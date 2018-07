Es wird eine heikle EU-Ratspräsidentschaft für Österreich

Wien. Sie treffen sich auf der Planai, auf etwa 2000 Meter Höhe, vor der Kulisse des felsigen, wilden Dachsteins: Der bulgarische Premier Bojko Borissow übergibt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) symbolisch auf der Schafalm den EU-Ratsvorsitz. Beim „Gipfelpicknick“ mit der Bevölkerung gibt es Speckbrote. Die Gondeln der Bergbahn tragen die Flaggen der EU-Mitgliedstaaten, die Fahrt ist gratis. Ratspräsident Donald Tusk lobt die Wahl des Mottos „Ein Europa, das schützt“.

„Das Bedürfnis nach Sicherheit, so alt wie die Menschheit, hat sich mit allen Fehlern während der Mi­grationskrise manifestiert“, sagt Tusk. Und: „Es ist der Job eines jeden Politikers, das Gesetz durchzusetzen, um das Staatsgebiet und die Grenzen zu schützen.“

Die Ratspräsidentschaft Österreichs wird allerdings wohl kaum eine gemütliche Gondelfahrt, sondern steckt eher wie eine Kletterpartie auf dem Dachstein voller Herausforderungen. Vor allem bleibt offen, wie die neue Regierung in Wien die Rolle des Vermittlers spielen wird, wenn sie gleichzeitig sehr klar ihre Interessen vertritt, die oft gar nicht moderat sind.

Österreichs Vizekanzler spricht von „leidigen Sanktionen“ gegen Russland

Im nächsten halben Jahr wird etwa über das neue EU-Budget zwischen 2021 und 2027 diskutiert. Und Österreich gehört gemeinsam mit den Niederlanden zu jenen Nettozahlern, die darauf bestehen, dass der Haushaltsrahmen bei einem Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung bleibt. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht 1,1 Prozent vor.

Auch die Verlängerung der Russland-Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts steht an. Österreich wird die Sanktionen mittragen, aber sehr halbherzig. Denn in der rechtspopulistischen FPÖ sieht man die Sache ganz anders. Sie hat einen Freundschaftsvertrag mit der Kreml-Partei Einiges Russland geschlossen. Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte zuletzt ein Ende der „leidigen Sanktionen“ gefordert.

Eine weitere Herausforderung während der Präsidentschaft ist der Brexit. Im Herbst 2018 gehen die Verhandlungen in die Endphase. Bis Oktober soll der Austrittsvertrag ausverhandelt sein – und auf vieles hat man sich noch keineswegs geeinigt.

Zuwanderung bleibt für Österreich Thema Nummer eins

Thema Nummer eins bleibt im nächsten halben Jahr aber die Migration. Gerade bei diesem Sujet hat Österreich eine spezielle Position, die nicht gerade Kompromissbereitschaft signalisiert. So ist Österreich im Einklang mit den Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Slowakei und Tschechien gegen eine verpflichtende Flüchtlingsverteilung in der EU und gehört damit eher zum Block derer, die für nationalstaatliche Lösungen eintreten.

Die österreichische Bundesregierung sucht zudem demonstrativ die Nähe zu den Rechtspopulisten in Ungarn und Italien und stellt sich gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wenn es um die Flüchtlinge geht. Vizekanzler Strache meinte etwa, in Europa bestehe jetzt die Möglichkeit, Lösungen für die „falsche Einladungspolitik“ von Merkel zu finden.

Dabei unterstützt man zwar radikale Positionen wie jene von Italien oder die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) – aber nur, solange sie in den eigenen Plan passen. Der österreichische Innenminister Herbert Kickl stellte etwa klar, dass man die Migranten, die Seehofer an der Grenze zurückschicken will, keinesfalls aufnehmen werde. Hier zeigt sich, dass die Rechten in Italien, Österreich, Deutschland und Ungarn auf der Sachebene kaum gemeinsame Interessen haben.

Noch zeigt sich Österreich nicht als Brückenbauer

Kurz bemüht immer wieder das Bild des Brückenbauers, den Österreich spielen wolle. Doch der tatsächlichen Politik entspricht es nicht. So wurde etwa Slowenien vor wenigen Tagen vor den Kopf gestoßen, als Innenminister Kickl ausgerechnet an der historisch wichtigen Grenze eine Polizeiübung veranstalten ließ, bei der es darum ging, Migranten nach Slowenien zurückzudrängen. Zudem gibt es an der österreichisch-slowenischen Grenze bereits seit Frühling 2016 praktisch keine illegale Migration mehr.

Für die Österreicher ist die Suche nach einer gemeinsamen europäischen Linie in der Migrationspolitik Umfragen zufolge das wichtigste Thema während des Ratsvorsitzes.

