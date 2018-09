Hambacher Forst: Aktivisten verlassen unterirdische Gänge

Kerpen. Am vierten Tag in Folge räumt die Polizei am Sonntag weitere Baumhäuser im Hambacher Forst. In der Nacht haben zwei Braunkohlegegner, die sich in einem Tunnel verschanzt hatten, die unterirdischen Gänge verlassen.

Die Grubenwehr habe die zwei Aktivisten kurz nach 5 Uhr davon überzeugen können, freiwillig die instabilen und einsturzgefährdeten unterirdischen Gänge zu verlassen, teilte die Feuerwehr Kerpen am Sonntagmorgen mit. In dem elf Meter tiefen Schacht sei eine lebensbedrohlich hohe Kohlenstoffdioxid-Konzentration gemessen worden. Rettungskräfte hatten seit Samstag Luft in den Schacht gepumpt. Beide Aktivisten wurden medizinisch versorgt.

Seit Samstag wurden nach Polizei-Angaben 34 Umweltaktivisten vorübergehend festgenommen oder in Gewahrsam genommen. Neun von ihnen seien leicht verletzt worden. Einige von ihnen seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Am Sonntagmorgen befanden sich noch 24 Aktivisten im Gewahrsam der Polizei. Darüber hinaus seien 62 Platzverweise erteilt worden.

Seit Beginn des Einsatzes am Donnerstag seien etwa 18 von 50 Baumhäusern geräumt und teilweise beseitigt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen auf Anfrage.

Mehrere tausend Demonstranten haben am Sonntag gegen die geplante Rodung demonstriert. Einige Teilnehmer blockierten eine Landstraße. Foto: Henning Kaiser / dpa

Begleitet wurde der Demonstrationszug von Blasmusik. Die Demonstranten konnten nur über Äcker und Wege am Rande des Waldes laufen. Foto: Henning Kaiser / dpa

Auf einem gerodeten Teil des Forstes wollen sie neue Baumsetzlinge anpflanzen. Foto: Henning Kaiser / dpa

Der Wald selbst, in dem weitere Baumhäuser geräumt werden sollen, wurde von der Polizei abgesperrt. Einsatzkräfte seilen sich ab. Foto: Henning Kaiser / dpa

Dutzende Baumhäuser sind noch da. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS



In der Nacht zu Sonntag war es der Feuerwehr gelungen, zwei Aktivisten aus einem Tunnelsystem zu holen. Sie verließen die unterirdischen Gänge schließlich freiwillig. Foto: Christophe Gateau / dpa

Die Polizei bewachte den Einsatzort. Foto: Christophe Gateau / dpa

Andere Aktivisten wurden in Gewahrsam genommen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Am Samstag verhinderten Polizisten auf Pferden das Eindringen von Demonstranten in das „Gefahrengebiet Hambacher Forst“. Foto: Henning Kaiser / dpa

Sie versuchten immer wieder auf das Gelände zu kommen. Foto: Henning Kaiser / dpa



Rund 500 Menschen folgten am Samstag einem Demonstrationsaufruf der Aktion Unterholz und wollten gegen die Rodung protestieren. Foto: Henning Kaiser / dpa

Aktivisten hingen aus Protest an einer Anlage auf dem Gelände des Braunkohlekraftwerks Niederaußem. Foto: Henning Kaiser / dpa

Zwei Spezialeinsatzkräfte der Polizei versuchen das Dach eines Baumhauses zu entfernen. Foto: Christophe Gateau / dpa



Währenddessen hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace den sofortigen Stopp der Räumungsaktion im Hambacher Forst gefordert. Das Vorgehen des Energiekonzerns RWE und der schwarz-gelben Landesregierung sei „unverantwortlich“, sagte Martin Kaiser, Greenpeace-Geschäftsführer und Mitglied der Kohlekommission, am Sonntag in Kerpen der Deutschen Presse-Agentur.

Die Landesregierung solle zunächst die Ergebnisse der Kohlekommission in Berlin abwarten, die bis Ende des Jahres einen Pfad für den Ausstieg aus der Kohleverstromung festlegen soll. „Vielleicht muss der Hambacher Forst dann gar nicht mehr gerodet werden.“ (dpa/jb)

