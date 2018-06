Dennis Rodmann weint wegen Treffen von Kim und Trump

Singapur. Mit roter "Make-America-Great-Again"-Kappe und Sonnenbrille steht Dennis Rodman in Singapur. Auf seinem T-Shirt ist der Name seines Sponsors zu sehen, einer Cannabis-Kryptowährung. "Frieden fängt in Singapur an", heißt es darauf.

"Heute ist ein großer Tag für alle, Singapur, Tokio, China", sagte der 57-jährige Ex-Basketballprofi am Dienstag in Singapur dem US-Sender CNN. Er kämpft mit den Tränen. Oder zumindest sieht es danach aus. "Ich glaube an Nordkorea", sagt er, während Moderator Chris Cuomo entgeistert in die Kamera schaut. "Ich habe mich in das Land verliebt."

Rodman machte schon vor dem Treffen vom Kim Jong Un und Donald Trump keinen Hehl daraus, dass er beste Kontakte nach Nordkorea pflegt. Fünf Mal ist er seit 2013 nach Pjöngjang gereist, um Kim zu treffen. Der nordkoreanische Machthaber soll Berichten zufolge ein großer Basketballfan sein. Der Sport verbinde sie.

Dennis Rodmann berichtet von Morddrohungen

Auch sein Verhältnis zu Trump soll dem Vernehmen nach nicht das schlechteste sein, beide kennen sich noch zu Zeiten, in denen Trump mit "Celebrity Apprentice" Reality-Shows drehte, bevor er plötzlich die Geschicke einer Weltmacht lenkte.

"Today is a great day," former NBA star Dennis Rodman says in an emotional interview in which he describes his relationship with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/atvQwe7jo0 pic.twitter.com/dEgQf3kBtE — CNN (@CNN) June 12, 2018

Warum der ehemalige Basketball-Star zum Treffen von Donald Trump und Kim Jong-un reiste , ist unklar. Eine offizielle Funktion habe er nicht, versuchte das Weiße Haus in den vergangenen Tagen gebetsmühlenartig zu betonen. "Nein, er ist nicht eingeladen worden, aber er ist ein netter Kerl. Ich mag ihn", sagte Trump.

Auf Twitter hatte er bereits vor dem Treffen zahlreiche Tweets abgesetzt. "Sehe dem unglaublichen Erfolg (von US-Präsident Trump) freudig entgegen, von dem die ganze Welt profitieren wird", hieß es etwa in Rodmans jüngsten Beiträge.

Bei CNN erzählt er, dass er in seinem Heimatland nach seiner Rückkehr aus Nordkorea Morddrohungen erhalten, aber "den Kopf hochgehalten" habe. Zum Treffen von Kim und Trump sagte er: "Ich wusste, dass sich die Dinge ändern würden, ich wusste es."

Welche Rolle hat er für Trump?

Was ist mit Menschenrechtsverletzungen? Was ist mit Zwangsarbeit? Oder mit der von Aktivisten angeprangerten Folter in Nordkorea? Darüber spricht Rodman, dessen Tränen inzwischen getrocknet zu sein scheinen, nicht. Stattdessen schwingt er eine Lobhymne nach der anderen auf Kim. "Er möchte sein Leben genießen. Er möchte, dass die Menschen ihr Leben genießen."

Rodman inszeniert sich als Vermittler. Vergangenes Jahr schenkte er Kim bei einem Besuch in Nordkorea öffentlichkeitswirksam das Trump-Buch "The Art of the Deal". Und so verwundert es kaum, dass er auch jetzt bei CNN damit angibt, dass Trump stolz auf ihn sei, was ihm angeblich ein Regierungsmitarbeiter am Telefon übermittelt hätte.

Vom Weißen Haus gab es dafür freilich keine Bestätigung. Welche Rolle nimmt Rodman also in der Trump-Show ein? Es dürfte dem US-Präsidenten wohl vor allem PR für seine Politik gehen.

Und das kann Rodman bestens: "Wir müssen die Türen öffnen und neu anfangen und diese Welt zu einem besseren Ort machen", sagte er zum Ergebnis des Treffens. "Baby, das ist es."

Dass Rodman auch in anderer Hinsicht ein guter Werbeträger ist, zeigt sich übrigens auch an einem weiteren Beispiel: Der Kurs von PotCoin, die Firma, die Rodman auf seinem T-Shirt präsentierte, stieg nach Rodmans Auftritt von 82 auf 98 Cent.

