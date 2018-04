Angela Merkel trifft US-Präsident Trump im Weißen Haus

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump. An Gesprächsthemen mangelt es den beiden nicht.

An diesem Mittwoch noch gut gelaunt bei der Kabinettssitzung in Berlin, kommende Woche im Weißen Haus: Kanzlerin Angela Merkel.

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird US-Präsident Donald Trump am 27. April in Washington treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche würden voraussichtlich bilaterale Fragen sowie außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen stehen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin mit.

Bei dem Gespräch dürften die Lage in Syrien , die künftige Zusammenarbeit mit Russland , der Handelsstreit und das Verhältnis zum Iran zentrale Themen sein. Es ist der zweite Besuch Merkels bei Trump seit dessen Amtsübernahme im Januar 2016.

"Es ist sinnvoll, sich zu treffen"

Demmer wollte sich zu den Themen des Treffens nicht äußern, sagte aber, Europa und die USA sähen sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber. "Und da es die tiefe Überzeugung der Bundesregierung ist, dass es im deutschen, aber auch im amerikanischen Interesse liegt, diesen Herausforderungen gemeinsam zu begegnen, ist es natürlich auch sinnvoll, sich zu treffen und darüber zu sprechen." Natürlich werde bei "Themen, bei denen wir bekanntermaßen nicht immer einer Meinung sind" darüber zu reden sein, wie man zu gemeinsamen Lösungen komme.

Angela Merkel am Weißen Haus in Washington: Die Bundeskanzlerin traf am 17. März 2017 US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal persönlich. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Als Merkels gepanzerter Wagen vor dem West Wing vorfuhr, begrüßte Trump die Kanzlerin. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Bei dieser Gelegenheit reichte der US-Präsident der Kanzlerin noch die Hand. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Dass er das im Oval Office nicht tat, sorgte für viel Aufregung in den Medien. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Nach einem kurzen Gespräch unter vier Augen wurden die Fotografen und Kameraleute ins Zentrum der Macht gelassen, um Bilder in die Welt zu schicken. Als die beiden Regierungschefs mit „Handshake, Handshake“-Rufen gebeten wurden, noch ein weiteres – und eigentlich übliches – Motiv zu liefern, reagierte Trump nicht. Foto: Evan Vucci / dpa



In Videos ist zu hören, wie die Kanzlerin den Präsidenten fragt, ob er noch einmal die Hände schütteln wolle: Auch darauf reagierte Trump nicht. Foto: Evan Vucci / dpa

Ein angestrengter Moment, der sowohl in den traditionellen als auch in den sozialen Medien viel kommentiert wurde. Foto: Michael Kappeler / dpa

Anschließend das Roundtable-Gespräch: Merkel und Trump trafen mit ihren Delegationen zu Gesprächen zusammen. Neben den Politikern waren Manager großer Unternehmen dabei – und Trumps Tochter Ivanka. Foto: Michael Kappeler / dpa

Als der Präsident das Wort ergriff, dankte er erst seiner Tochter für die Organisation des Treffens und dann der Bundeskanzlerin für ihr Kommen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Die erste gemeinsame Pressekonferenz von Angela Merkel und Donald Trump im prächtigen East Room. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa



Themen waren unter anderem das Bekenntnis zur Nato, der Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“, aber auch Flüchtlingspolitik. Foto: Michael Kappeler / dpa

Merkel hob die Notwendigkeit eines fairen Handels zwischen Deutschland und den USA hervor. In beiden Volkswirtschaften stecke großes Potenzial, beide Seiten müssten gewinnen können. Die Globalisierung solle offen gestaltet werden, forderte Merkel. Sie machte deutlich, dass Freizügigkeit gerade auch für die deutsche Wirtschaft wichtig sei. Foto: Pablo Martinez Monsivais / dpa

Trump sagte, er erwarte „großartige Handelsbeziehungen mit Deutschland“. Er betonte: „Wir wollen Fairness, keine Siege.“ Foto: JIM_BOURG / REUTERS

Trump wies den Eindruck zurück, er setze auf Abschottung. „Wir sind ein sehr starkes Land, vielleicht bald auf einem Level, das es noch nie gegeben hat“. Dennoch sei er als US-Präsident ein Handelsmann und in keinerlei Hinsicht ein Isolationist. Foto: Michael Kappeler / dpa

Eine deutsche Journalistin sprach Trump auf sein angespanntes Verhältnis zu kritisch berichtenden Medien an. Trump gab keine Antwort. Foto: Evan Vucci / dpa



Merkel sagte Trump zu, die deutschen Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. Deutschland habe sich auf das Nato-Ziel verpflichtet, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das Militär auszugeben. „Wir werden auch weiter in diese Richtung arbeiten.“ Foto: Evan Vucci / dpa

Nicht nur Journalisten besuchten die Pressekonferenz der beiden Regierungschefs, auch Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner, ein Berater des Präsidenten, waren dabei. Foto: JIM_BOURG / REUTERS

Einen leicht ungläubigen Blick erntete Trump, als er auf eine Frage nach seinen Überwachungsvorwürfen antwortete. Ein Journalist wollte wissen, ob er weiter an seiner nicht belegten Behauptung festhalte, Präsident Obama habe seine Telefone abgehört. Trump sagte in Anspielung auf die Überwachung von Merkels Handy durch US-Geheimdienste, da habe er wohl etwas gemeinsam mit der Kanzlerin. Der feine Unterschied: Obama gab 2013 zu, dass Merkels Handy überwacht worden war und entschuldigte sich. Für Trumps Behauptungen gibt es keine Beweise. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Nach dem Affront im Oval Office beendete Trump die Pressekonferenz mit einem Handschlag. Foto: JIM_BOURG / REUTERS

Dann gingen Merkel und Trump zu einem gemeinsamen Essen. Foto: JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Das Weiße Haus teilte mit, die beiden politischen Führer würden die deutsch-amerikanische Partnerschaft als Grundstein der transatlantischen Beziehungen und der Zusammenarbeit in der Nato bekräftigen. (dpa)

