Amokfahrt Münster: Beatrix von Storch sorgt für Entsetzen

Münster/Berlin. Als am Samstag in Münster ein Auto in eine Menschenmenge raste , wusste man lange nichts über den Fahrer. Weder über seine Nationalität, noch über sein Motiv.

Dennoch ließ sich die AfD-Politikerin Beatrix von Storch nicht davon abhalten, auf Twitter einen Tweet zu versenden, der die Amokfahrt von Münster mit mindestens drei Toten in die Nähe des islamistischen Terrors rückte.

"WIR SCHAFFEN DAS!", hieß es am Samstag um 16.39 Uhr, nur wenige Minuten nach der Tat, auf ihrem Twitter-Account. Und als hätten die Großbuchstaben noch nicht gereicht, setzte sie noch ein fluchendes Emoji dazu – mit rotem Kopf.

Beatrix von Storch entschuldigt sich nicht – im Gegenteil

WIR SCHAFFEN DAS! 🤬 — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) April 7, 2018

Dass von Storch Angela Merkels wohl symbolträchtigsten Satz mit der Tat in Verbindung brachte, während zu dieser Zeit noch viele Verletzte um ihr Leben kämpften, wirkt zynisch. Doch es war zu erwarten gewesen, dass die AfD Taten wie die in Münster instrumentalisiert, um zu hetzen.

Dabei ist es von Storch offenbar auch egal, dass es kein Flüchtling war, der einen VW-Bus in eine Menschengruppe steuerte. Dass es ein 48 Jahre alter, offenbar psychisch kranker Mann aus dem Sauerland war, der zwei Menschen tötete und 20 weitere verletzte.

Ein Mann ist am Samstag, 7. April, in Münster mit einem Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gerast und hat zwei von ihnen getötet. Anschließend erschoss er sich nach Angaben der Polizei selbst. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS/

Viele Menschen wurden verletzt, einige von ihnen so schwer, dass sie am Tag nach der Amokfahrt weiter in Lebensgefahr schwebten. Foto: - / dpa

Um 15.27 Uhr war der Fahrer in die Gruppe von Menschen gefahren. Foto: - / dpa

Sie hatten vor der beliebten Gaststätte „Kiepenkerl“ in der Innenstadt von Münster gesessen. Foto: Ina Fassbender / dpa

Bei dem Amokfahrer handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen 48 Jahre alten Deutschen. Einen terroristischen Hintergrund schloss die Polizei vorerst aus. Nach dpa-Informationen handelte es sich möglicherweise um einen psychisch labilen Einzeltäter. Foto: Friso Gentsch / dpa



Die Polizei sperrte die Innenstadt von Münster weiträumig ab. Foto: Bernd Thissen / dpa

Ein Großaufgebot von Rettungskräften war im Einsatz. Foto: Friso Gentsch / dpa

Spezialkräfte der Polizei sprengten die Tür zur Wohnung des Täters auf und durchsuchten die Räume. Sie fanden Waffenattrappen und Feuerwerkskörper. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS/

„Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung“, sagte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU). Foto: Friso Gentsch / dpa

In der Nacht wurden am Tatort weiter Spuren gesichert. Foto: David Young / dpa



Die beiden Todesopfer wurden erst nach Einbruch der Dunkelheit abtransportiert. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei handelt es sich um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken. Foto: David Young / dpa

In der Nacht wurde der Tatwagen abgeschleppt. Foto: David Young / dpa

Trauernde zündeten am Aasee Kerzen an. Foto: Friso Gentsch / dpa

Am Sonntagmorgen säuberten Feuerwehrleute den Bereich vor der Gaststätte. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS/

Kerzen und Blumen liegen am Tatort vor dem Kiepenkerl in Münster. Foto: Guido Kirchner / dpa

Als diese Informationen über den Täter bekannt werden, entschuldigt sich die AfD-Politikerin nicht. Im Gegenteil: Sie setzt weitere Tweets ab, um die Tat weiter für ihre Politik zu instrumentalisieren – frei nach dem Motto: aber es hätte auch ein Flüchtling sein können.

"Delete your account."

"Und wenn sich ein deutscher Kranker als Täter herausstellt, dann konstatiere ich: auch von deutschen Mördern und Verrückten haben wir beileibe mehr als genug. Wir brauchen keinen einzigen dazu", heißt es in einem weiteren Tweet von ihr.

In einem anderen schreibt sie weiter: "Entwarnung. Alles wird gut. Wir haben keine Probleme mit islamischen Terror und 700 Gefährdern. Alles aufgebauscht. Jeder Verdacht die pure Hetze. An den Haaren herbeigezogen. Weil es diesmal (wohl) ein kranker Deutscher war."

Auch wenn Tweets wie solche von AfD-Politikern kaum noch überraschen, reagierten viele Nutzer entsetzt. "Statt Empathie oder Mitgefühl zu zeigen oder wenigstens auf sichere Informationen zu warten, haben Sie sich ungefähr zum 20. Mal als menschenfeindliche, herablassende, gefühlslose Lebensversagerin geoutet", schrieb ein Nutzer an von Storch gerichtet. Sein Tweet wurde tausendfach gelikt.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul nannte es am Montag im Deutschlandfunk "unverantwortlich" und "unsäglich", wenn jemand, wie die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, gleich nach der Tat vorschnell Schlüsse ziehe und Verdächtigungen äußere, ohne dass irgendetwas klar sei.

"Hauptsache tote und verletzte Menschen für deine Dreckspropaganda ausnutzen", heißt es in einem anderen Tweet. "Genau das ist es. Die wünschen sich nichts lieber, als islamistisch motivierten Terroranschlag in Deutschland. Das ist für die das reinste Aphrodisiakum", schreibt ein weiterer. Dann fordert einer: "Delete your account."

Kein Wort über Tat in Cottbus

Doch von Storch löschte ihren Account nicht. Sie setzte noch einen drauf. Als am Sonntag bekannt wurde, dass die Polizei einen Anschlag auf den Berliner Halbmarathon verhinderte , twitterte sie erneut. "WIR SCHAFFEN DAS." Wieder in Großbuchstaben und dem bekannten roten Kopf-Emoji.

WIR SCHAFFEN DAS 🤬. (Und plötzlich schweigt das Heer der Beschönigungsapologeten und Hyperventilierer. Da helfen aber sicher wieder Vokabeln wie „Instrumentalisieren“ oder „Hass“oder so. Go for it!) ALLE GEFÄHRDER IN HAFT! SOFORT! #BerlinHalf — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) April 8, 2018

Dazu schrieb sie: "Und plötzlich schweigt das Heer der Beschönigungsapologeten und Hyperventilierer. Da helfen aber sicher wieder Vokabeln wie "Instrumentalisieren" oder "Hass"oder so. Go for it!) ALLE GEFÄHRDER IN HAFT! SOFORT!!"

Als am Freitag in Cottbus ein betrunkener Rechtsextremer in eine Menschenmenge raste und zwei Menschen verletzte, äußerte sich von Storch übrigens nicht.

