Auch hier gingen rechte Gruppen in der Vergangenheit immer wieder auf die Straße.

I n Köthen haben rechtsgerichtete Gruppen erneut demonstriert. Hintergrund ist der Tod eines 22-Jährigen vor einer Woche. Der herzkranke Mann hatte sich in einen Streit zwischen Afghanen eingeschaltet. Er wurde erst geschlagen und verstarb später an einem Infarkt.

Köthen. Die sachsen-anhaltische Stadt Köthen kommt auch drei Wochen nach dem Tod eines jungen Mannes nicht zur Ruhe. Erneut will die rechte Szene in der Stadt aufmarschieren . Für Samstag sind außerdem Gegenveranstaltungen geplant.

Angemeldet wurde die rechte Demonstration von der rechtspopulistischen Partei Die Republikaner. Geplant waren außerdem Auftritte von drei Rechtsrockbands, die am Donnerstagabend aufgrund von Sicherheitsbedenken vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld verboten wurden. Die Partei erwartet rund 1000 Teilnehmer zu ihrer Kundgebung.

Aktionstag „Weltoffene Hochschulen“ auf dem Marktplatz

Die Hochschule Anhalt rief indes für Samstag zu einem Aktionstag „Weltoffene Hochschulen“ auf dem Marktplatz auf. Erwartet werden dort 2000 Teilnehmer. Derzeit gehen die Republikaner noch gegen eine Verfügung des Landkreises vor. Dieser hatte die Demonstration der Partei vom Marktplatz auf den Exerzierplatz verlegt. Damit sollten Zusammenstöße der unterschiedlichen politischen Lager verhindert werden, so der Landkreis.

In Köthen fand am Sonntagnachmittag eine Kundgebung gegen die rechtsgerichtete Demonstration „Zukunft Heimat“statt: Die Teilnehmer der Kundgebung mit dem Motto „Der extremen Rechten entgegentreten“ versammelten sich am Bahnhof in Köthen. Foto: --- / dpa

Teilnehmer der Kundgebung „Der extremen Rechten entgegentreten“ zogen mit einem Transparent „Für einen gesellschaftlichen Antifaschismus“ durch die Stadt. Foto: --- / dpa

Die Teilnehmer und Polizisten versammeln sich vor dem Bahnhof. Foto: --- / dpa

Etwa 100 Teilnehmer kamen am Sonntagnachmittag zusammen. Foto: --- / dpa

Wasserwerfer der Polizei warteten bereits zuvor auf den Beginn der Gegendemonstration. Foto: --- / dpa



Polizisten sicherten den Bahnhof, an dem Demonstranten eintrafen. Foto: --- / dpa

Sie protestierten insbesondere gegen die fremdenfeindliche Demonstration „Zukunft Heimat", die im Anschluss stattfand. Foto: --- / dpa

„Köthen ist bunt“, so das Motto: Mit Malkreide haben viele Bürgerinnen und Bürger Botschaften auf dem Boden gemalt und geschrieben. Foto: Sebastian Köhler / dpa

Eine große brennende Kerze wurde auf das Pflaster des Marktplatzes gemalt, umrahmt von einer Blume und einer Friedenstaube. Foto: Sebastian Köhler / dpa



Zum Aktionstag „Weltoffene Hochschulen“ auf dem Marktplatz werden sich am Nachmittag Studenten und Mitarbeiter der Hochschule Anhalt, Vereine, Schulen und Unternehmen an einem bunten Programm beteiligen.

Ministerpräsident Haseloff hat Teilnahme angekündigt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) haben ihre Teilnahme angekündigt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine weitere Demonstration unter dem Motto „Gemeinsam für Demokratie und Sicherheit“ mit 200 Teilnehmern angemeldet.

Am 8. September hatte in Köthen ein 22-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Afghanen , in die er schlichtend eingreifen wollte, einen Herzinfarkt erlitten und war gestorben. Gegen zwei Afghanen war Haftbefehl erlassen worden, die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Nach dem Fall gab es mehrere Demonstrationen und Aufmärsche von Rechtsextremen in der Stadt in Sachsen-Anhalt, zu denen unter anderem auch die AfD aufgerufen hatte. (epd/sige)

