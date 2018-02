Bundestag verlängert Aussetzung des Familiennachzugs

Berlin. Der Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen bleibt über Mitte März hinaus für weitere viereinhalb Monate ausgesetzt. Mit der Mehrheit von 376 Stimmen beschloss der Bundestag in Berlin die von CDU/CSU und SPD vorgeschlagene Übergangslösung .

248 Abgeordnete votierten in namentlicher Abstimmung gegen den Kompromiss von Union und SPD. Bis Ende Juli will die mögliche neue große Koalition eine Neuregelung auf den Weg bringen, die ab August die Aufnahme von monatlich 1.000 Familienangehörigen ermöglicht. Auf dieses Kontingent haben sich Union und SPD bereits in den Sondierungsgesprächen geeinigt.