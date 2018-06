Flüchtlinge: Weniger Migranten kommen über Mittelmeer-Route nach Europa

Genf. Die Zahl der Migranten , die über das Mittelmeer nach Europa kommen, ist deutlich zurückgegangen. Bis Mitte Juni kamen gut 40.000 Menschen, halb so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichtete die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf. Im gleichen Zeitraum 2016 waren es mehr als 215.000 gewesen.

Nach der IOM-Statistik starben auch deutlich weniger Menschen bei der Überfahrt: 2016 waren es bis Mitte Juni fast 3000, im vergangenen Jahr knapp über 2000 und in diesem Jahr bislang 857.

Hilfsorganisationen gehen allerdings davon aus, dass kleinere Boote verunglücken und Menschen ertrinken , ohne dass die Organisationen davon erfahren. (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.