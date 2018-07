Carles Puigedemont will in wenigen Tagen Deutschland verlassen

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont will am Wochenende Deutschland verlassen. Das erklärte er am Mittwoch.

Katalonien Puigedemont will in wenigen Tagen Deutschland verlassen

Berlin. Carles Puigdemont, der katalanische Separatistenführer, will am kommenden Wochenende Deutschland verlassen. Er wolle künftig wieder in Belgien leben, sagte der Politiker am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Spanien hatte vor einigen Tagen den internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont zurückgezogen. Der nationale Haftbefehl besteht allerdings weiter.

Puigdemont hatte sich im Herbst 2017 im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien nach Brüssel abgesetzt. Bei der Rückfahrt von einer Skandinavienreise war er am 25. März in Schleswig-Holstein nahe der dänischen Grenze an einer Autobahnraststätte festgenommen worden. Der frühere Journalist kam damals kurzzeitig in ein Gefängnis in Neumünster, wurde aber später unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. (moi/dpa)

