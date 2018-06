AfD-Politikerin Weidel: Einkommen bis 2000 Euro steuerfrei

Berlin. In der AfD eskaliert der seit Jahren schwelende Streit um den Kurs der Partei in der Renten- und Steuerpolitik. AfD-Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel schlug am Freitag vor, auf Einkommen bis zu einer Höhe von 2000 Euro pro Monat sollten künftig keine Steuern mehr gezahlt werden. Auch Altersrenten sollten aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktionschefin steuerfrei sein.

In einem Konzeptpapier Weidels, das dem "Focus" und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es weiter: "Unsoziale Arbeitsverhältnisse durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs müssen abgeschafft werden."

Finanzierbarkeit der Vorschläge offen

Auf der Einnahmen-Seite schlägt Weidel vor, künftig alle Erwerbstätigen zur Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung zu verpflichten. Dies solle aber nur eine von drei Säulen sein. Daneben sollten kapitalgedeckte Arbeitnehmer-Versicherungen stehen sowie steuerlich geförderte Anlagen in Wertpapiere oder private Rentenversicherungen. Das Konzept sei als eine Art erster Aufschlag gedacht, hieß es. Zahlen, die eine Finanzierbarkeit der Vorschläge dokumentieren würden, enthält es nicht.

Die AfD hat in ihrem Parteiprogramm bislang keine konkreten Vorschläge zur Rentenpolitik. Parteichef Jörg Meuthen glaubt nicht, dass die gesetzliche Rente in ihrer heutigen Form eine Zukunft hat. Er arbeitet nach eigenen Angaben an einem Alternativkonzept. Der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke will in Berlin am kommenden Montag zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl ein eigenes Konzeptpapier für eine Reform des Rentensystems vorlegen. Das hat in der Parteispitze, die dem Vernehmen nach nicht eingebunden war, für einige Irritationen gesorgt.

Bernd Lucke gründete im Februar 2013 die Alternative für Deutschland. Er wurde ihr erster Vorsitzender und das Gesicht der Partei. Zu Beginn stand vor allem die Kritik am Euro im Mittelpunkt. Foto: Volker Hartmann / Getty Images

Das Zerwürfnis: Im Juli 2015 auf dem AfD-Parteitag in Essen kam es zum Bruch zwischen Parteichef Bernd Lucke und der Co-Vorsitzenden Frauke Petry. Lucke verließ danach die Partei und gründete die neue Partei „Alfa“. Petry führt seitdem die AfD. Foto: Volker Hartmann / Getty Images

Bei dem Streit zwischen Bernd Lucke und Frauke Petry ging es nicht nur um die Macht in der AfD, sondern auch um deren Kurs. Unter Petry verlagerte sich der Schwerpunkt schnell in Richtung Anti-Islam-Partei. Foto: Volker Hartmann / Getty Images

Alexander Gauland, ein ehemaliger Journalist, steht heute für das national-konservative Gesicht der AfD. Er ist Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag von Brandenburg. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke gehört zu den absoluten Hardlinern der AfD. Sein Auftritt bei Günther Jauch in der ARD, als er eine Deutschlandfahne aus der Jacke zog, sorgte für reichlich Schlagzeilen. Foto: Martin Schutt / dpa



Björn Höcke provozierte mit einer Rede über die „Reproduktionslehre“ in Afrika scharfe Kritik aus den anderen Parteien. Foto: Stefan Zeitz / imago stock&people

Beatrix von Storch sorgte mit bizarren Talkshow-Auftritten im Fernsehen und mit ihrer Wortmeldung zum Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtlinge an der Grenze für Aufregung. Die Europa-Abgeordnete der AfD wurde im April 2016 aus der europaskeptischen EKR-Fraktion im EU-Parlament ausgeschlossen. Foto: Müller Stauffenberg / imago

AfD-Chefin Frauke Petry (m.) ist in der Partei nicht unumstritten. Das gilt auch für Markus Pretzell (r.), Landesparteichef in NRW und Europa-Abgeordneter. Petry und Pretzell sind privat liiert. Foto: Urs Flueeler / dpa

Die AfD hat rund 20.000 Mitglieder. Die Flüchtlingskrise brachte ihr großen Zulauf, sie zog 2016 in die Landtage von Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein. Foto: Carsten Koall / Getty Images

In bundesweiten Umfragen liegt die Partei eineinhalb Jahren vor der Bundestagswahl 2017 zwischen zehn und zwölf Prozent. Foto: Bild13 / imago stock&people

Verschiedene Vorschläge, wenig Einigkeit

Der stellvertretende Parteivorsitzende Kay Gottschalk sagte: "Ich begrüße jeden Beitrag, der eine Debatte anstößt." Verfassungsrechtliche Grundsätze und die aktuelle Rechtsprechung seien dabei aber immer zu beachten. Mit Blick auf den Vorschlag von Weidel sagte er, eine Abschaffung der Besteuerung der Altersrenten wäre "ein völliger Systembruch", durch den die heute jungen Menschen benachteiligt würden. Außerdem könnten dann auch die Beiträge zur Rentenversicherung nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden.

Er betonte, der Vorschlag von Höcke und Pohl sei ein Konzept einzelner Personen aus Thüringen. Das Konzept sei vielen in der Partei noch nicht bekannt. "Der Vorschlag ist weder mit dem Bundesvorstand noch mit anderen relevanten Parteigremien abgestimmt. Dies ist also nicht das Rentenkonzept der AfD." (dpa)



