AfD-Vorstand Siegbert Droese posiert vor Wolfsschanze – mit Hand am Herz

Berlin. Der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD in Sachsen, Siegbert Droese, pilgert offenbar zum einstigen Führerhauptquartier Adolf Hitlers. Eine Parteikollegin teilte auf Facebook Fotos, die ihn vor der Wolfsschanze im heutigen Polen zeigen – die Hand auf die Brust gelegt.

"Mal fährt er Autokennzeichen mit Hitlerbuchstaben, mal ist er dem Führer nahe und postet Bilder von sich an Hitlers Wolfsschanze in Polen mit Hand an der Brust und mal poliert er Judenstolpersteine um diese zu verhöhnen", schreibt Theresia Samtleben. Er sei "ein Wendehals und ein brauner Gesell".