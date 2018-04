Bericht: Anschlag bei Berliner Halbmarathon verhindert

Einem Medienbericht zufolge hat die Berliner Polizei am Sonntag einen Anschlag auf den Halbmarathon in der Hauptstadt verhindert.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Sonntag einem Bericht der "Welt" zufolge einen Anschlag beim Halbmarathon in der Hauptstadt verhindert. Demnach nahmen Spezialkräfte vier Männer fest, die aus dem Umfeld von Anis Amri stammen sollten, der im Dezember 2016 den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz verübt hatte.

Laut "Welt" soll der Hauptverdächtige Messerattacken auf Zuschauer und Teilnehmer der Sportveranstaltung geplant haben. Unter Berufung auf Sicherheitskreise heißt es in dem Bericht, dass eine konkrete Gefahr nicht bestanden habe, weil der Mann seit Längerem von den Sicherheitsbehörden beobachtet worden sei.

Weiter heißt es, der Verdächtige habe den Tod seines Vertrauten Amri rächen wollen. Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gefahren. Bei dem bislang größten islamistisch motivierten Attentat in Deutschland starben zwölf Menschen. Der Täter konnte flüchten. Er wurde wenige Tage später von italienischen Polizisten erschossen. (moi)

