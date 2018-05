EU: Rekordzustimmung der Bürger zur Europäischen Union

Brüssel. Ein Jahr vor der richtungsweisenden Europawahl hat die Zustimmung der Bürger zur Europäischen Union einer Umfrage zufolge ein Rekordhoch erreicht.

Mehr als zwei Drittel der EU-Bürger und 75 Prozent der Deutschen sind demnach der Ansicht, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert. Das geht aus dem "Eurobarometer" hervor, das in Brüssel veröffentlicht wurde. Das ist demnach der hö hste Wert in Europa seit 1983. Zu diesem Zeitpunkt hatte die EU (damals noch EG – Europäische Gemeinschaft) noch deutlich weniger Mitgliedstaaten.

Europawahl in Deutschland am 26. Mai 2019

48 Prozent der Bürger sind zudem davon überzeugt, dass ihre Stimme in der EU etwas zählt. Gut ein Drittel der Befragten weiß schon jetzt, dass die Europawahl im kommenden Frühjahr ansteht. Sie wird in den einzelnen EU-Staaten vom 23. bis zum 26. Mai 2019 abgehalten – in Deutschland wird am 26. Mai gewählt. Für die Studie wurden in den 28 EU-Staaten 27.601 Menschen im Alter von mindestens 15 Jahren interviewt. (dpa)





