Kramp-Karrenbauer erste CDU-Generalin? Angela Merkel vergisst eigenen Partei-Posten

Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden. Am Montag erläuterten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die derzeitige saarländische Ministerpräsidentin die Personalentscheidung in Berlin. Während der Pressekonferenz unterlief Merkel allerdings ein kleiner, amüsanter Fehler.

Ein Journalist wollte von Merkel wissen, ob Kramp-Karrenbauer einen ähnlichen Weg einschlagen könnte wie die Kanzlerin selbst. Dabei spielte er auf Merkels Vergangenheit als Generalsekretärin an. Doch die Kanzlerin ging nicht weiter auf die Frage ein und so richtete sich der Journalist direkt an die designierte Generalsekretärin.