Mehrere Tote bei Unglück mit Flüchtlingsboot vor Libyen

Rom. Bei einem neuen Unglück mit einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein US-Marineschiff habe nach einer Havarie des Bootes vor der libyschen Küste 41 Menschen gerettet, 12 Tote seien bestätigt worden, erklärte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch am Dienstag auf Twitter. Die Sea-Watch sei unterwegs zur Unglücksstelle. „Das passiert, wenn nicht genug Ressourcen zur Rettung bereit stehen“, so die Berliner Organisation.

Dem Rettungsschiff „Aquarius“ der Hilfsorganisation SOS Méditerranée ist erst am Wochenende mit Hunderten Migranten an Bord die Einfahrt in einen italienischen Hafen verwehrt worden. Es soll nun – eskortiert von italienischen Marineschiffen – nach Spanien fahren. (dpa)

