Jens Spahn fordert mehr Recht und Ordnung in Arbeitervierteln

Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat es wieder getan. Hartz-IV-Debatte, Hassrede im Netz, 68er-Bewegung, Tweets von Journalisten: Kaum ein Thema in den vergangenen Wochen, das der meinungsfreudige Westfale nicht anpackte, auch wenn die Sache etwa so viel mit Gesundheitspolitik zu tun hatte wie eine Kuh mit dem Klavierspiel.

Nun also das nächste Aufregerthema: die Innere Sicherheit. Der Staat habe in den vergangenen Jahren nicht ausreichend für Recht und Ordnung gesorgt. "Schauen Sie sich doch Arbeiterviertel in Essen, Duisburg oder Berlin an. Da entsteht der Eindruck, dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht durchzusetzen", sagte er in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung".