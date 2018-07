Koalitionsstreit: Endzeitstimmung in der Union

Berlin. Der Tag nach dem dramatischen Fast-Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer und dem Fast-Bruch von Union und Regierung beginnt früh: Um kurz vor 9 Uhr tritt der Bundesvorstand der CDU im Berliner Adenauerhaus zusammen.

Nur wenige Stunden Schlaf liegen hinter den Vorstandsmitgliedern. Irgendwann gegen 1 Uhr hatte man beschlossen, nicht weiter auf das Münchener Drama blicken zu wollen. Und auf den Morgen zu vertagen. Zwei CDU-Obere äußern sich: Julia Klöckner und Armin Laschet warnen vor nationalen Alleingängen, appellieren an die CSU, einer europäischen Lösung zuzustimmen.

Armin Laschet war fassungslos

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagt, es wäre falsch, „den europäischen Partnern zu signalisieren, wir machen jetzt nationale Alleingänge“. Die Position der CDU sei unabhängig von Personen, „unabhängig von Horst Seehofer oder Angela Merkel, weil wir die europäische Lösung wollen“. Allen in CDU und CSU sei dabei klar, wie wichtig die Fraktionsgemeinschaft beider Parteien im Bundestag sei. „Das ist ein hohes Gut für das Parteiensystem.“

Ähnliches hatte er auch am frühen Morgen bereits geäußert. Laschet kam aus der Sitzung des Bundesvorstandes, war fassungslos ob der Ereignisse in München. In der CDU-Zentrale ärgerte man sich maßlos darüber, dass der Masterplan in München bei der CSU-Vorstandssitzung verteilt worden war, in Berlin jedoch immer noch fehlte.

Ihm war der Ärger, aber auch die Besorgnis anzumerken, dass da möglicherweise mehr kaputtgeht. Es gehe um das Land, um gemeinsame Werte und ja, besonders auch um Europa.

„CDU und CSU blicken in den Abgrund“

„Nein, nein, ich möchte nicht zu Ihnen“, ruft ein anderer am Montagmorgen den Journalisten zu. Wirtschaftsminister Peter Altmaier kommt mit dem Fahrrad, schließt es an einen Laternenständer an.

Im Vorstand ergreift Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble das Wort. Und warnt: Beide Parteien der Union blickten „in den Abgrund“.

Die CDU-Führung hält an ihrem Beschluss von Sonntagabend fest. Da hatte man sich klar gegen einen nationalen Alleingang in der Asylpolitik gestellt und stattdessen eine europäische Regelung angemahnt, die man schnellstmöglich umsetzen will. Und man sieht noch Spielraum für eine Verhandlungslösung: „Wir wünschen uns eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen“, heißt es in einer Erklärung.

Doch die Stimmung ist mies: Mehrere Bundesvorstandsmitglieder werfen der CSU-Spitze eine bewusste Desinformationspolitik über das vor, was in der EU vereinbart worden sei und was in der CDU diskutiert werde.

Merkel lehnt Angebot von Seehofer ab

Die CSU ventiliert dagegen am Morgen, Bundeskanzlerin Merkel (CDU) habe ein Kompromissangebot von Seehofer abgelehnt. Bei dem rund zweistündigen Krisentreffen im Kanzleramt am Samstagabend schlug Seehofer demnach vor, nicht alle Migranten zurückzuweisen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, sondern nur solche, bei denen das Asylverfahren bereits läuft. Ebenfalls war Seehofer demnach bereit, Migranten, die in Griechenland oder Spanien erstmals registriert wurden, nicht zurückzuweisen.

Mit diesen beiden Ländern sind bilaterale Abkommen zur Rückübernahme von Flüchtlingen geplant, die dort registriert sind und die dann an der deutschen Grenze aufgegriffen werden. Merkel habe auch diese Varianten aber am Samstag abgelehnt, schimpft ein CSU-Mann.

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Gebert / picture alliance / Andreas Geber

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU). Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek

Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images



Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago

„Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann“, sagte er einmal. 2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde, Familie, Hobbys. Foto: Tobias Hase / dpa



Am 12. März 2018 präsentierten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist

Der Streit zwischen Seehofer und Merkel über den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze eskaliert Ende Juni. Auch bei einem Krisengespräch im Kanzleramt können die beiden die Wogen nicht glätten. Foto: Paul Zinken / dpa

Innenminister Seehofer blieb in der Fragen nach Abweisungen an der Grenze hart – Merkel auch. Sicher ist: Die Unionsfraktion steckt in einer der schwersten Krise in ihrer Geschichte. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Mildere Töne dagegen von einer Schlüsselfigur des bayerischen Machtkampfs. „Wir sind zu Kompromissen bereit, das muss man ja auch sein in der Politik“, erklärt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in Passau. „Es gibt jetzt bei uns keinen Weg aus der Regierung hinaus oder eine Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft.“

Machtspiel in der Union

Und, fast prophetisch: „Die Stabilität der Regierung steht für uns nicht infrage, auch ein Aufkündigen einer Fraktionsgemeinschaft ist nicht der richtige Weg. Man kann in einer Regierung viel erreichen, aber nicht außerhalb.“ Möglicherweise, so unkt ein CSU-Grande per SMS, käme diese Einsicht etwas spät.

Söder äußert Hoffnung auf Kompromiss im Flüchtlingsstreit Es gebe eine Fülle von Möglichkeiten, die von der CSU auch angeboten worden seien, um in der Sachfrage zu einer Lösung zu kommen, sagte Söder am Montag in Passau. Söder äußert Hoffnung auf Kompromiss im Flüchtlingsstreit

Dass es auf keiner Ebene mehr stimmt zwischen den Schwesterparteien, wird auch an den rein formalen Fragen an diesem Tag deutlich. Am Morgen heißt es aus München, die gemeinsame Unionsfraktionssitzung am Montagmittag – ohnehin einen Tag früher als sonst, da die Sitzungswoche verkürzt wurde – sei abgesagt worden. Nachfrage beim CDU-Teil des Fraktionsvorstands: Nein, davon wisse man nichts.

Zwei Stunden später heißt es aus der CDU, die Sitzung finde nicht statt. Dann Überraschung, tagt man doch. Ein Machtspiel zwischen Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und CSU- Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stecke dahinter. Dies wird dann eiligst dementiert.

„Die Union ist immer noch handlungsfähig“

In Bayern werden unterdessen alte Rechnungen beglichen. Seehofer stürzte einst den ehemaligen Parteichef Erwin Huber. Der lässt jetzt verlauten, für Seehofer gebe es keinen Alternative zum Rücktritt. Dies sei „unausweichlich“, sagt Huber. „Das heißt, die CSU muss sich jetzt auf eine neue Konstellation und Spitze einstellen.“

Neue Konstellation. Und wer? Dobrindt als Innenminister? Oder Bayerns Innenminister Joachim Herrmann? Der ist immerhin ein Softie im Umgang. Ein bisschen Sehnsucht nach Harmonie dürfte bei den Wünschen durchaus mitschwingen.

Ringen um Einigung im Asylstreit geht weiter Am Montagnachmittag soll ein erneuter Anlauf unternommen werden, den Streit beizulegen und ein Auseinanderbrechen der Bundesregierung zu verhindern. Ringen um Einigung im Asylstreit geht weiter

Mittags gibt es eine wichtige Information im Saal der Bundespressekonferenz. Die Bundesregierung sei trotz des Streits zwischen CDU und CSU handlungsfähig, erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert.

Volker Kauder glaubt an eine Einigung

Der Parlamentskreis Mittelstand von CDU und CSU fasst unterdessen einen Beschluss: Man wolle in jeden Fall als Fraktionsgemeinschaft zusammenbleiben. Man erwarte eine Einigung. Sonst werde man in der nächsten Fraktionssitzung, die turnusgemäß eigentlich erst nach der parlamentarischen Sommerpause stattfindet, „eine Entscheidung herbeiführen“. „Führungsversagen“, sagt Vize-Fraktionschef Hans Michelbach.

Um 14 Uhr kommt es dann zur Sitzung der Schwesterparteien im Bundestag. Abgeordnete beider Seiten erklären ihre Sicht der Dinge. Gibt es eine Einigung? „Kann ich Fußballspiele vorhersagen“, lacht der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber.

Innenminister Seehofer ist da noch auf der Autobahn zwischen Ingolstadt und Berlin. CDU-Chefin Merkel sagt vor der Fraktion, der Erhalt der Schicksalsgemeinschaft sei „jede Mühe wert“. „Der Wunsch, das zu lösen, ist groß“, bestätigt sie . Kauder übt sich in Optimismus. Er setze auf eine Einigung im Laufe des Tages.

Entwicklungshilfeminister Müller ist für ein Ende der Union

Um 17 Uhr treffen sich je acht Unterhändler beider Parteien im Konrad-Adenauer-Haus, um auf den allerletzten Metern eine Lösung im Streit zu suchen. Um 22 Uhr soll dann der Koalitionsausschuss tagen. Man arbeite an einer Lösung, heißt es beflissen. Aber wie sie aussieht, kann keiner skizzieren. Dobrindt schlägt in der Fraktion ebenfalls konziliante Töne an: „Die Schicksalsgemeinschaft bewährt sich, wenn sie herausgefordert wird“.

CSU-Entwicklungshilfeminister Gerd Müller distanziert sich derweil von seiner Parteiführung. Auf die Frage, warum er nicht bei der CSU-Delegation für die Gespräche mit der CDU dabei sei, sagt er vor einer Fraktionssitzung: „Vielleicht bin ich inhaltlich nicht so positioniert wie dieses Gremium.“ Er sei klar gegen ein Ende der Fraktionsgemeinschaft. Ein solches Ende helfe auch in Bayern nicht: „Die Bayern wollen, dass wir nicht zur Regionalpartei schrumpfen.“

Brachte Schulz Seehofer das Ministeramt?

In der SPD herrscht nach der spektakulären Seehofer-Nacht eine Mischung aus Entsetzen und ungläubigem Staunen. Eigentlich sind ja die Genossen für die Rolle der Drama Queen fest gebucht. Für den Weg in die GroKo brauchte die SPD drei Parteitage und eine Mitgliederbefragung, ein Parteichef (Martin Schulz) und ein Außenminister (Sigmar Gabriel) gingen über Bord.

Ironie dieser aufwühlenden Tage ist, dass es ausgerechnet Schulz (aus eigener Erzählung) war, der Anfang Februar in der finalen Nacht bei der heiß umkämpften Ressortverteilung zwischen Union und SPD Seehofer auf die Idee gebracht haben will, Innenminister zu werden. Nun könnte Seehofer wie Schulz und Gabriel auf dem Friedhof der politischen Alphatiere landen.

Scholz wäre wohl SPD-Kanzlerkandidat

Die Sozialdemokraten wirken angesichts der chaotischen Zustände beim Koalitionspartner unverhofft wie ein Hort der Stabilität. Arbeitsminister Hubertus Heil ist um 11.45 Uhr auf dem Weg zu seinem Dienstwagen. Plötzlich kommt ihm der Olaf in den Sinn. Heil läuft zurück zu den Reportern, preist Olaf Scholz als Stabilitätsanker, quasi als Anti-Seehofer. Der Vizekanzler und Finanzminister hat gute Umfragewerte. Aus dem „Scholzomaten“ wird zwar kein Entertainer mehr, aber ein umsichtiger Kaufmann und Regierungsprofi ist der 60-Jährige zweifellos.

Nach dem Zweiten Weltkrieg musste sich die SPD neu organisieren. Der 1895 in Westpreußen geborene Kurt Ernst Carl Schumacher führte die Partei von 1946 bis 1952. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach dem Tod Kurt Schumachers 1952 übernahm der gebürtige Magdeburger Erich Ollenhauer das Amt des SPD-Vorsitzenden. Er war zugleich SPD-Fraktionschef im Bundestag. Beide Ämter hielt er bis zu seinem Tod 1963 . Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin Willy Brandt übernahm den Parteivorsitz 1964 und hielt das Amt bis 1987. Foto: imago/ Sven Simon / BM

Der gebürtige Hans-Jochen Vogel war SPD-Vorsitzender von 1987 bis 1991. Foto: imago stock&people

Björn Engholm führte die Sozialdemokraten von 1991 bis 1993. Er war der designierte Kanzlerkandidat seiner Partei, trat im Zuge der Barschel-Affäre aber von allen politischen Ämtern zurück. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



Nach dem Rücktritt von Björn Engholm führte der spätere Bundespräsident Johannes Rau die SPD kommissarisch. Foto: Thomas Imo / imago/photothek

Bei einer Ur-Wahl 1993 sprach sich eine Mehrheit der SPD-Mitglieder für den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping. Er führte die Partei bis 1995. Foto: imago stock&people

Oskar Lafontaine war von 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender. Foto: imago/ Jürgen Eis / BM

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder übernahm den SPD-Vorsitz 1999 und hielt das Amt bis 2004. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering führte die SPD von 2004 bis 2005. Er verzichtete 2005 auf eine erneute Kandidatur. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM



Nach Münteferings Rückzug wurde Matthias Platzeck im November 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Nach zwei Hörstürzen in den Wochen darauf trat er im April 2006 aus gesundheitlichen Gründen zurück. Foto: imago/ Michael Schöne / BM

Kurt Beck übernahm zunächst kommissarisch und wurde dann auf einem Sonderparteitag bestätigt. 2008 erklärte er seinen Rücktritt, nachdem durch Indiskretionen bekannt geworden war, dass Frank-Walter Steinmeier die SPD als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl 2009 führen sollte. Foto: imago stock&people

Franz Müntefering stand von Becks Rücktritt 2008 bis zum schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2009 zum zweiten Mal an der Parteispitze. Foto: imago/ Rainer Unkel / BM

Mit einem Zeitraum von 2009 bis 2017 war Sigmar Gabriel einer der langjährigsten Vorsitzenden der sozialdemokratischen Partei. Foto: imago stock&people

Martin Schulz wurde am 19. März 2007 zum Vorsitzenden gewählt. Auf innerparteilichen Druck hin erklärte er am 9. Februar 2018 schriftlich seinen „Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung“. Am 13. Februar 2018 gab er seinen Rücktritt bekannt. Foto: Emmanuele Contini / imago/ZUMA Press



Andrea Nahles führt seit dem 22. April 2018 die Parteispitze. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der SPD. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Bei Neuwahlen dürfte es schwer werden, Scholz von der Kanzlerkandidatur fernzuhalten. Das müssten Nahles und er unter sich ausmachen. Scholz‘ größte Sorge ist gerade aber, dass die Koalition platzt, bevor am Donnerstag der Bundeshaushalt für 2018 vom Parlament beschlossen wird. Dann würden Milliarden für Familien, Kitas und Schulen auf Eis liegen.

SPD hat Angst vor Neuwahlen

Die SPD-Vorsitzende hat ein paar Minuten später ihren Auftritt. Nahles ist schockiert über den Streit zwischen CDU und CSU. „Die Union führt ein rücksichtsloses Drama auf.“ Die CSU sei auf einem beispiellosen Ego-Trip. „So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen.“

Erneut rufen Nahles und Scholz den Koalitionsausschuss ein, um Seehofer und Merkel zur Rede zu stellen. Noch am späten Montagabend wollte die Spitzenrunde zusammenkommen, um die Groko zu retten. Bislang war die SPD in der Zuschauerrolle. Aber es gilt: Mitgehangen, mitgefangen.

Umfragen zeigen, das desolate Erscheinungsbild von Schwarz-Rot schadet auch der SPD. Groß ist die Furcht, bei einer Neuwahl noch schlechter als 20,5 Prozent abzuschneiden. Doch es geht in diesen dramatischen Zeiten, wo die Feinde der Demokratie und Europas in der Weltpolitik Auftrieb bekommen, auch um Haltung und Selbstbehauptungswillen. „Mein Geduldsfaden ist jetzt langsam dünn geworden“, warnt Nahles die Union.

Von der Seitenlinie übrigens meldet sich dann noch Sigmar Gabriel zu Wort und fordert seinen alten Kumpel Seehofer wütend auf, Deutschland aus der Geiselhaft der CSU freizugeben: „Man kann vor Zorn über diese Verantwortungslosigkeit nur rufen: Aufhören!“

