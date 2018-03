"Flugtaxi" - Wie sich Dorothee Bär blamierte - "heute-journal"

CSU-Frau Dorothee Bär wird in der GroKo die Frau fürs Digitale. Breitbandausbau und so. Im ZDF überraschte sie aber mit anderen Plänen.

Nach dem Ja der SPD-Mitglieder zu einer erneuten großen Koalition schreitet die Regierungsbildung voran. Die CSU gab am Montag die Minister bekannt, die sie in die Bundesregierung entsendet.

Nach dem Ja der SPD-Mitglieder zu einer erneuten großen Koalition schreitet die Regierungsbildung voran. Die CSU gab am Montag die Minister bekannt, die sie in die Bundesregierung entsendet.

CSU stellt Ministerriege für große Koalition vor Nach dem Ja der SPD-Mitglieder zu einer erneuten großen Koalition schreitet die Regierungsbildung voran. Die CSU gab am Montag die Minister bekannt, die sie in die Bundesregierung entsendet.

Berlin. Die "Digitale Offensive" ist das Schlagwort der Stunde. Die künftige Regierung will da bekanntlich mächtig aufs Tempo drücken. Und CSU-Frau Dorothee Bär soll als Staatsministerin dafür sorgen, dass es endlich voran geht mit dem Ausbau der Datenautobahn.

Im "heute journal" stellte sich Bär am Montagabend den Fragen von ZDF-Moderatorin Marietta Slomka. Die wollte von Bär wissen, wie sie denn dafür sorgen wolle, dass etwa Unternehmen in ländlichen Gebieten endlich ein schnelles Internet bekommen. Mit dem Breitbandausbau hake es vielerorts ja immer noch.

Dorothee Bär: Ich will Visionen aufzeigen

Doch das passte Bär irgendwie nicht, ständig rollte sie angesichts der bohrenden Fragen mit den Augen, unterbrach Slomka immer wieder und meinte schließlich: "Digitalisierung ist ja nicht nur der Breitbandausbau." Das eigentliche Thema sei Mobilität, so Bär, etwa autonomes Fahren, oder: "Hab ich die Möglichkeit, auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können?" Ihr Ziel sei es eben "Visionen aufzuzeigen", so die Ministerin in spe.

Hier nochmal in Kürze. @DoroBaer mit "Themen, die uns wirklich beschäftigen sollten", wie der Möglichkeit sich mit einem #Flugtaxi fortbewegen zu können. pic.twitter.com/vk0UPxZrn0 — ZDF heute journal (@heutejournal) 5. März 2018

Flugtaxi? Na, da wird sich der Mittelständler im Sauerland oder in der Lausitz mächtig freuen. Es dauerte nicht lange, bis im Internet die ersten Lästereien über Bärs Flugtaxi-Pläne auftauchten. Hier einige Kostproben aus Twitter:

Dorothee Bär möchte das Reisen in Flugtaxis ermöglichen.

Ihre CSU-Kollegen sind begeistert: ganz neue Möglichkeiten für Abschiebungen.#Flugtaxi — ZDF heute-show (@heuteshow) 6. März 2018

#Flugtaxi ist nun wirklich nichts Neues. Oder wie kommt Ihr morgens zur Arbeit? pic.twitter.com/4UidWYJ3ie — Annette Creft (@AnnetteCreft) 6. März 2018

Selbst wenn hier jemand ein Flugtaxi erfindet, scheitert er/sie in Deutschland an der ganz analogen und fehlenden Flugtaxi-Verordnung sowie dem nicht vorhandenen Flugtaxi-Führerschein. Das ist die ganze Wahrheit. — alf frommer (@siegstyle) 6. März 2018

Vor 10 Jahren war ich sehr erstaunt, dass man in Holland freies WLAN in Regionalzügen hat - haben wir noch immer nicht. Deutschland ist, was schnelles Internet angeht, abgehängt von Estland und Chile. Könnte man ändern oder man redet über ein #Flugtaxi. https://t.co/pkeo6iFe5t — Malte Oppermann (@MalteOppermann) 6. März 2018

Aber: Ab und an gab es auch Verständnis für Bär und ihre Visionen. Etwa bei diesem Twitterer:

Dieses Gebashe von Politkern wegen ihres vermeintlichen digitalen Unwissens ist zum Kotzen und ein ganz zentraler Teil des Problems. Unser Job als "Digital Natives" ist es, den Leuten immer wieder zu erklären, wie es besser geht. #Flugtaxi — Martin Hoffmann (@martinhoffmann) 6. März 2018

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.