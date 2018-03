Franziska Giffey: Bundesfamilienministerin besteht auf Änderung des Paragrafen 219a

Berlin. In der Auseinandersetzung um das Werbeverbot für Abtreibungen beharrt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) auf einer Änderung des Paragrafen 219a. "Da werden wir noch mal drüber diskutieren. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", sagte sie der "Bild am Sonntag"(Bezahlinhalt).

Das Werbeverbot für Abtreibungen ist ein Streitpunkt in der gerade erst gestarteten Großen Koalition. Die CDU will den Paragrafen 219a, der das Anbieten von Schwangerschaftsabbrüchen unter Strafe stellt, beibehalten. Die SPD will ihn abschaffen .