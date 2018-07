„Lifeline“-Kapitän weist Anschuldigungen vor Gericht zurück

Der „Lifeline“-Kapitän wirft der EU vor, das Sterben im Mittelmeer in Kauf zu nehmen. Jan Böhmermann ruft eine Spendenaktion ins Leben.

Claus-Peter Reisch (Mitte), Kapitän der „Lifeline“, betritt am Montag das Gerichtsgebäude in Valletta, Malta. Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS

Valletta. Der deutsche Kapitän des in Malta festliegenden Rettungsschiffes „Lifeline“, Claus-Peter Reisch , hat die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen vor Gericht zurückgewiesen. „Unsere Mission hat 234 Menschen gerettet, und ich bin mir keiner Schuld bewusst“, sagte Reisch am Montag laut einer Mitteilung seiner Organisation Mission Lifeline. Der EU warf Reisch vor, das Sterben von Flüchtlingen im Mittelmeer aus politischen Gründen in Kauf zu nehmen .

Auf Malta begann am Montag eine gerichtliche Anhörung Reischs. Die „Lifeline“ hatte Migranten vor Libyen gerettet und war danach fast eine Woche auf Hoher See blockiert.

Malta wirft der Dresdner Organisation Mission Lifeline vor, das Schiff sei nicht ordentlich registriert gewesen. Zudem habe der Kapitän die Anweisungen italienischer Behörden ignoriert, die Rettung der libyschen Küstenwache zu überlassen.

„Ich stehe hier vor Gericht, aber warum steht hier nicht die libysche Küstenwache? Die haben mich und meine Crew noch vor kurzem mit dem Tod bedroht, und bei deren „Rettungen“ sterben Menschen“, sagte Reisch laut Mission Lifeline weiter.

"Lifeline" erreicht Hafen auf Malta Die Besatzung des Schiffes einer deutschen Nichtregierungsorganisation und die 233 Migranten gingen von Bord, zunächst sollen sie medizinisch versorgt werden. "Lifeline" erreicht Hafen auf Malta

Jan Böhmermann ruft Spendenaktion ins Leben

Unterdessen erhält der Dresdner Seenotretterverein „Mission Lifeline“ Unterstützung von Fernsehmoderator Jan Böhmermann. Der Satiriker initiierte eine Online-Spendenaktion, an der sich bis zum Montag mehr als 4.000 Personen beteiligten haben. Über die Internetplattform Leetchi kamen bis dahin bereits mehr als 88.000 Euro zusammen.

Die Aktion läuft noch sieben Tage. Mit dem Erlös soll sich die Besatzung der in Malta festgesetzten „Lifeline“ rechtlichen Beistand sichern können.

Auf der Plattform sowie in einem Youtube-Video kommentierte Böhmermann seine Spendenaktion: „Ich machs mal kurz und unkompliziert: Der Besatzung der ,Lifeline’, die zur Zeit auf Malta festsitzt, wurden rechtliche Konsequenzen angedroht, dafür, dass sie 230 Menschen das Leben gerettet hat.“ (dpa/epd)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.