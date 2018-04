Fall Skripal: Spekulationen keine gute Basis für Politik

Im Fall Skripal fehlen noch immer echte Beweise gegen Russland – trotzdem wird gehandelt. Vorverurteilungen sind jedoch fehl am Platz.

Berlin. Es klingt irgendwie logisch: Ein ehemaliger russischer Geheimdienstler fällt mit seiner Tochter in Salisbury einem Anschlag zum Opfer, bei dem ein in der Sowjetunion entwickeltes Nervengift verwendet worden sein soll. Moskau hat einmal erklärt, Verräter zu vernichten. Die Spur kann also nur direkt in den Kreml führen. Eine andere Möglichkeit gebe es faktisch nicht, lautet die Londoner Logik.

Gibt es aber doch. Schon die Berufsbezeichnung Doppelagent für Sergej Skripal legt nahe, dass es mindestens zwei Seiten gibt, die offene Rechnungen mit dem Opfer haben könnten. Statt staatlicher Stellen kommen zudem auch ehemalige Geheimdienstkameraden infrage, die Rache am Verräter üben wollten.

Gift wurde nach Untergang der Sowjetunion verkauft

Die britische Hauptstadt ist zur Heimat etlicher russischer Oligarchen und Mafiosi geworden, die dort ihre nicht nur mit ehrlicher Arbeit erworbenen Vermögen weißwaschen und gewinnbringend anlegen. Ampullen aus den Giftlabors der untergegangenen Sowjetunion sind nach den Berichten ehemaliger Mitarbeiter in den chaotischen 90er-Jahren verkauft worden. Herstellen lässt sich das Teufelszeug auch anderswo. Es ist also gar nicht so viel Fantasie vonnöten, um sich auch andere Szenarien vorstellen zu können.

Vor allem aber fehlt neben den ins Feld geführten Indizien bisher jeder handfeste Beweis, dass tatsächlich der Kreml hinter dem Anschlag auf Skripal steckt. Auch das britische Militärlabor Porton Down konnte nun nicht feststellen, ob das verwendete Gift aus Russland stammte oder aus einem der 20 anderen Staaten, die zu dessen Herstellung fähig sein sollen.

Putin wittert im Fall Skripal "antirussische Kampagne" Internationale Experten der Organisation für das Verbot chemische Waffen (OPCW) befassen sich heute in Den Haag auf Antrag Russlands mit dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten... Putin wittert im Fall Skripal "antirussische Kampagne"

Dafür wurde schon Wochen zuvor auf Basis von Vermutungen ein diplomatischer Krieg ausgelöst, wie ihn Europa seit der politischen Wende von 1989/90 nicht mehr erlebt hat. Verbalen Attacken folgte die Ausweisung von Diplomaten und die Androhung weiterer Sanktionen. Der Anschlag gegen zwei Personen wurde von der britischen Premierministerin quasi mit einem Giftgasangriff gleichgesetzt. Die westliche Welt übt kritiklos Solidarität mit ihr.

Rechtsstaatliche Prinzipien nicht vergessen

Begäbe man sich auf das Niveau der britischen Logik und betrachtete den Fall nicht von der Indizien-, sondern von der Motivlage her, könnte das ganz andere Ergebnisse zeitigen. Welchen Grund sollte Russlands Präsident Putin kurz vor seiner Wiederwahl und im Jahr der Fußball-WM in seinem Land gehabt haben, schwerwiegende internationale Verwicklungen vom Zaun zu brechen? Und wenn er den Ex-Agenten Skripal hätte eliminieren wollen, warum hat er das nicht getan, als der noch in russischer Haft saß?

Nato weist wegen Giftanschlags sieben russische Diplomaten aus Als Reaktion auf den Giftanschlag von Salisbury weist die Nato sieben russische Diplomaten aus. "Ich habe heute die Akkreditierung von sieben Mitarbeitern der russischen Vertretung bei der Nato ent... Nato weist wegen Giftanschlags sieben russische Diplomaten aus

Alles Spekulationen. Und genau die sollten nicht die Basis internationaler Politik und Diplomatie sein. Wer zu Recht bemängelt, dass Russland weder eine lupenreine Demokratie ist noch rechtsstaatlichen Prinzipien genügt, sollte diese nicht im Umgang mit Moskau selbst vergessen. Vorverurteilungen, die Forderung nach Aufklärung (für eine Tat auf britischem Territorium) bei gleichzeitiger Verweigerung der Zusammenarbeit und der vorschnelle Griff zu Sanktionen stärken nicht die eigene Glaubwürdigkeit.

Auch Beziehungen zu Russland sind nun vergiftet

Es wäre noch immer rechtzeitig genug gewesen, eine scharfe Gangart gegenüber dem Kreml einzuschlagen, wenn die Experten der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen am Ende ihrer Untersuchungen wenigstens den Ursprung der verwendeten Substanz in Russland feststellen könnten. So sind nicht nur der bedauernswerte Skripal und seine Tochter vergiftet, auch die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind es. Für eine Rückkehr zu den üblichen diplomatischen Gepflogenheiten sollte es aber nie zu spät sein.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.