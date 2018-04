Nur jeder vierte See deutsche See ist in gutem Zustand

Die Bundesregierung berichtet im Bundestag von einer Öko-Krise deutscher Seen. Die Grünen fordern ein Umdenken in der Landwirtschaft.

Berlin. Fast drei Viertel der Seen in Deutschland sind ökologisch in einem mittelmäßigen bis schlechten Zustand. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Steffi Lemke hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt, erreichen nur 24 Prozent der Seen nach europäischen Richtlinien Messwerte, die im guten Bereich liegen.

2,3 Prozent können als sehr gut bewertet werden. Das Ziel eines guten ökologischen Zustands bis zum Jahr 2020 wird für die verbleibenden 74 Prozent der Seen voraussichtlich nicht erreicht. Hintergrund sind nach Angaben der Bundesregierung unter anderem zu hohe Nährstoffeinträge.

Grüne haben beim Umweltschutz wenig Vertrauen in Bundesregierung

Steffi Lemke, naturschutzpolitische Sprecherin der Grünen, zeigt sich alarmiert über diese Werte und fordert ein Umdenken in der Landwirtschaft. "Fische und Pflanzen, die hier typischerweise vorkommen, finden in diesen Seen keinen Lebensraum mehr. Die Seen leiden unter der Vergüllung durch die Landwirtschaft", sagte Lemke unserer Redaktion. "Wir müssen raus aus einer Landwirtschaft, die die Natur ausnutzt und gegen den Artenreichtum arbeitet."

In die Bundesregierung setzt sie dabei allerdings wenig Vertrauen: "Der Koalitionsvertrag mit einigen schönen Worten im Umweltbereich kann nicht darüber hinweg täuschen, dass in den Bereichen Landwirtschaft und Verkehr die so notwendige Wende zum Schutz der Natur ausbleibt." (fmg)

