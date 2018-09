Live zum Erdogan-Besuch: Berlins Polizei schafft es nicht allein

Berlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt zum Staatsbesuch nach Deutschland. Gingen die letzten Besuche eher ohne großes Protokoll über die Bühne, wird Erdogan in diesem Jahr sogar zum Staatsbankett beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eingeladen.

Wir berichten live vom Erdogan-Besuch in unserem Newsblog:

• Mittwoch, 26. September

Große Sicherheitsvorkehrungen für Erdogan-Besuch in Berlin

16.55 Uhr: Die Berliner Polizei kämpft um Unterstützung genug Leute für die umfangreichen Absperrungen und Sicherheitsvorkehrungen. „Man kann sicher sagen, was die Kräfteplanung angeht, dass es eine gewisse Anspannung gibt“, sagte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) und er würden daher auf mehreren Ebenen mit anderen Bundesländern und der Bundespolizei sprechen und um Unterstützung bitten. Die Lage sei unter anderem durch die Proteste im Hambacher Forst allerdings schwierig.

Erdogan wirbt vor Deutschland-Besuch für bessere Beziehungen

15 Uhr: Erdogan hat sich für eine Annäherung zwischen der Türkei und Deutschland ausgesprochen. Er hoffe, dass sein Deutschland-Besuch die Beziehungen wiederbelebe, sagte Erdogan in einem Reuters-Interview am Dienstag in New York. Zugleich sprach er sich dafür aus, den Handel zwischen beiden Staaten zu erhöhen.

Türkei will bessere Beziehungen zu Deutschland

Zwischen Deutschland und der Türkei gibt es noch immer Spannungen. Grund dafür sind unter anderem die Festnahmen von Deutschen in der Türkei. Erst am 21. September war ein weiterer Deutscher festgenommen worden.

Beide Länder hatten in der letzten Zeit aber betont, sich um bessere Beziehungen bemühen zu wollen. Der türkische Präsident soll in Deutschland dabei helfen: Das sind die wichtigsten Informationen zum Erdogan-Besuch.

