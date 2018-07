Bericht: Wenige illegale Einreisen über Österreich

Scharfe Kritik an Asyl-Kompromiss

Scharfe Kritik an Asyl-Kompromiss FDP und Grüne haben die Einigung der Union im Asylstreit scharf kritisiert.

In den ersten fünf Monaten des Jahres ist einem Medienbericht zufolge nur ein geringer Teil aller illegal in die Bundesrepublik eingereisten Menschen über die österreichisch-deutsche Grenze ins Land gekommen.

73 Prozent seien hingegen über andere Grenzen nach Deutschland gelangt, berichtete die „Rheinische Post“ und berief sich auf eine entsprechende Auflistung der Bundespolizei. Insgesamt wurden demnach bis Ende Mai unerlaubte Einreisen von 18.024 Menschen festgestellt, auf den Grenzbereich zu Österreich entfielen lediglich 4.935.

Seehofer will mit Kurz verhandeln

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte am Donnerstag beim österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für den Unions-Kompromiss im Asylstreit werben. Insbesondere will er die Bereitschaft Wiens ausloten , über Österreich gekommene Migranten aus deutschen Transitzentren zurückzunehmen, die der eigentlich für das Asylverfahren zuständige Staat nicht aufnehmen will.

Laut der Statistik der Bundespolizei seien unter anderem 2039 Menschen über die Schweiz, 1905 über Tschechien und 1622 über Frankreich nach Deutschland eingereist, schrieb die „Rheinische Post“. An den Flughäfen habe die Bundespolizei 3747 entsprechende Anzeigen geschrieben. (dpa)

