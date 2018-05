Fronleichnam – Ein Kirchenfest mit großem Spaltpotenzial

Berlin. An diesem Donnerstag, 31. Mai, feiern die Christen Fronleichnam. Doch nicht überall gilt das fest auch als gesetzlicher Feiertag.

Als offizieller Feiertag gilt Fronleichnam in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland sowie ausgewählten Gemeinden in Sachsen und Thüringen. Weil Fronleichnam auf einen Donnerstag fällt und der Freitag zum "Brückentag" wird, wird der Feiertag dort gern für ein langes Ausflugswochenende genutzt.

In den Ländern und Diözesen, in denen Fronleichnam kein gebotener Feiertag ist, werden Gottesdienst und die traditionelle Fronleichnamsprozession am darauffolgenden Sonntag gefeiert.

Fronleichnam entstand im Jahr 1209

Das Wort "Fronleichnam" stammt aus dem Mittelhochdeutschen und setzt sich aus "vron" (Herr) und "licham" (lebendiger Leib) zusammen. Die Kirche erinnert sich an diesem Tag an die Einsetzung des sogenannten Altarsakramentes. In der Eucharistie feiern Katholiken die leibliche Gegenwart Jesu in Form von Brot und Wein.

Die Entstehung des Fronleichnamsfestes ist genau datiert: Der Überlieferung nach hatte eine junge Augustinernonne namens Juliana von Lüttich im Jahr 1209 eine Vision: Der Mond hatte einen Fleck – und dieser Fleck, so soll es Jesus ihr gesagt haben, sei das im Kirchenkalender noch fehlende Fest zur Verehrung des Altarsakraments.

Schon 1246 wurde Fronleichnam in Lüttich zum ersten Mal gefeiert. Papst Urban IV. erklärte Fronleichnam 1264 zum offiziellen kirchlichen Hochfest des Leibes und Blutes Christi.

Während der Reformation führte Fronleichnam zu einem heftigen Streit zwischen Katholiken und Reformatoren. Für Martin Luther war Fronleichnam das "allerschädlichste Jahresfest". Da das Fest keine biblische Erwähnung findet, war es in den Augen der Reformationsanhänger eine Art Gotteslästerung. Der Streit ging so weit, dass protestantische Bauern ihren stinkenden Kuhmist extra zum Fronleichnamsfest auf die Felder streuten. (W.B.)

